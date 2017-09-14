RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11940119411194211943>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И ни Гринкевичей, ни Резникова, ни прочих "зелёных воров" - ни одного ещё за воровство на войне прилюдно не повесили
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:11

  Бетон написав:люди, которые ни дня не были в армии, ни разу не были в военкомате, трижды уклонялись от повестки, надели зелёную одежду, берцы и сидят учат 30 милионов людей, как нужно воевать.
их дети, внуки, друзья и помощники свободно разъезжают по миру катаясь на лыжах и нежась на солнышке на берегу океана. их капиталы растут как грибы, а война - главный тригер роста капитала.
на квартале 95 нет тцк. а морды шутов не влазят в телевизор

Именно , сотрудники НКВД хоть на поле боя были, немного
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3547
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:12

  барабашов написав:холява
шо на видмину вид мэнэ?
Я не врач и не проФФесиональный пенсионер запаса.
Тема была про то, кто из "слугокварталовцев" высших голубых кровей подорвал как Александр Гастелло своей тушкой и связкой гранат хоть один Т62 противника
Цебрмй и Барна насколько помню были не из их шакальей стаи


Ви в мене запитали , де я воював ....
Я вам відповів , де і скільки .
Дуже прошу триматися теми розмови ....
Барна і інші захисники УКРАЇНИ - ЧЕСТЬ і СЛАВА .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:15

  барабашов написав:И ни Гринкевичей, ни Резникова, ни прочих "зелёных воров" - ни одного ещё за воровство на войне прилюдно не повесили

Сам себя ?
Шо з крашанковим міністром? відкрито кримінальне впровадження ?Чі то інше
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3547
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:22

  барабашов написав:И ни Гринкевичей, ни Резникова, ни прочих "зелёных воров" - ни одного ещё за воровство на войне прилюдно не повесили

Тоесть и себя самим вешать ?, они на такое не подписывались
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3547
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:23

  холява написав:..

Загляните, если не затруднит, в личку.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7669
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6405 раз.
Подякували: 21383 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 01:27

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Якщо фантазувати, з урахування історичних фактів ... то якось дуже цікаво відбувається
Друга Світова. 1943 рік
Франклін Делано Рузвельт хоче зустрітись не зі Сталіним в Тегерані, а з Гітлером в

Скажи який нежданчик?
А вся справа що твої паралелі хибні в нас нема союзників, в нас партнери.
І не факт що зустріч з Зе буде, можливо все порішають і без нього.

Справа в тому, що у тебе теж хибні вислови.
В політиці немає союзників, є тільки партнери

У Другій світовій ні Рузвельт, ні Черчіль не були в захваті від Сталіна
Проте, підтримували саме Сталіна, а не Гітлера.
Бо вважали Гітлера бІльшим злом

А ось оце все "союзнікі" - це савецька пропаганда
коли твої партнери одкриють другий фронт і висадяться в мурманську то я скажу що твоя версія має право на існування.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 01:37

greenozon
 
Повідомлень: 16365
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 02:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схоже AI знає щось недоступне багатьом учасникам форуму. Це Google Gemini, "знання" якого обмежені десь серединою 2023 року...
Промпт абсолютно чіткий та тривіальний - що гірше - ККК, "ТЦК та СП", Суд Лінча, Трійки НКВД?
використай поточні реалії та decision matrix
Зображення
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 181
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 02:30

  холява написав:А що треба було у обносках до Лондона приїхати ?


ну если верить журналюгам то ездили они за деньги налогоплательщиков.
вас уже это не смущает? это во первых.
а во вторых что то за сорт что там мужики выехали праздновать в лондоны когда война идет?

https://inforesist.org/ua/zmi-rahunkova-palata-na-choli-iz-sestroyu-podrugi-zelenskogo-vitratila-477-tisyach-na-svyatkuvannya-dnya-buhgaltera-v-londoni/
Востаннє редагувалось tester7336 в П'ят 17 січ, 2025 02:33, всього редагувалось 2 разів.
tester7336
 
Повідомлень: 915
З нами з: 30.06.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11940119411194211943>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81194
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255038
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7311)
17.01.2025 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.