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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11940119411194211943

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 02:30

candle645
Лінч кажуть сьогодні помер
То ТЦК з СП хай ідуть за ним
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

виявляється, при ковіді то була біла смуга.
А хотаб казав, що якщо всі бустеризуються, то настане парадайз, а воно он як
flyman
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  #<1 ... 11940119411194211943
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