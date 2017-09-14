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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 02:30
candle645
Лінч кажуть сьогодні помер
То ТЦК з СП хай ідуть за ним
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fox767676
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 09:38
виявляється, при ковіді то була біла смуга.
А хотаб казав, що якщо всі бустеризуються, то настане парадайз, а воно он як
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flyman
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