Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:48

ЛАД написав: От вч должно быть только "4. Свідоцтво про смерть військовослужбовця

Оригінал або завірена копія."

Всё остальное элементарные документы заявителя - "члена його сім'ї".

От вч должно быть только "4. Свідоцтво про смерть військовослужбовцяОригінал або завірена копія."Всё остальное элементарные документы заявителя - "члена його сім'ї".

ЛАД написав: И всё-таки - freeze писал, что у него оформление не вызвало никаких проблем.

И всё-таки -писал, что у него оформление не вызвало никаких проблем.

В приказе указаны следующие документы:II. Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлюються в органах військового управління, військових частинах, установах, військових навчальних закладах, підрозділі персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та в Кадровому центрі Збройних Сил України2.1. Орган військового управління, військова частина, установа, військовий навчальний заклад (далі - військова частина):1) після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надсилає до відповідного районного (міського) ТЦКСП:витяг з цього наказу;витяг з послужного списку особової справи (обліково-послужної картки) про склад сім’ї загиблого (померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва));грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі (смерті) військовослужбовця додаткової винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», або витяг з наказу про виплату такої винагороди на дату загибелі (поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану) військовослужбовця.3) за запитом районних (міських) ТЦКСП, до яких звернулися члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби), який помер внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надає документи, зазначені у підпункті 1 пункту 2.1 цього розділу.Фриз и 15 миллионов ?