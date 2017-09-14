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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1195111952119531195411955 ... 11959>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:20

  Xenon написав:
  ЛАД написав:15 млн. грн для многих фантастическая цифра, которую можно заработать за много лет.
Так что такая "опция" есть.
Да и зарплата на нуле тоже.

дуууже невелика кількість загиблих отримує ці кошти нажаль
(у мене з декількох загаблих знайомих, отримала лише одна родина і то при допомозі родичів що кинулись зразу дьоргати за всі ниточки)

Почему? Если отказы, то по каким причинам?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:24

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Фраза Дюрі-бачі "ТЦК посилають на 3 букви "їдьте в Донецьку область, принесіть форму таку-то", как я понимаю, означает, что ""Командир в/ч, у якій служив ваш родич" не виконав свій обов'язок і не повідомив протягом 24 годин ТЦК СП. ТЦК не может сделать это за командира и у него нет людей, чтобы посылать человека "в Донецьку область".

Вище писали, що має виплати мають оформлюватися автоматично, якщо не доказане зворотнє.

Та і матриця, про яку пише детройд задумана архітектором так, що "вищосортний" робить те що йому дозволено законом, а "нижчосортний" все, що не заборонено. А ненапазуі.
Солдат пошёл в деревню, упился там до... положения риз, умер. Ему "виплати мають оформлюватися автоматично", только за то, что он в это время числился в армии?
Матрицу детройта обсуждать надо отдельно, архитектором так не задумано.

якщо не докаже держава, у вас дислексія теж?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:24

ЛАД лоха грех не кинуть
Основной принцип нашей власти
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:25

  detroytred написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Да нет, тут на форуме хватает "патриотов".

й патріот в нього лайливе слово. може й українець теж - визнай вже ЛАД, як справжня радянська людина (мразота).

Ні. Ну так теж не можна маніпулювати.
Отже очевидно і загально відомо: коли "патріот", "герой" і т.д. беруть в лапки, то мають на увазі не справжніх патріотів, героїв.

Что вы хотите от пропагандиста с уровнем советского замполита батальона или инструктора райкома по идеологии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:27

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  ЛАД написав:15 млн. грн для многих фантастическая цифра, которую можно заработать за много лет.
Так что такая "опция" есть.
Да и зарплата на нуле тоже.

дуууже невелика кількість загиблих отримує ці кошти нажаль
(у мене з декількох загаблих знайомих, отримала лише одна родина і то при допомозі родичів що кинулись зразу дьоргати за всі ниточки)

Почему? Если отказы, то по каким причинам?

там нет такого понятия как - отказ

там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зарплати поліцейським збираються підняти, — глава (https://ukranews.com/ua/news/1059167-ka ... m-klymenko) МВС Клименко

За його словами, зарплати в Нацполіції не підвищуються вже 2 роки. Середня зарплата поліцейського наразі – 34-36 тис. грн. Також уряд додатково виплачує поліцейським 10 000 грн.


Стоп, стоп тобто ці пси які косять від служби в армії вже отримують 44к, майже так як ті що перед передком 20к+30к в ЗСУ?

В одних зп по 7к, грошей 'нема', а для цих помічників тцк знаходяться.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:48

  ЛАД написав: От вч должно быть только "4. Свідоцтво про смерть військовослужбовця
Оригінал або завірена копія."
Всё остальное элементарные документы заявителя - "члена його сім'ї".

В приказе указаны следующие документы:

II. Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлюються в органах військового управління, військових частинах, установах, військових навчальних закладах, підрозділі персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та в Кадровому центрі Збройних Сил України

2.1. Орган військового управління, військова частина, установа, військовий навчальний заклад (далі - військова частина):

1) після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надсилає до відповідного районного (міського) ТЦКСП:

витяг з цього наказу;

витяг з послужного списку особової справи (обліково-послужної картки) про склад сім’ї загиблого (померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва));

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі (смерті) військовослужбовця додаткової винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», або витяг з наказу про виплату такої винагороди на дату загибелі (поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану) військовослужбовця.

3) за запитом районних (міських) ТЦКСП, до яких звернулися члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби), який помер внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надає документи, зазначені у підпункті 1 пункту 2.1 цього розділу.

  ЛАД написав:И всё-таки - freeze писал, что у него оформление не вызвало никаких проблем.


Фриз и 15 миллионов ?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:55

  detroytred написав:
  yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило ракетою , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?

Просто.
Найдорожче - це життя, здоров'я.
Люди саме його рятують.
І саме над ним паряться.

Виживання, боротьба за своє життя -- це парадигма існування живих організмів на Землі. З часів амьоб))

Ну а от свідомість ... задає інші додаткові критерії існування --- від банальної помсти і до що вигадаєш-уявиш хоч сам собі або хоч хтось тобі.

Були часи, що за кривий погляд стрілялись на дуелі. А не те що за зруйновану хату. І феноменом було, якщо ти просто втік (не викликав на дуель).
Уявити можна будь що.
Хоч з якого боку бити яйце.

Все відносно...

це буде дивним , але я таки певно застряг в тих часах, бо я за мат в мій бік теж готовий горло перегризти, як той якут руки нашому воїну :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:56

  flyman написав:
  yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?

хотаб писав, що якщо не виїхав до 24.02.22 то значить погодився,
аналогічно, якщо будинок стояв там де на нього напали, то ССЗБ

ССЗБ ? нащо писати абракадабрами абривіатурами ?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:57

  Letusrock написав:
  yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?

десь читав залізобетонну відповідь "в кого хати цілі той хай і воює"

я тут понимаю так , отвечу цитатой класика
https://youtu.be/DQXlQmVmHfc?feature=shared
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