ЛАД написав:Фраза Дюрі-бачі "ТЦК посилають на 3 букви "їдьте в Донецьку область, принесіть форму таку-то", как я понимаю, означает, что ""Командир в/ч, у якій служив ваш родич" не виконав свій обов'язок і не повідомив протягом 24 годин ТЦК СП. ТЦК не может сделать это за командира и у него нет людей, чтобы посылать человека "в Донецьку область".
Вище писали, що має виплати мають оформлюватися автоматично, якщо не доказане зворотнє.
Та і матриця, про яку пише детройд задумана архітектором так, що "вищосортний" робить те що йому дозволено законом, а "нижчосортний" все, що не заборонено. А ненапазуі.
Солдат пошёл в деревню, упился там до... положения риз, умер. Ему "виплати мають оформлюватися автоматично", только за то, что он в это время числился в армии? Матрицу детройта обсуждать надо отдельно, архитектором так не задумано.
ЛАД написав:15 млн. грн для многих фантастическая цифра, которую можно заработать за много лет. Так что такая "опция" есть. Да и зарплата на нуле тоже.
дуууже невелика кількість загиблих отримує ці кошти нажаль (у мене з декількох загаблих знайомих, отримала лише одна родина і то при допомозі родичів що кинулись зразу дьоргати за всі ниточки)
Почему? Если отказы, то по каким причинам?
там нет такого понятия как - отказ
там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости
ЛАД написав: От вч должно быть только "4. Свідоцтво про смерть військовослужбовця Оригінал або завірена копія." Всё остальное элементарные документы заявителя - "члена його сім'ї".
В приказе указаны следующие документы:
II. Документи для призначення та виплати ОГД, які оформлюються в органах військового управління, військових частинах, установах, військових навчальних закладах, підрозділі персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та в Кадровому центрі Збройних Сил України
2.1. Орган військового управління, військова частина, установа, військовий навчальний заклад (далі - військова частина):
1) після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надсилає до відповідного районного (міського) ТЦКСП:
витяг з цього наказу;
витяг з послужного списку особової справи (обліково-послужної картки) про склад сім’ї загиблого (померлого внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва));
грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі (смерті) військовослужбовця додаткової винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», або витяг з наказу про виплату такої винагороди на дату загибелі (поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану) військовослужбовця.
3) за запитом районних (міських) ТЦКСП, до яких звернулися члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби), який помер внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)), надає документи, зазначені у підпункті 1 пункту 2.1 цього розділу.
ЛАД написав:И всё-таки - freeze писал, что у него оформление не вызвало никаких проблем.
yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило ракетою , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?
Просто. Найдорожче - це життя, здоров'я. Люди саме його рятують. І саме над ним паряться.
Виживання, боротьба за своє життя -- це парадигма існування живих організмів на Землі. З часів амьоб))
Ну а от свідомість ... задає інші додаткові критерії існування --- від банальної помсти і до що вигадаєш-уявиш хоч сам собі або хоч хтось тобі.
Були часи, що за кривий погляд стрілялись на дуелі. А не те що за зруйновану хату. І феноменом було, якщо ти просто втік (не викликав на дуель). Уявити можна будь що. Хоч з якого боку бити яйце.
Все відносно...
це буде дивним , але я таки певно застряг в тих часах, бо я за мат в мій бік теж готовий горло перегризти, як той якут руки нашому воїну