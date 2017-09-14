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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:01
_hunter написав: yama написав:
вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?
Нет конечно: "отпустил" ситуацию - и пошел новый дом взамен розваленного строить. - что тут обговаривать?
Или вы после каждого пожара/землетрясения предлагаете в пожарные/МЧС устраиваться?
вопрос в другом, он тихо удрал, а я из мирного тихого спокойного города Львова, которьій никогда не говорил на русском , и не ждал руский мир, должен идти и мстить за него ? либо же если у него осталось там имущество дом и так далее идти и защищать его землю его имущество ? Как по мне ВПО призовного возраста первьіе кандидатьі на мобилизацию и єто блин логчино , чего я за три моря должен ехать и воевать за его землю\дом ?
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 17 січ, 2025 16:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:04
yama написав: _hunter написав: yama написав:
вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?
Нет конечно: "отпустил" ситуацию - и пошел новый дом взамен розваленного строить. - что тут обговаривать?
Или вы после каждого пожара/землетрясения предлагаете в пожарные/МЧС устраиваться?
вопрос в другом, он тихо удрал, а я из мирного тихого спокойного города Львова, которьі никогда не говорил на русском , и не ждал руский мир, должен идти и мстить за него ? либо же если у него осталось там имущество дом и так далее идти и защищать его землю его имущество ? Как по мне ВПО призовного возраста первьіе кандидатьі на мобилизацию и єто блин логчино , чего яза три моря должен ехать и воевать за его землю\дом ?
Мабуть для того, щоб завтра вже ваш будинок не розвалили? Ну і в рамках однієї держави немає такого, що кожна область воює сама за себе
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kyk
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:13
kyk написав: yama написав:
вопрос в другом, он тихо удрал, а я из мирного тихого спокойного города Львова, которьі никогда не говорил на русском , и не ждал руский мир, должен идти и мстить за него ? либо же если у него осталось там имущество дом и так далее идти и защищать его землю его имущество ? Как по мне ВПО призовного возраста первьіе кандидатьі на мобилизацию и єто блин логчино , чего яза три моря должен ехать и воевать за его землю\дом ?
Мабуть для того, щоб завтра вже ваш будинок не розвалили? Ну і в рамках однієї держави немає такого, що кожна область воює сама за себе
так где логика он удрал на мирньіе територии и будет тут отсиживаться , а за него кто-то должен идти отсюда туда ?
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:15
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flyman
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:20
yama написав: detroytred написав: yama написав:
вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило ракетою , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?
Просто.
Найдорожче - це життя, здоров'я.
Люди саме його рятують.
І саме над ним паряться.
Виживання, боротьба за своє життя -- це парадигма існування живих організмів на Землі. З часів амьоб))
Ну а от свідомість ... задає інші додаткові критерії існування --- від банальної помсти і до що вигадаєш-уявиш хоч сам собі або хоч хтось тобі.
Були часи, що за кривий погляд стрілялись на дуелі. А не те що за зруйновану хату. І феноменом було, якщо ти просто втік (не викликав на дуель).
Уявити можна будь що.
Хоч з якого боку бити яйце.
Все відносно...
це буде дивним , але я таки певно застряг в тих часах, бо я за мат в мій бік теж готовий горло перегризти, як той якут руки нашому воїну
Я ж про те і кажу, що "свідомість ... задає інші додаткові критерії існування --- від банальної помсти і до що вигадаєш-уявиш хоч сам собі або хоч хтось тобі."
Це природні можливість, яку має людина.
А стосовно відгризти руку за мат, так тут постійно лунає аналогія, що прийшли бандюки і спокушаються на дружину. Це на порядки гірше, ніж мат.
Ось і виникає ще й відносність також в площині хто що і як уявляє.
Хто прирівнює будь-яку навіть частину території країни до своєї дружини, а хто ні.
Правда, не розумію тих, хто прирівнює, і при цьому (коли на його дружину...) на форумах кнопає. Дивно це якось.
Я не раз наводив контраргумент, коли лунало за боягузтво нехочих воювати -- спробуйте в цього "боягуза" шматочок межі на дачі посунути або авто подряпати чи ще щось власне йому зробити -- то голіруч на вила кинеться))
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detroytred
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:32
ЛАД написав:
От вч должно быть только
Там вище tumos пояснив.
Тобто від вч ще й документи в ТЦК.
Само ТЦК повинно їх отримати з вч і подати при оформленні. Разом з документами від родичів. А родичі перед цим отримати від вч свідоцтво про смерть та оповіщення.
З інфи Дюрі за якими-то доками ТЦК посилає оту дружину до вч -- принесіть їх з Донецької області.
До вч.
А хто саме не виконує свою частину функцій (вч або тцк) не має по суті значення.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 17 січ, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:33
Скандал в Бучанському ТЦК, там 4 січня місцеві працівники-інваліди побили адвокаткиню.
Керівництво стверджує що пані занадто напористо відстоювала права свого клієнта, порушила правила доступу на територію, провокувала конфлікти чим створила загрозу безпеці персоналу
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:46
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 17 січ, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:47
Вся хрєнь в нашій бюрократії в тому, що нема кінцевого відповідального. За кінцевий результат.
В даному випадку відповідального за те, щоб родич загиблого отримав гроші.
Є процедура.
Розбита на складові.
Кожну складову виконує окрема організація.
І складається картинка цікава --- наприклад, вч не дає (з різних причин) якийсь док, або тцк не робить щось --- а внутрі частини та ж сама розбивка на складові... --- і по суті виходить, що конкретний кожен елементик ЛИШЕ не зробив дрібничку (наприклад, начстройової не зробив папірець... бо він його робить на підставі рапорту, розслідування... тобто хтось рапорт неправильно склав або і овсі не склав).
А в результаті-то родич не отримує поки виплат.
І нема жодного органу, посадової особи, яка б мала саме за це відповідати...
І головне не просто тільки відповідати, а мати ричаги впливу на тих, де перешкода виникає.
Це отака хитра система..
Начебто ніхто й не винуватий.
А якщо має провину, то дійсно за дрібницю.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:04
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
..............
Вище писали, що має виплати мають оформлюватися автоматично, якщо не доказане зворотнє.
Та і матриця, про яку пише детройд задумана архітектором так, що "вищосортний" робить те що йому дозволено законом, а "нижчосортний" все, що не заборонено. А ненапазуі.
Солдат пошёл в деревню, упился там до... положения риз, умер. Ему "виплати мають оформлюватися автоматично", только за то, что он в это время числился в армии?
Матрицу детройта обсуждать надо отдельно, архитектором так не задумано.
якщо не докаже держава, у вас дислексія теж?
Сколько-то тысяч сзч тоже признать "загиблими" и выплатить по 15 млн.? Держава может искать доказательства по тысячам/десяткам тысяч людей?
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