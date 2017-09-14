RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1195311954119551195611957 ... 11959>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:05

  барабашов написав:ЛАД лоха грех не кинуть
Основной принцип нашей власти
Любой власти.
При возможности.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32518
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:09

  Xenon написав:
  ЛАД написав:
  Xenon написав:.............
дуууже невелика кількість загиблих отримує ці кошти нажаль
(у мене з декількох загаблих знайомих, отримала лише одна родина і то при допомозі родичів що кинулись зразу дьоргати за всі ниточки)

Почему? Если отказы, то по каким причинам?

там нет такого понятия как - отказ

там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости

По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется. Всё остальное просто документы заявителя (родственника).
А то, что вы написали и есть отказ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32518
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:10

Микола
Да ніхто на родичів ніколи не вішав і не повісить.

Сама велика армійська загадка -- це як вирішуються ота відповідальність за майно-техніку...

да дійсно на матеріально-відповідальних вісить майно.
І за совдепу роками люди виплачували. З грошового забезпечення можна лише % брати.
А ротний сама дурна посада, бо і матеріальна відповідальність і за особовий склад.

Тим не менш ротний вішає на взводних і старшину аж бігом.
А ті вже закріпляють і за солдатами, сержантами.
І по уму ті відповідальність й будуть нести. Повну. За прощьолк.
Взодний, ротний і впритул до комчастини можуть теж, але опосередковано.
Так було раніше...
Нехай виправлять, якщо змінилось.

А якщо ротний (да і будь-хто інший) не "перекладе" з себе відповідальність на того, в кого оте майно безпосередньо у використанні, то звісно він і буде відповідати по повній. Ще й згідно кратності.
detroytred
 
Повідомлень: 29778
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:13

  detroytred написав:Микола
Да ніхто на родичів ніколи не вішав і не повісить.

Сама велика армійська загадка -- це як вирішуються ота відповідальність за майно-техніку...

да дійсно на матеріально-відповідальних вісить майно.
І за совдепу роками люди виплачували. З грошового забезпечення можна лише % брати.
А ротний сама дурна посада, бо і матеріальна відповідальність і за особовий склад.

Тим не менш ротний вішає на взводних і старшину аж бігом.
А ті вже закріпляють і за солдатами, сержантами.
І по уму ті відповідальність й будуть нести. Повну. За прощьолк.
Взодний, ротний і впритул до комчастини можуть теж, але опосередковано.
Так було раніше...
Нехай виправлять, якщо змінилось.

А якщо ротний (да і будь-хто інший) не "перекладе" з себе відповідальність на того, в кого оте майно безпосередньо у використанні, то звісно він і буде відповідати по повній. Ще й згідно кратності.

Дякую, за розгорнуту відповідь. :|
_Mykola_
 
Повідомлень: 5401
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:14

  detroytred написав:
  ЛАД написав: От вч должно быть только

Там вище tumos пояснив.

Тобто від вч ще й документи в ТЦК.
Само ТЦК повинно їх отримати з вч і подати при оформленні. Разом з документами від родичів. А родичі перед цим отримати від вч свідоцтво про смерть та оповіщення.

З інфи Дюрі за якими-то доками ТЦК посилає оту дружину до вч -- принесіть їх з Донецької області.
До вч.

А хто саме не виконує свою частину функцій (вч або тцк) не має по суті значення.

Матриця, агент Сміт/ТЦК - вірус.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:17

  detroytred написав:Вся хрєнь в нашій бюрократії в тому, що нема кінцевого відповідального. За кінцевий результат.
В даному випадку відповідального за те, щоб родич загиблого отримав гроші.

Є процедура.
Розбита на складові.
Кожну складову виконує окрема організація.
І складається картинка цікава --- наприклад, вч не дає (з різних причин) якийсь док, або тцк не робить щось --- а внутрі частини та ж сама розбивка на складові... --- і по суті виходить, що конкретний кожен елементик ЛИШЕ не зробив дрібничку (наприклад, начстройової не зробив папірець... бо він його робить на підставі рапорту, розслідування... тобто хтось рапорт неправильно склав або і овсі не склав).

А в результаті-то родич не отримує поки виплат.
І нема жодного органу, посадової особи, яка б мала саме за це відповідати...
І головне не просто тільки відповідати, а мати ричаги впливу на тих, де перешкода виникає.

Це отака хитра система..
Начебто ніхто й не винуватий.
А якщо має провину, то дійсно за дрібницю.

Матриця. Нова архітектура. Перезавантаження.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:17

  ЛАД написав:По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется.

З частини.
Від родича.

Але дивіться яка хрєнь:
- "Наказ по стройовій частині є підставою для відправлення власних речей, цінностей і особистих документів загиблого військовослужбовця його сім’ї або близьким родичам. Речі упаковуються з актом під підпис, опечатуються сургучевою печаткою в/ч та відправляються сім’ї разом із сповіщенням про власні речі загиблого."
https://vkp.ua/defense/shcho-robiti-yak ... -viyninbsp

Тобто родичам відправляють.
Але оце оповіщення і т.д. подає далі при оформленні на виплати ТЦК!
"6. Документи, які підтверджують загибель
Сповіщення, повідомлення, матеріали розслідування, подання до нагородження. Надається військовою частиною."
https://inseinin.com.ua/tpost/50sudu2d3 ... ya-viplati

Во як!
detroytred
 
Повідомлень: 29778
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:19

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав: Солдат пошёл в деревню, упился там до... положения риз, умер. Ему "виплати мають оформлюватися автоматично", только за то, что он в это время числился в армии?
Матрицу детройта обсуждать надо отдельно, архитектором так не задумано.

якщо не докаже держава, у вас дислексія теж?
Сколько-то тысяч сзч тоже признать "загиблими" и выплатить по 15 млн.? Держава может искать доказательства по тысячам/десяткам тысяч людей?

Спробуй потім "воскреснути". Без документів, майна, але ти є, але тебе нема. Хабі Тарзан десь в лісі жити.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:20

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  ЛАД написав:Почему? Если отказы, то по каким причинам?

там нет такого понятия как - отказ

там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости

По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется. Всё остальное просто документы заявителя (родственника).
А то, что вы написали и есть отказ.

Справки по смерть не буде, якщо проведуть як зниклий безвісти, навіть якщо побратими бачили що лежав на позиції коли виходили. Ось такі випадки, для родини повна безвихідь. :evil:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5401
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:30

  _Mykola_ написав:Дякую, за розгорнуту відповідь. :|

А хитродупість полягає в тому, що комчастини, зампотеху, зампотилу (вони всі зараз звісно інакше називаються), комбату й не дуже-то до смаку, коли відповідальність на солдаті, сержанті та й навіть взводному.
Тому вони просто будують по поняттям -- щоб все висіло на ротному, начальнику служби.

А оскільки ротний дуже залежить від згаданих осіб, то й ... тягне воза отак. І мріє хоч куди вище.
Сама важкий рівень -- між ...

Тому його найскладніше пройти.
Особливо робочим волам, а не блатним.
Ті навіть легко перестрибують посади ротних одразу з взводних в управління та підрозділи забезпечення батальонів, бригад.

А з ротного на комбата довго...
Це лише на такого ж вола комбата...
Тільки комбату вже трохи легше))
Бо зміщуються акценти.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 січ, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29778
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1195311954119551195611957 ... 11959>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1396)
17.01.2025 18:28
Ринок ОВДП (7320)
17.01.2025 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.