Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:43

tester7336 написав: stm написав: Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы. Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы.



а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ?

или на этом деньги не заработать? а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ?или на этом деньги не заработать?

Тестер, представим ситуацию у меня перелом, я лежу и не могу подняться, подходите вы и такой, где скорая, почему Зеленский не туда смотрит, вчера тут тоже женщина поломала ногу и сын депутата прошёл мимо, подлец. Тестер, мне блять помощь нужна. Как минимум пойдите и найдите палку 2 шт. и бинт, что бы мы ногу мою фиксанули. А вас, сука, миллион сочувствующих и не оказывающих помощь нах не нужны. Это не Усппих сирый и убогий - это вы!У вас руки, ноги целы, справки о том, что родился имбицилом нет? Вперёд, помогать своим чём-то более реальным чем вздохи о сортах.