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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 119541195511956119571195811959>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:31

  tumos написав:
  ЛАД написав: От вч должно быть только "4. Свідоцтво про смерть військовослужбовця
Оригінал або завірена копія."
Всё остальное элементарные документы заявителя - "члена його сім'ї".

В приказе указаны следующие документ
  ЛАД написав:И всё-таки - freeze писал, что у него оформление не вызвало никаких проблем.


Фриз и 15 миллионов ?
freeze"а я привёл как пример того, что оформление не сложное по его словам. Смысла врать у него нет.
Не думаю, что разные варианты сильно отличаются по сложности. Возможно, ошибаюсь.
К счастью, пока не приходилось ничего такого оформлять. Тьфу-тьфу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:37

  ЛАД написав: freeze"а я привёл как пример того, что оформление не сложное по его словам. Смысла врать у него нет.
Не думаю, что разные варианты сильно отличаются по сложности. Возможно, ошибаюсь.
К счастью, пока не приходилось ничего такого оформлять. Тьфу-тьфу.

У Фрііза нормальна ... частина.
А не "копитна", ще й наспіх сформована з "что в меня было, з того его и злипыла".

Й те начальник своєрідний був.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:39

  stm написав:Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы.


а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ?
или на этом деньги не заработать?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:40

  yama написав:вопрос в другом, он тихо удрал, а я из мирного тихого спокойного города Львова, которьій никогда не говорил на русском , и не ждал руский мир, должен идти и мстить за него ? либо же если у него осталось там имущество дом и так далее идти и защищать его землю его имущество ? Как по мне ВПО призовного возраста первьіе кандидатьі на мобилизацию и єто блин логчино , чего я за три моря должен ехать и воевать за его землю\дом ?

Очень перспективно настолько никогда не писать на русском ))) yama, помню Вы в полицию рвались вроде как защищать или как с никогда не за деньги шёл)))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:42

  ЛАД написав:15 млн. грн для многих фантастическая цифра, которую можно заработать за много лет.
Так что такая "опция" есть.
Да и зарплата на нуле тоже.


эти 15 лямов никто сразу не выдает. а что будет с инфляцией в будущем никто не знает.
может так оказаться что остаток будет только на памятник погибшему.
так что нет этой уверенности что семья не пострадает финансово.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:43

  tester7336 написав:
  stm написав:Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы.


а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ?
или на этом деньги не заработать?

Тестер, представим ситуацию у меня перелом, я лежу и не могу подняться, подходите вы и такой, где скорая, почему Зеленский не туда смотрит, вчера тут тоже женщина поломала ногу и сын депутата прошёл мимо, подлец. Тестер, мне блять помощь нужна. Как минимум пойдите и найдите палку 2 шт. и бинт, что бы мы ногу мою фиксанули. А вас, сука, миллион сочувствующих и не оказывающих помощь нах не нужны. Это не Усппих сирый и убогий - это вы!
У вас руки, ноги целы, справки о том, что родился имбицилом нет? Вперёд, помогать своим чём-то более реальным чем вздохи о сортах.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 17 січ, 2025 17:47, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вскрився руськомірний
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 17:57

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы.


а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ?
или на этом деньги не заработать?

Тестер, представим ситуацию у меня перелом, я лежу и не могу подняться, подходите вы и такой, где скорая, почему Зеленский не туда смотрит, вчера тут тоже женщина поломала ногу и сын депутата прошёл мимо, подлец. Тестер, мне блять помощь нужна. Как минимум пойдите и найдите палку 2 шт. и бинт, что бы мы ногу мою фиксанули. А вас, сука, миллион сочувствующих и не оказывающих помощь нах не нужны. Это не Усппих сирый и убогий - это вы!
У вас руки, ноги целы, справки о том, что родился имбицилом нет? Вперёд, помогать своим чём-то более реальным чем вздохи о сортах.


Ну ви ж банально підмінили предмет.
Мова не про допомогу, а про те, що працювать (виконувати їх функції!!!) за депутата, Зе, вчастину, ТЦК ніхто не буде да і не може.
І саме це (цей предмет) обговорюється.

А допомогти -- це вже інше.
Ваш приклад з ногою і лежу безпорадна недоречний.
Допомогти тій дружині -- це вгород вскопати, якщо він їй вкрай потрібен, гроші перечислити і т.д. Вона "розміщує" об'яву ... люди відкликаються.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 січ, 2025 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:01

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:й патріот в нього лайливе слово. може й українець теж - визнай вже ЛАД, як справжня радянська людина (мразота).

Ні. Ну так теж не можна маніпулювати.
Отже очевидно і загально відомо: коли "патріот", "герой" і т.д. беруть в лапки, то мають на увазі не справжніх патріотів, героїв.

Что вы хотите от пропагандиста с уровнем советского замполита батальона или инструктора райкома по идеологии.

й це мені каже людина, яка в радянщині по самі вуха? :lol: йому як в 60-70 роках розповіли, що УПА це погано, а срср добре - так він досі ті книжки читає. й нічого нового після 91 року не може подужати

тоді давай обговоримо українських патріотів - Бандеру, Шухевича... ;)

а ще як непогано жили українці в срср після Сталіна. кого обговоримо - Симоненка? Стуса? Івасюка?

нехай вже людина живе в своєму світі, але не треба це на загал виносити. бо саме такі люди згадують з теплом своїх дідусів - хтось у білому колпакові, хтось у чорному мундирі, хтось діда-нквдиста, а хтось діда-кочегара...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:03

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:й патріот в нього лайливе слово. може й українець теж - визнай вже ЛАД, як справжня радянська людина (мразота).

Ні. Ну так теж не можна маніпулювати.
Отже очевидно і загально відомо: коли "патріот", "герой" і т.д. беруть в лапки, то мають на увазі не справжніх патріотів, героїв.

Что вы хотите от пропагандиста с уровнем советского замполита батальона или инструктора райкома по идеологии.

И это написал парторг завода на реплику "полководца" в берцах )
pesikot
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