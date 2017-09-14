detroytred написав: Ну ви ж банально підмінили предмет. Мова не про допомогу, а про те, що працювать (виконувати їх функції!!!) за депутата, Зе, вчастину, ТЦК ніхто не буде да і не може. І саме це (цей предмет) обговорюється.
А допомогти -- це вже інше. Ваш приклад з ногою і лежу безпорадна недоречний. Допомогти тій дружині -- це вгород вскопати, якщо він їй вкрай потрібен, гроші перечислити і т.д. Вона "розміщує" об'яву ... люди відкликаються.
Детройт, от вас кроме миллиона слов на миллиона слов я уже давно не жду, вы как мой глава дома требуете уважения них не делая по функциональным обязанностям. Это вы кадровый военный, а приказ даёт тумус, а вы статейку из Гугла. Потом нежно удаляете сообщение. Вы такое же ничтожество как и тестер, только постарше.
Враг нанес удар по городу баллистикой. ... Обновлено 15:14. Число пострадавших в Кривом Роге возросло до семи. ... Обновлено 13:41. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что среди четырех погибших – три женщины и мужчина
detroytred написав: Ну ви ж банально підмінили предмет. Мова не про допомогу, а про те, що працювать (виконувати їх функції!!!) за депутата, Зе, вчастину, ТЦК ніхто не буде да і не може. І саме це (цей предмет) обговорюється.
А допомогти -- це вже інше. Ваш приклад з ногою і лежу безпорадна недоречний. Допомогти тій дружині -- це вгород вскопати, якщо він їй вкрай потрібен, гроші перечислити і т.д. Вона "розміщує" об'яву ... люди відкликаються.
Детройт, от вас кроме миллиона слов на миллиона слов я уже давно не жду, вы как мой глава дома требуете уважения них не делая по функциональным обязанностям. Это вы кадровый военный, а приказ даёт тумус, а вы статейку из Гугла. Потом нежно удаляете сообщение. Вы такое же ничтожество как и тестер, только постарше.
Во-во. Знов підміна предмету. Тепер на генерація претензій-нападок.
І знов на вигадках. Повідомлення я видалив, бо передумав вас чіпати. Наказ МОУ чи мої посилання ролі це не грає ніякої. В данному випадку. От ніякої абсолютно. Навіть навпаки. Бо посилання на основі практик.
Накази МОУ та Закон апріорі не можуть бути повними. Їми користуватися треба для визначення скелета, основ. І спростування явних перекручень на місцях. Ви знов вигадуєте дурниці... як ото про списки в наказі по стройовій.
У вас там сьогодні свято буде? Детройт дав посилання на статтю, а не на наказ)) Капець капців. Рахуйте краще кількість слів. Це більший мій зашквар.
detroytred написав:Во-во. Знов підміна предмету. Тепер на генерація претензій-нападок.
І знов на вигадках. Повідомлення я видалив, бо передумав вас чіпати. Наказ МОУ чи мої посилання ролі це не грає ніякої. В данному випадку. От ніякої абсолютно. Навіть навпаки. Бо посилання на основі практик.
Накази МОУ та Закон апріорі не можуть бути повними. Їми користуватися треба для визначення скелета, основ. І спростування явних перекручень на місцях. Ви знов вигадуєте дурниці... як ото про списки в наказі по стройовій.
Основа законодательство. Профи всегда отталкиваются в копании от законодательства, пофиг военный или нет. Вы, допустим(я считаю что изначально), утратили профиль своей работы и возможности "копать". Тем хуже для Вас, Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...
stm написав:Основа законодательство. Профи всегда отталкиваются в копании от законодательства, пофиг военный или нет. Вы, допустим(я считаю что изначально), утратили профиль своей работы и возможности "копать". Тем хуже для Вас, Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...
Я вражений вашими крітеріями оцінювання. Це круто!
Раджу їх впровадити на рівні стандарту.
Ще раз по буквах для одарьонних --- для обговорень на форумі цілком достатньо того, що потрапить під руку, і не буде мати помилок в основі. Перегляд посилання на статті дає мені підстави, що вони підходять.
Так що не так в тих посиланнях-то? Вкажіть. Замість того, щоб знов пілмінювати предмет. Чим оті посилання перечать наказу МОУ в площині обговорення отого випадку від Дюрі?
Хоча))))))) Ізначальний предмет -- до чого ота ваша порада Дюрі і дислексія.' _____________________ Ви в своїй злобі вже загубилися в просторі. Форум, обговорення --- саме для того, щоб люди доповнювали, підказували, виправляли, нагадували. Ви ж і Ко його перетворюєте в хрін зна що. В оцінки учасників, нападки, претензії і т.д.
Людина написала дві строчки про випадок, який знає (де "принесіть..." -- принесіть! з донецької обл.), а ви про викладач, кн, діслексію...
yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?
Нет конечно: "отпустил" ситуацию - и пошел новый дом взамен розваленного строить. - что тут обговаривать? Или вы после каждого пожара/землетрясения предлагаете в пожарные/МЧС устраиваться?
вопрос в другом, он тихо удрал, а я из мирного тихого спокойного города Львова, которьій никогда не говорил на русском , и не ждал руский мир, должен идти и мстить за него ? либо же если у него осталось там имущество дом и так далее идти и защищать его землю его имущество ? Как по мне ВПО призовного возраста первьіе кандидатьі на мобилизацию и єто блин логчино , чего я за три моря должен ехать и воевать за его землю\дом ?
1. Не надо врать: "город Львов, которьій никогда не говорил на русском",- прекрасно говорил, а вы и сейчас, вроде, пишете "на русском". 2. "Мстить" вас никто не просит. Речь не о мести, а о защите независимости Украины. Киевская Русь в своё время исчезла именно благодаря тому, что каждый удельный князь дрался за своё княжество да ещё и междоусобицу устраивали. 3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.
Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.