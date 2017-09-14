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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1195511956119571195811959>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:08

  pesikot написав:И это написал парторг завода на реплику "полководца" в берцах )

Сільський бухгалтер "фахово" оцінив.
Точніше побудував на своїх вигадках.
І навіть посміхнувся.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:08

  detroytred написав:
Ну ви ж банально підмінили предмет.
Мова не про допомогу, а про те, що працювать (виконувати їх функції!!!) за депутата, Зе, вчастину, ТЦК ніхто не буде да і не може.
І саме це (цей предмет) обговорюється.

А допомогти -- це вже інше.
Ваш приклад з ногою і лежу безпорадна недоречний.
Допомогти тій дружині -- це вгород вскопати, якщо він їй вкрай потрібен, гроші перечислити і т.д. Вона "розміщує" об'яву ... люди відкликаються.

Детройт, от вас кроме миллиона слов на миллиона слов я уже давно не жду, вы как мой глава дома требуете уважения них не делая по функциональным обязанностям. Это вы кадровый военный, а приказ даёт тумус, а вы статейку из Гугла. Потом нежно удаляете сообщение. Вы такое же ничтожество как и тестер, только постарше.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ ударила по Кривому Рогу: повреждено учебное заведение и дома, есть погибшие (видео)
Враг нанес удар по городу баллистикой.
...
Обновлено 15:14. Число пострадавших в Кривом Роге возросло до семи.
...
Обновлено 13:41. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что среди четырех погибших – три женщины и мужчина
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:12

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:18

  stm написав:
  detroytred написав:
Ну ви ж банально підмінили предмет.
Мова не про допомогу, а про те, що працювать (виконувати їх функції!!!) за депутата, Зе, вчастину, ТЦК ніхто не буде да і не може.
І саме це (цей предмет) обговорюється.

А допомогти -- це вже інше.
Ваш приклад з ногою і лежу безпорадна недоречний.
Допомогти тій дружині -- це вгород вскопати, якщо він їй вкрай потрібен, гроші перечислити і т.д. Вона "розміщує" об'яву ... люди відкликаються.

Детройт, от вас кроме миллиона слов на миллиона слов я уже давно не жду, вы как мой глава дома требуете уважения них не делая по функциональным обязанностям. Это вы кадровый военный, а приказ даёт тумус, а вы статейку из Гугла. Потом нежно удаляете сообщение. Вы такое же ничтожество как и тестер, только постарше.

Во-во.
Знов підміна предмету. Тепер на генерація претензій-нападок.

І знов на вигадках.
Повідомлення я видалив, бо передумав вас чіпати.
Наказ МОУ чи мої посилання ролі це не грає ніякої. В данному випадку.
От ніякої абсолютно.
Навіть навпаки. Бо посилання на основі практик.

Накази МОУ та Закон апріорі не можуть бути повними. Їми користуватися треба для визначення скелета, основ. І спростування явних перекручень на місцях.
Ви знов вигадуєте дурниці... як ото про списки в наказі по стройовій.

У вас там сьогодні свято буде?
Детройт дав посилання на статтю, а не на наказ))
Капець капців.
Рахуйте краще кількість слів. Це більший мій зашквар.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:26

  detroytred написав:Во-во.
Знов підміна предмету. Тепер на генерація претензій-нападок.

І знов на вигадках.
Повідомлення я видалив, бо передумав вас чіпати.
Наказ МОУ чи мої посилання ролі це не грає ніякої. В данному випадку.
От ніякої абсолютно.
Навіть навпаки. Бо посилання на основі практик.

Накази МОУ та Закон апріорі не можуть бути повними. Їми користуватися треба для визначення скелета, основ. І спростування явних перекручень на місцях.
Ви знов вигадуєте дурниці... як ото про списки в наказі по стройовій.

Основа законодательство. Профи всегда отталкиваются в копании от законодательства, пофиг военный или нет. Вы, допустим(я считаю что изначально), утратили профиль своей работы и возможности "копать". Тем хуже для Вас, Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:37

  stm написав:Основа законодательство. Профи всегда отталкиваются в копании от законодательства, пофиг военный или нет. Вы, допустим(я считаю что изначально), утратили профиль своей работы и возможности "копать". Тем хуже для Вас, Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...

Я вражений вашими крітеріями оцінювання.
Це круто!

Раджу їх впровадити на рівні стандарту.

Ще раз по буквах для одарьонних --- для обговорень на форумі цілком достатньо того, що потрапить під руку, і не буде мати помилок в основі.
Перегляд посилання на статті дає мені підстави, що вони підходять.

Так що не так в тих посиланнях-то? Вкажіть.
Замість того, щоб знов пілмінювати предмет.
Чим оті посилання перечать наказу МОУ в площині обговорення отого випадку від Дюрі?

Хоча)))))))
Ізначальний предмет -- до чого ота ваша порада Дюрі і дислексія.'
_____________________
Ви в своїй злобі вже загубилися в просторі.
Форум, обговорення --- саме для того, щоб люди доповнювали, підказували, виправляли, нагадували.
Ви ж і Ко його перетворюєте в хрін зна що.
В оцінки учасників, нападки, претензії і т.д.

Людина написала дві строчки про випадок, який знає (де "принесіть..." -- принесіть! з донецької обл.), а ви про викладач, кн, діслексію...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Харькове микроавтобус и джип, без номерных знаков, подрезали автомобиль таксиста, повредили авто и отвезли в ТЦК

Автомобиль побит и шины проколоты. ремонт авто будет стоить 1,5-2 тыс. долларов.
Впоследствии женщина таксиста и адвокат нашли мужчину с побоями в ТЦК.

Полиция не захотела даже оформлять ДТП, они заявили "ничего не видели, ничего не слышали"
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 17 січ, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На болотах все як завжди
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:04

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?

Нет конечно: "отпустил" ситуацию - и пошел новый дом взамен розваленного строить. - что тут обговаривать?
Или вы после каждого пожара/землетрясения предлагаете в пожарные/МЧС устраиваться?

вопрос в другом, он тихо удрал, а я из мирного тихого спокойного города Львова, которьій никогда не говорил на русском , и не ждал руский мир, должен идти и мстить за него ? либо же если у него осталось там имущество дом и так далее идти и защищать его землю его имущество ? Как по мне ВПО призовного возраста первьіе кандидатьі на мобилизацию и єто блин логчино , чего я за три моря должен ехать и воевать за его землю\дом ?

1. Не надо врать: "город Львов, которьій никогда не говорил на русском",- прекрасно говорил, а вы и сейчас, вроде, пишете "на русском".
2. "Мстить" вас никто не просит. Речь не о мести, а о защите независимости Украины. Киевская Русь в своё время исчезла именно благодаря тому, что каждый удельный князь дрался за своё княжество да ещё и междоусобицу устраивали.
3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.

Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.
ЛАД
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