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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11956119571195811959>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:07

  detroytred написав:
  stm написав:Основа законодательство. Профи всегда отталкиваются в копании от законодательства, пофиг военный или нет. Вы, допустим(я считаю что изначально), утратили профиль своей работы и возможности "копать". Тем хуже для Вас, Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...

Я вражений вашими крітеріями оцінювання.
Це круто!

Раджу їх впровадити на рівні стандарту.

Ще раз по буквах для одарьонних --- для обговорень на форумі цілком достатньо того, що потрапить під руку, і не буде мати помилок в основі.
Перегляд посилання на статті дає мені підстави, що вони підходять.

Так що не так в тих посиланнях-то? Вкажіть.
Замість того, щоб знов пілмінювати предмет.
Чим оті посилання перечать наказу МОУ в площині обговорення отого випадку від Дюрі?

Хоча)))))))
Ізначальний предмет -- до чого ота ваша порада Дюрі і дислексія.'
_____________________
Ви в своїй злобі вже загубилися в просторі.
Форум, обговорення --- саме для того, щоб люди доповнювали, підказували, виправляли, нагадували.
Ви ж і Ко його перетворюєте в хрін зна що.
В оцінки учасників, нападки, претензії і т.д.

Людина написала дві строчки про випадок, який знає (де "принесіть..." -- принесіть! з донецької обл.), а ви про викладач, кн, діслексію...

Он не просто викоадач, он научный сотрудник с защитой диссертации. Это человек способный оппонировать по предмету дискуссии и искать аргументы в множестве данных, даже законодательных. Чего я, простите не вижу. Вижу обиды и неспособность, удивление что студент выбрал его как адресата написания отзыва. Тут 2 варианта: либо Дрю напишет любому по доброте душевной, либо таки студент считает его спецом. Спецу не составит труда разобраться в массиве данных. Я и прошу его это сделать для супруги типа "знакомого". Тумус, не вы, массив единственных данных написал коротко. Без тысячи слов )
Востаннє редагувалось stm в П'ят 17 січ, 2025 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И это написал парторг завода на реплику "полководца" в берцах )

сам ЛАД ніколи не визнавав, що був парторгом, так?
тому це може бути будь хто-
-офіцер кгб,
-офіцер итк,
-Оперативний уповноважений, чи просто стукач
без звання і виплат (добровільно, за правильну характеристику на заводі)
-це може бути просто пенсіонер- прихильник р/союзу і отманих хрушей за 10 років на заводі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:14

  Бетон написав:
Автомобиль побит и шины проколоты. ремонт авто будет стоить 1,5-2 тыс. долларов.

От прям почти точно определили стоимость ремонта авто )
А почему не 15-20 тыс $ ?
Не дорабатывают в инфо-помойках
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:15

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  Xenon написав:.............
там нет такого понятия как - отказ

там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости

По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется. Всё остальное просто документы заявителя (родственника).
А то, что вы написали и есть отказ.

Справки по смерть не буде, якщо проведуть як зниклий безвісти, навіть якщо побратими бачили що лежав на позиції коли виходили. Ось такі випадки, для родини повна безвихідь. :evil:
Это да. Такое возможно.
Но не знаю, неужели, действительно, всегда требуется "тело" и никакие свидетельские показания не принимаются?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:17

  stm написав:Он не просто викоадач, он научный сотрудник с защитой диссертации. Это человек способный оппонировать по предмету дискуссии и искать аргументы в множестве данных, даже законодательных. Чего я, простите не вижу. Вижу обиды и неспособность, удивление что студент выбрал его как адресата написания отзыва. Тут 2 варианта: либо Дрю напишет любому по доброте душевной, либо таки студент считает его спецом. Спецу не составит труда разобраться в массиве данных. Я и прошу его это сделать для супруги типа "знакомого". Тумус, не вы, массив единственных данных написал коротко. Без тысячи слов )

Знов підмінюєте предмет.
Про яке "розібратися в масиві даних"? Вам самій не смішно з такої підміни?

Там справа (і мова) про -- "принесіть з донецької області" документ.
Без вашої тисячі слів, прямо --- принесіть з донецької області документи.

Спробуйте будувати на даних, які є.
А не вигадувати або підмінювати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:19

  flyman написав:вскрився руськомірний
[youtube]77Fr21bvpxQ[/youtu..]

Он не прав?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:28

  stm написав:- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))

Не знаю про до чого тут Тестер, але

Це набагато краще, ніж орден кусачих.

Краще обговорювати питання, проблеми, ніж заходити сюди, щоб вкусити когось.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:29

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Справки по смерть не буде, якщо проведуть як зниклий безвісти, навіть якщо побратими бачили що лежав на позиції коли виходили. Ось такі випадки, для родини повна безвихідь. :evil:
Это да. Такое возможно.
Но не знаю, неужели, действительно, всегда требуется "тело" и никакие свидетельские показания не принимаются?

На жаль, ні, один боєць сказав що бачив що лежав без ознак життя коли відходили, і все, писати акт з командиром, що бачив що був мертвим не захотіли. І все, третій місяць як риба об лід, нічого далі вдова зробити поки не може. Зниклий безвісти і все.
Шукає самостійно по різних руснявих ТГ каналах, та сайтах, може десь засвітиться у полоні чи на фото, відео вбитих кацапи викладуть...
Що бачить на тих ресурсах, передати словами тяжко... Жах. :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:31

Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:
  stm написав:- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))

Не знаю про до чого тут Тестер, але

Це набагато краще, ніж орден кусачих.

Краще обговорювати питання, проблеми, ніж заходити сюди, щоб вкусити когось.

Я вас даже не кусаю, мне вас жалко )))
stm
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