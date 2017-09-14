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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:07
detroytred написав: stm написав:
Основа законодательство. Профи всегда отталкиваются в копании от законодательства, пофиг военный или нет. Вы, допустим(я считаю что изначально), утратили профиль своей работы и возможности "копать". Тем хуже для Вас, Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...
Я вражений вашими крітеріями оцінювання.
Це круто!
Раджу їх впровадити на рівні стандарту.
Ще раз по буквах для одарьонних --- для обговорень на форумі цілком достатньо того, що потрапить під руку, і не буде мати помилок в основі.
Перегляд посилання на статті дає мені підстави, що вони підходять.
Так що не так в тих посиланнях-то? Вкажіть.
Замість того, щоб знов пілмінювати предмет.
Чим оті посилання перечать наказу МОУ в площині обговорення отого випадку від Дюрі?
Хоча)))))))
Ізначальний предмет -- до чого ота ваша порада Дюрі і дислексія.'
_____________________
Ви в своїй злобі вже загубилися в просторі.
Форум, обговорення --- саме для того, щоб люди доповнювали, підказували, виправляли, нагадували.
Ви ж і Ко його перетворюєте в хрін зна що.
В оцінки учасників, нападки, претензії і т.д.
Людина написала дві строчки про випадок, який знає (де "принесіть..." -- принесіть! з донецької обл.), а ви про викладач, кн, діслексію...
Он не просто викоадач, он научный сотрудник с защитой диссертации. Это человек способный оппонировать по предмету дискуссии и искать аргументы в множестве данных, даже законодательных. Чего я, простите не вижу. Вижу обиды и неспособность, удивление что студент выбрал его как адресата написания отзыва. Тут 2 варианта: либо Дрю напишет любому по доброте душевной, либо таки студент считает его спецом. Спецу не составит труда разобраться в массиве данных. Я и прошу его это сделать для супруги типа "знакомого". Тумус, не вы, массив единственных данных написал коротко. Без тысячи слов )
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 17 січ, 2025 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:07
pesikot написав:
И это написал парторг завода на реплику "полководца" в берцах )
сам ЛАД
ніколи не визнавав, що був парторгом, так?
тому це може бути будь хто-
-офіцер кгб,
-офіцер итк,
-Оперативний уповноважений, чи просто стукач
без звання і виплат (добровільно, за правильну характеристику на заводі)
-це може бути просто пенсіонер- прихильник р/союзу і отманих хрушей за 10 років на заводі
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:14
Бетон написав:
Автомобиль побит и шины проколоты. ремонт авто будет стоить 1,5-2 тыс. долларов.
От прям почти точно определили стоимость ремонта авто )
А почему не 15-20 тыс $ ?
Не дорабатывают в инфо-помойках
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:15
_Mykola_ написав: ЛАД написав: Xenon написав:
.............
там нет такого понятия как - отказ
там есть бюрократия лютейшая, и при малейших зацепках (не так оформлено, не то написано - начиная от рапорта командира при каких обстоятельствах погиб, и дальше выше) - нет выплат. А люди - далеко не все юристы, чтобы знать все тонкости
По ссылке детройта кроме справки о смерти из части практически ничего не требуется. Всё остальное просто документы заявителя (родственника).
А то, что вы написали и есть отказ.
Справки по смерть не буде, якщо проведуть як зниклий безвісти, навіть якщо побратими бачили що лежав на позиції коли виходили. Ось такі випадки, для родини повна безвихідь.
Это да. Такое возможно.
Но не знаю, неужели, действительно, всегда требуется "тело" и никакие свидетельские показания не принимаются?
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:17
stm написав:
Он не просто викоадач, он научный сотрудник с защитой диссертации. Это человек способный оппонировать по предмету дискуссии и искать аргументы в множестве данных, даже законодательных. Чего я, простите не вижу. Вижу обиды и неспособность, удивление что студент выбрал его как адресата написания отзыва. Тут 2 варианта: либо Дрю напишет любому по доброте душевной, либо таки студент считает его спецом. Спецу не составит труда разобраться в массиве данных. Я и прошу его это сделать для супруги типа "знакомого". Тумус, не вы, массив единственных данных написал коротко. Без тысячи слов )
Знов підмінюєте предмет.
Про яке "розібратися в масиві даних"? Вам самій не смішно з такої підміни?
Там справа (і мова) про -- "принесіть з донецької області" документ.
Без вашої тисячі слів, прямо --- принесіть з донецької області документи.
Спробуйте будувати на даних, які є.
А не вигадувати або підмінювати.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:19
flyman написав:
вскрився руськомірний
[youtube]77Fr21bvpxQ[/youtu..]
Он не прав?
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:23
- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:28
stm написав:
- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))
Не знаю про до чого тут Тестер, але
Це набагато краще, ніж орден кусачих.
Краще обговорювати питання, проблеми, ніж заходити сюди, щоб вкусити когось.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:29
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
Справки по смерть не буде, якщо проведуть як зниклий безвісти, навіть якщо побратими бачили що лежав на позиції коли виходили. Ось такі випадки, для родини повна безвихідь.
Это да. Такое возможно.
Но не знаю, неужели, действительно, всегда требуется "тело" и никакие свидетельские показания не принимаются?
На жаль, ні, один боєць сказав що бачив що лежав без ознак життя коли відходили, і все, писати акт з командиром, що бачив що був мертвим не захотіли. І все, третій місяць як риба об лід, нічого далі вдова зробити поки не може. Зниклий безвісти і все.
Шукає самостійно по різних руснявих ТГ каналах, та сайтах, може десь засвітиться у полоні чи на фото, відео вбитих кацапи викладуть...
Що бачить на тих ресурсах, передати словами тяжко... Жах.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:31
detroytred написав: stm написав:
- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))
Не знаю про до чого тут Тестер, але
Це набагато краще, ніж орден кусачих.
Краще обговорювати питання, проблеми, ніж заходити сюди, щоб вкусити когось.
Я вас даже не кусаю, мне вас жалко )))
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