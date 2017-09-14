|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:56
Это не совсем честно с вашей стороны выложить статью где всё хоть до вавкы прикладай, а потом про вражду мамы и супруги писать. Объясните двоим что выплаты - поровну первой степени родства (родители, супруг, дети от всех браков) пофигу что говорят остальные стороны, при отсутствии завещания. Далее, есть одна цель или много? Герой Украины - это доп.звание с определенными преференциями семье пожизненно, к 15млн. которые частями на протяжении нескольких лет. Все должны быть заинтересованы, а не враждовать кто главнее. В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5432
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:04
stm написав:
вражду мамы
Мама, нажаль, померла. Батько теж давно відсторонився. Виростила його бабуся...
stm написав:
В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?
Та наче всі за нього, на похорон приїхали... Я лізти в чужі справи точно не хочу...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4738
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 577 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:30
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4738
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 577 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:45
Дюрі-бачі написав: stm написав:
вражду мамы
Мама, нажаль, померла. Батько теж давно відсторонився. Виростила його бабуся...
stm написав:
В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?
Та наче всі за нього, на похорон приїхали... Я лізти в чужі справи точно не хочу...
Бабушка - это вторая степень родства, если не было лишения родительских прав. Я вижу, что чисто человечески претензий у меня нет, чисто интеллектуально есть. Вы не обычный человек, вы учите молодое поколение. Чему? Обвинять власть даже не разбираясь, а при наезде уходить в чужие дела - не моя проблема. Так если не ваша, то о чём разговор изначально?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5432
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:57
Мені у зв'язку з обговоренням цього питання така думка спала:
А виплата 15 млн. за що?
За загибель всл. в зоні БД при виконанні ...
Але!
Коли не було оцієї виплати, то преміальні за БД платились за що?
За інтенсивність служби там і ризик! загинути.
Тобто в преміальні входить ризик загибелі в зоні БД при виконанні бд. І за це відповідно сплачується.
Всл загинув...
То оця 15 млн. виплата, виходить, саме за загибель всл. Загибель.
То, почекайте, яка тоді різниця де загинув всл при виконанні обов'язків військової служби - не в зоні БД при несенні військової служби чи в зоні БД при виконанні БР-ки???
Загинув. Це ключове.
Бо інтенсивність служби і не в зоні БД може бути ого-го. Тобто сплачують преміальні в зоні БД в основному за ризик загинути. По суті сплачують наперед.
В принципі, навіть, якщо брати, що інтенсивність служби в рази вище і сплата бойових саме за інтенсивність, то все рівно ж --- виплата 15 млн. саме за загибель всл. при несенні військової служби.
Яка різниця-то при виконанні БР чи ні.
Формально ж навіть десь в бункері в Києві зв'язкивиця на БП (бойовому посту) знаходиться на бойовому чергуванні...
(Саме тому в отому наказі МОУ про виплати отак визначено про знаходження в зоні БД).
Імхо. 15 млн. повинні тоді сплачувати всім загиблим всл. Зрозуміло, що не на п'янці або відпустці і т.д., а при несенні військової служби.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29787
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:00
detroytred написав:
Мені у зв'язку з обговоренням цього питання така думка спала:
А виплата 15 млн. за що?
За загибель всл. в зоні БД при виконанні ...
Але!
Коли не було оцієї виплати, то преміальні за БД платились за що?
За інтенсивність служби там і ризик! загинути.
Тобто в преміальні входить ризик загибелі в зоні БД при виконанні бд. І за це відповідно сплачується.
Всл загинув...То оця 15 млн. виплата, виходить, саме за загибель всл. Загибель.
То, почекайте, яка тоді різниця де загинув всл при виконанні обов'язків військової служби - не в зоні БД при несенні військової служби чи в зоні БД при виконанні БР-ки???
Загинув. Це ключове.
Бо інтенсивність служби і не в зоні БД може бути ого-го. Тобто сплачують преміальні в зоні БД в основному за ризик загинути. По суті сплачують наперед.
В принципі, навіть, якщо брати, що інтенсивність служби в рази вище і сплата бойових саме за інтенсивність, то все рівно ж --- виплата 15 млн. саме за загибель всл. при несенні військової служби.
Яка різниця-то при виконанні БР чи ні.
Формально ж навіть в бункері в Києві зв'язкивиця на БП (бойовому посту) знаходиться на бойовому чергуванні...
(Саме тому в отому наказі МОУ про виплати отак визначено про знаходження в зоні БД).
Імхо. 15 млн. повинні тоді сплачувати всім загиблим всл. Зрозуміло, що не на п'янці або відпустці і т.д., а при несенні військової служби.
Ну да -- "за загибель". Но Сам заявил, что таких у нас нет (почти) -- всего 30 тыщ. А все остальные -- просто пропали. Некоторые -- на три года пропали...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9019
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:04
stm написав: Дюрі-бачі написав: stm написав:
вражду мамы
Мама, нажаль, померла. Батько теж давно відсторонився. Виростила його бабуся...
stm написав:
В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?
Та наче всі за нього, на похорон приїхали... Я лізти в чужі справи точно не хочу...
Бабушка - это вторая степень родства, если не было лишения родительских прав. Я вижу, что чисто человечески претензий у меня нет, чисто интеллектуально есть. Вы не обычный человек, вы учите молодое поколение. Чему? Обвинять власть даже не разбираясь, а при наезде уходить в чужие дела - не моя проблема. Так если не ваша, то о чём разговор изначально?
Що там розбиратися?
Ви увели в бік.
І продовжуєте далі.
Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат).
А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх..
Крапка.
Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала).
А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції.
Визначає функціонування тцк, вч хто?
Крапка.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29787
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:15
detroytred написав:
Що там розбиратися?
Ви увели в бік.
І продовжуєте далі.
Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат).
А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх..
Крапка.
Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала).
А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції.
Визначає функціонування тцк, вч хто?
Крапка.
Ключове бабушка-соседка воспитала хорошего мужчину, который пошел на защиту родины и женился на женщине с корой бабушка общаться не хочет. Погиб, приехали побратимы, все хорошие люди. Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5432
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:16
ЛАД написав:
Что война хорошо выявляет - сколько мерзавцев и подонков среди "своих".
На чужом горбу в рай.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9181
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1874 раз.
- Подякували: 2311 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:18
stm написав: detroytred написав:
Що там розбиратися?
Ви увели в бік.
І продовжуєте далі.
Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат).
А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх..
Крапка.
Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала).
А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції.
Визначає функціонування тцк, вч хто?
Крапка.
Ключове бабушка-соседка воспитала хорошего мужчину, который пошел на защиту родины и женился на женщине с корой бабушка общаться не хочет. Погиб, приехали побратимы, все хорошие люди. Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.
Предметом обговорення було інше.
Не треба вигадувати.
І вказано було чітко -- тцк сказали дружині "принесіть з Донецької області...".
Саме з цих даних і йде обговорення.
Сумніву може підлягати:
- Дюрі вигадав, що дружині це сказали так в тцк
- дружина вигадала, що їй так сказали.
Відштовхуємось від даних, які є.
Є оті, що вказав Дюрі.
А де саме затик виходить (в тцк чи у вч), то вже хто зна.
Але керують ними одні і ті ж самі...
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 17 січ, 2025 22:24, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29787
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|81255
|
|
|1493
|255128
|
|
|6076
|899261
|
|