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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 119591196011961119621196311964>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:56

  Дюрі-бачі написав:stm https://zaholovok.com.ua/heroy-yakyy-mr ... dynu-i-myr
Не хочеться писати, але родичі Василя дружину не дуже люблять...

Это не совсем честно с вашей стороны выложить статью где всё хоть до вавкы прикладай, а потом про вражду мамы и супруги писать. Объясните двоим что выплаты - поровну первой степени родства (родители, супруг, дети от всех браков) пофигу что говорят остальные стороны, при отсутствии завещания. Далее, есть одна цель или много? Герой Украины - это доп.звание с определенными преференциями семье пожизненно, к 15млн. которые частями на протяжении нескольких лет. Все должны быть заинтересованы, а не враждовать кто главнее. В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:вражду мамы

Мама, нажаль, померла. Батько теж давно відсторонився. Виростила його бабуся...
  stm написав:В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?

Та наче всі за нього, на похорон приїхали... Я лізти в чужі справи точно не хочу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Самі військові говорять про ті ж проблеми:
https://youtu.be/sUmAZCDWzlM?si=rUHrxlsNKOSbmgrv&t=793
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:45

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:вражду мамы

Мама, нажаль, померла. Батько теж давно відсторонився. Виростила його бабуся...
  stm написав:В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?

Та наче всі за нього, на похорон приїхали... Я лізти в чужі справи точно не хочу...

Бабушка - это вторая степень родства, если не было лишения родительских прав. Я вижу, что чисто человечески претензий у меня нет, чисто интеллектуально есть. Вы не обычный человек, вы учите молодое поколение. Чему? Обвинять власть даже не разбираясь, а при наезде уходить в чужие дела - не моя проблема. Так если не ваша, то о чём разговор изначально?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:57

Мені у зв'язку з обговоренням цього питання така думка спала:

А виплата 15 млн. за що?
За загибель всл. в зоні БД при виконанні ...

Але!
Коли не було оцієї виплати, то преміальні за БД платились за що?
За інтенсивність служби там і ризик! загинути.
Тобто в преміальні входить ризик загибелі в зоні БД при виконанні бд. І за це відповідно сплачується.

Всл загинув...
То оця 15 млн. виплата, виходить, саме за загибель всл. Загибель.
То, почекайте, яка тоді різниця де загинув всл при виконанні обов'язків військової служби - не в зоні БД при несенні військової служби чи в зоні БД при виконанні БР-ки???
Загинув. Це ключове.

Бо інтенсивність служби і не в зоні БД може бути ого-го. Тобто сплачують преміальні в зоні БД в основному за ризик загинути. По суті сплачують наперед.
В принципі, навіть, якщо брати, що інтенсивність служби в рази вище і сплата бойових саме за інтенсивність, то все рівно ж --- виплата 15 млн. саме за загибель всл. при несенні військової служби.

Яка різниця-то при виконанні БР чи ні.
Формально ж навіть десь в бункері в Києві зв'язкивиця на БП (бойовому посту) знаходиться на бойовому чергуванні...
(Саме тому в отому наказі МОУ про виплати отак визначено про знаходження в зоні БД).

Імхо. 15 млн. повинні тоді сплачувати всім загиблим всл. Зрозуміло, що не на п'янці або відпустці і т.д., а при несенні військової служби.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:00

  detroytred написав:Мені у зв'язку з обговоренням цього питання така думка спала:

А виплата 15 млн. за що?
За загибель всл. в зоні БД при виконанні ...

Але!
Коли не було оцієї виплати, то преміальні за БД платились за що?
За інтенсивність служби там і ризик! загинути.
Тобто в преміальні входить ризик загибелі в зоні БД при виконанні бд. І за це відповідно сплачується.

Всл загинув...
То оця 15 млн. виплата, виходить, саме за загибель всл. Загибель.
То, почекайте, яка тоді різниця де загинув всл при виконанні обов'язків військової служби - не в зоні БД при несенні військової служби чи в зоні БД при виконанні БР-ки???
Загинув. Це ключове.

Бо інтенсивність служби і не в зоні БД може бути ого-го. Тобто сплачують преміальні в зоні БД в основному за ризик загинути. По суті сплачують наперед.
В принципі, навіть, якщо брати, що інтенсивність служби в рази вище і сплата бойових саме за інтенсивність, то все рівно ж --- виплата 15 млн. саме за загибель всл. при несенні військової служби.

Яка різниця-то при виконанні БР чи ні.
Формально ж навіть в бункері в Києві зв'язкивиця на БП (бойовому посту) знаходиться на бойовому чергуванні...
(Саме тому в отому наказі МОУ про виплати отак визначено про знаходження в зоні БД).

Імхо. 15 млн. повинні тоді сплачувати всім загиблим всл. Зрозуміло, що не на п'янці або відпустці і т.д., а при несенні військової служби.

Ну да -- "за загибель". Но Сам заявил, что таких у нас нет (почти) -- всего 30 тыщ. А все остальные -- просто пропали. Некоторые -- на три года пропали...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:04

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:вражду мамы

Мама, нажаль, померла. Батько теж давно відсторонився. Виростила його бабуся...
  stm написав:В причине смерти что? Командир что? Сослуживцы, как свидетели что?

Та наче всі за нього, на похорон приїхали... Я лізти в чужі справи точно не хочу...

Бабушка - это вторая степень родства, если не было лишения родительских прав. Я вижу, что чисто человечески претензий у меня нет, чисто интеллектуально есть. Вы не обычный человек, вы учите молодое поколение. Чему? Обвинять власть даже не разбираясь, а при наезде уходить в чужие дела - не моя проблема. Так если не ваша, то о чём разговор изначально?

Що там розбиратися?

Ви увели в бік.
І продовжуєте далі.

Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат).
А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх..
Крапка.
Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала).
А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції.
Визначає функціонування тцк, вч хто?
Крапка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:15

  detroytred написав:Що там розбиратися?

Ви увели в бік.
І продовжуєте далі.

Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат).
А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх..
Крапка.
Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала).
А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції.
Визначає функціонування тцк, вч хто?
Крапка.

Ключове бабушка-соседка воспитала хорошего мужчину, который пошел на защиту родины и женился на женщине с корой бабушка общаться не хочет. Погиб, приехали побратимы, все хорошие люди. Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:16

  ЛАД написав:Что война хорошо выявляет - сколько мерзавцев и подонков среди "своих".

На чужом горбу в рай.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:18

  stm написав:
  detroytred написав:Що там розбиратися?

Ви увели в бік.
І продовжуєте далі.

Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат).
А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх..
Крапка.
Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала).
А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції.
Визначає функціонування тцк, вч хто?
Крапка.

Ключове бабушка-соседка воспитала хорошего мужчину, который пошел на защиту родины и женился на женщине с корой бабушка общаться не хочет. Погиб, приехали побратимы, все хорошие люди. Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.

Предметом обговорення було інше.
Не треба вигадувати.

І вказано було чітко -- тцк сказали дружині "принесіть з Донецької області...".
Саме з цих даних і йде обговорення.

Сумніву може підлягати:
- Дюрі вигадав, що дружині це сказали так в тцк
- дружина вигадала, що їй так сказали.
Відштовхуємось від даних, які є.
Є оті, що вказав Дюрі.

А де саме затик виходить (в тцк чи у вч), то вже хто зна.
Але керують ними одні і ті ж самі...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 січ, 2025 22:24, всього редагувалось 2 разів.
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