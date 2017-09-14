Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:57

Мені у зв'язку з обговоренням цього питання така думка спала:



А виплата 15 млн. за що?

За загибель всл. в зоні БД при виконанні ...



Але!

Коли не було оцієї виплати, то преміальні за БД платились за що?

За інтенсивність служби там і ризик! загинути.

Тобто в преміальні входить ризик загибелі в зоні БД при виконанні бд. І за це відповідно сплачується.



Всл загинув...

То оця 15 млн. виплата, виходить, саме за загибель всл. Загибель.

То, почекайте, яка тоді різниця де загинув всл при виконанні обов'язків військової служби - не в зоні БД при несенні військової служби чи в зоні БД при виконанні БР-ки???

Загинув. Це ключове.



Бо інтенсивність служби і не в зоні БД може бути ого-го. Тобто сплачують преміальні в зоні БД в основному за ризик загинути. По суті сплачують наперед.

В принципі, навіть, якщо брати, що інтенсивність служби в рази вище і сплата бойових саме за інтенсивність, то все рівно ж --- виплата 15 млн. саме за загибель всл. при несенні військової служби.



Яка різниця-то при виконанні БР чи ні.

Формально ж навіть десь в бункері в Києві зв'язкивиця на БП (бойовому посту) знаходиться на бойовому чергуванні...

(Саме тому в отому наказі МОУ про виплати отак визначено про знаходження в зоні БД).



Імхо. 15 млн. повинні тоді сплачувати всім загиблим всл. Зрозуміло, що не на п'янці або відпустці і т.д., а при несенні військової служби.