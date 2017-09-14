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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1196011961119621196311964>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:20

  pesikot написав:Точно, ЛАД - чи офіцер кгб, чи сексот.
каральна психіатрична медицина - це їх профіль )

https://www.youtube.com/shorts/isQPjfwCOA8
Кот, ты бы хоть улыбнулся на камеру :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:28

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Почему и как надо доказывать?

У всіх знайомих основна проблема доказати, що загинув / отримав поранення при виконанні. Герої 128 бригади, яких обстріляли при врученні нагород, вже більше року нічого довести не можуть...

Т.е. вопрос именно в этом?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.

Правильний висновок. Раз дружина загинувшого героя повинна залишати 2 малих доньок вдома ї хати в Донецьку область за десятки кілометрів від фронту, щоб отримати якісь документи...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:42

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Почему и как надо доказывать?

У всіх знайомих основна проблема доказати, що загинув / отримав поранення при виконанні. Герої 128 бригади, яких обстріляли при врученні нагород, вже більше року нічого довести не можуть...

Т.е. вопрос именно в этом?

Першоджерело))
Від якого танцюють:

1.2. ОГД призначається та виплачується у разі загибелі військовослужбовця Збройних Сил України (далі - військовослужбовець) під час дії воєнного стану, а також смерті осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в Збройних Силах України у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва) (далі - під час захисту Батьківщини).*
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0176-23#Text

Втисніть сюди шикування для нагородження. Ще й невідомо в якій зоні.

Зацінить: якщо всл загинув не при визначених оцих умовах (які називаються "під час захисту Батьківщини"), то це, виходить, загинув не під час захисту Батьківщини.
Тобто саме оці вказані умови визначають, що всл займається саме в цей час саме захистом Батьківщини.
Якщо умови не виконуються, то в цей час він не займається захистом Батьківщини.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 січ, 2025 22:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:46

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.

Правильний висновок. Раз дружина загинувшого героя повинна залишати 2 малих доньок вдома ї хати в Донецьку область за десятки кілометрів від фронту, щоб отримати якісь документи...

Так все ж ёпта хорошие люди, звонок, разговор НП документ, не?
Надо детей оставить и в Донецк потому что ТЦК - гондоны. Идея мне нравится, я умываю руки.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:54

  yama написав:
  kyk написав:
  yama написав:вопрос в другом, он тихо удрал, а я из мирного тихого спокойного города Львова, которьі никогда не говорил на русском , и не ждал руский мир, должен идти и мстить за него ? либо же если у него осталось там имущество дом и так далее идти и защищать его землю его имущество ? Как по мне ВПО призовного возраста первьіе кандидатьі на мобилизацию и єто блин логчино , чего яза три моря должен ехать и воевать за его землю\дом ?

Мабуть для того, щоб завтра вже ваш будинок не розвалили? Ну і в рамках однієї держави немає такого, що кожна область воює сама за себе :lol:

так где логика он удрал на мирньіе територии и будет тут отсиживаться , а за него кто-то должен идти отсюда туда ?

Он удрал. Допустим. А вас кто за руку держит ? Убегайте. В рамках одного государства правила едины. Вы в равном положении, в плане убегать. Вы серьезно думаете что у него больше обязанностей если его земля уже оккупирована ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:02

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.

Правильний висновок. Раз дружина загинувшого героя повинна залишати 2 малих доньок вдома ї хати в Донецьку область за десятки кілометрів від фронту, щоб отримати якісь документи...

У нас все можливе, АЛЕ існують довірки. Перше це зв`язатись з частиною і запитать, можливо вони на домашню адресу вишлють.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:06

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы.


а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ?
или на этом деньги не заработать?

Тестер, представим ситуацию у меня перелом, я лежу и не могу подняться, подходите вы и такой, где скорая, почему Зеленский не туда смотрит, вчера тут тоже женщина поломала ногу и сын депутата прошёл мимо, подлец. Тестер, мне блять помощь нужна. Как минимум пойдите и найдите палку 2 шт. и бинт, что бы мы ногу мою фиксанули. А вас, сука, миллион сочувствующих и не оказывающих помощь нах не нужны. Это не Усппих сирый и убогий - это вы!
У вас руки, ноги целы, справки о том, что родился имбицилом нет? Вперёд, помогать своим чём-то более реальным чем вздохи о сортах.


почему как защищать так Украину а как помочь так ищут волонтера?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:08

  stm написав:Вы такое же ничтожество как и тестер, только постарше.


а где ваши НЕ ничтожества?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:09

Что я могу сказать.
Думаю, сначала назначили выплаты (и за гибель, и текущие зарплаты на фронте), рассчитывая на относительно быстрое окончание войны и не очень большое количество погибших, а теперь не знают, как выходить из положения. Где деньги брать.
Прикиньте, если даже 30 тыс погибших (хотя это цифра уже очень старая, даже если была правдой), это уже 450 млрд. грн или грубо больше 10 млрд. долл.
Пусть на передке всего 150 тыс. чел. Зарплата вместе с боевыми здесь называлась 170 тыс. Итого в год получается 300 млрд. грн. или 7 с лишним млрд. долл.+ ещё тыс. 700.. военных не на передовой. Не знаю точно, сколько у них зарплата. вроде, тоже писали 70 тыс. Получается ещё 140 млрд. грн. в год или 3 с лишним млрд. долл.
Итого только на зарплату примерно 450 млрд. грн или 10 с лишним млрд. долл в год.
Цифры для Украины, мягко говоря, немаленькие.
ЛАД
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