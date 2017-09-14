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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11961119621196311964>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:11

  stm написав:Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...


а вы можете оспорить сортовое общество наше?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:14

  stm написав:- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))


:lol: :lol: :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:16

  ЛАД написав:Что я могу сказать.
Думаю, сначала назначили выплаты (и за гибель, и текущие зарплаты на фронте), рассчитывая на относительно быстрое окончание войны и не очень большое количество погибших, а теперь не знают, как выходить из положения. Где деньги брать.
Прикиньте, если даже 30 тыс погибших (хотя это цифра уже очень старая, даже если была правдой), это уже 450 млрд. грн или грубо больше 10 млрд. долл.
Пусть на передке всего 150 тыс. чел. Зарплата вместе с боевыми здесь называлась 170 тыс. Итого в год получается 300 млрд. грн. или 7 с лишним млрд. долл.+ ещё тыс. 700.. военных не на передовой. Не знаю точно, сколько у них зарплата. вроде, тоже писали 70 тыс. Получается ещё 140 млрд. грн. в год или 3 с лишним млрд. долл.
Итого только на зарплату примерно 450 млрд. грн или 10 с лишним млрд. долл в год.
Цифры для Украины, мягко говоря, немаленькие.

Бінго, ЛАД! а ще можеш просто відкрити звіт про витрати бюджету, й побачити зростання по статті зп на 700-900 ярдів грн під час війни. так що за фактом виплачують навіть більше. дякуємо нашим іноземним партнерам. й далі будуть допомагати
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:18

  tester7336 написав:
  stm написав:Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...

а вы можете оспорить сортовое общество наше?

звісно ні. є розумні люди, є довбо*би. й досить чітко видно хто є хто... й так, ми різного сорту, й ти не розумна людина :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:20

  холява написав:Так з родичів чи жінки загинувшого чи пропавшого можно бааааагато грошей назбирати .


что бы родственники обратились к адвокату их должны послать в инстанциях государства.
именно об это и речь - что как защищать так Украину а как выплаты так через адвокатов и суд. и зачем тогда это кино?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:23

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:...........
у меня на работе у сотрудника жена стала заниматься делами погибших.
через суд родственники вынуждены доказывать что погиб что бы присудили выплату.
так что не все так просто если в эту тему адвокаты подтянулись.
а это все время, нервы и деньги. а если их нет то все - свой долг государство забыло?
Почему и как надо доказывать?


тема была не приятна. не знаю почему он начал хвалиться что у жены уже было 8 успешных кейсов. я не расспрашивал. но типа денег норм.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:34

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Тестер профи в военной теме себя не выставлял, просто ноет о сортах вечно...

а вы можете оспорить сортовое общество наше?

звісно ні. є розумні люди, є довбо*би. й досить чітко видно хто є хто... й так, ми різного сорту, й ти не розумна людина :lol:


так хіба тебе питали? є таке прислів’я - третій в ср***ку :lol: :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:42

  prodigy написав:
  pesikot написав:И это написал парторг завода на реплику "полководца" в берцах )

сам ЛАД ніколи не визнавав, що був парторгом, так?
тому це може бути будь хто-
-офіцер кгб,
-офіцер итк,
-Оперативний уповноважений, чи просто стукач
без звання і виплат (добровільно, за правильну характеристику на заводі)
-це може бути просто пенсіонер- прихильник р/союзу і отманих хрушей за 10 років на заводі

Добровольный осведомитель... Не?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

NYT: У Байдена оприлюднили секретні дані про допомогу Україні у виробництві БПЛА

Адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила нові дані щодо своєї допомоги Україні, розповівши про колись таємну підтримку військової індустрії безпілотників. Про це повідомляє New York Times.

Американські посадовці заявили в четвер, що вони зробили великі інвестиції, які допомогли Україні розпочати і розширити виробництво безпілотників.

Значна частина американської допомоги українським військовим, включаючи мільярди доларів на ракети, системи протиповітряної оборони, танки, артилерію і навчання, була оголошена громадськості. Але інша підтримка значною мірою залишається в тіні.

За словами американських офіційних осіб, вона включала допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників, які, за словами американських посадовців, революціонізують способи ведення війни.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що ця підтримка має “реальний стратегічний вплив” на війну.

“Ми бачили, як БПЛА стають все більш центральним елементом боротьби в Україні і будуть центральним елементом усіх майбутніх боїв”, – сказав Салліван.

США виділили кошти на підтримку виробників безпілотників і закупівлю запчастин до них. За словами людей, які знають про ці зусилля, Сполучені Штати також направили в Україну співробітників розвідки для допомоги в розробці програми.

В інтерв’ю цього тижня директор ЦРУ Вільям Бернс опосередковано згадав про підтримку його відомством програми безпілотників в Україні.

Салліван сказав, що зусилля з використання безпілотників почалися після першого контрнаступу українців восени 2022 року, коли стали зрозумілими межі звичайних можливостей України.

За словами Саллівана, ці зусилля прискорилися під час підготовки до другого контрнаступу України, який виявився менш успішним. Україна не здобула стільки позицій, скільки хотіла, частково через використання Росією безпілотників.

Після контрнаступу американські офіційні особи заявили, що вони швидко збільшили підтримку українським виробникам безпілотників, спираючись на зусилля Києва щодо розвитку власної промисловості.

Окрім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв’язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

Минулої осені Пентагон виділив 800 мільйонів доларів на виробництво безпілотників в Україні, які були використані на закупівлю компонентів для безпілотників та фінансування виробників дронів.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у вересні президент Байден заявив, що ще 1,5 мільярда доларів буде спрямовано на українську індустрію безпілотників.

Американські офіційні особи заявили в четвер, що, на їхню думку, ці інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними і смертоносними.

Вони зазначили, що українські морські безпілотники знищили чверть Чорноморського флоту Росії, і що безпілотники, розміщені на лінії фронту, допомогли сповільнити просування Росії на сході України.

Салліван сказав, що прагнення розбудувати українську індустрію безпілотників дало “безцінні уроки”, які адміністрація Байдена почала інтегрувати у власну оборонну промисловість Америки.

ЗЫ
как бы по итогу не оказалось что все эти сибэбики и удары по инфраструктуре кацапии это просто америкосы уствоили полигон испытаний а не наши гении. оно то канеш нам выгодно но оставляет много вопросов насколько мы самостоятельны.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:56

  Water написав:Перше це зв`язатись з частиною і запитать, можливо вони на домашню адресу вишлють.

Где-то такая схема. ИМХО. Адвокатский запрос в ТЦК на предмет получали ли документы из в/ч (если нет, то - было ли истребование документов в в/ч). Ответ не предоставлен. Иск в окружной админсуд с требованием предоставить ответ. В идеале решение должно быть через 2 месяца, но то такое. Хорошо, если нет апелляции и кассации со стороны ТЦК. Получили решение, обязали ТЦК. Узнаем, получали или было ли истребование. Если не было, иск в адинсуд обязать ТЦК осуществить истребование (розыск). Получаем решение. Запрос об истребовании ушел в в/ч во исполнение решения суда. Опять адвокатский запрос в ТЦК - получены ли документы. Допустим ТЦК предоставил ответ без принуждения судом. Документы не высылались. Иск в админсуд обязать в/ч выслать документы в ТЦК. Можно попытаться минимизировать действия, если запрашивать информацию одновременно и ТЦК и в/ч. Но опять же ответят или нет, какие будут ответы. Может быть есть более простые решения.
tumos
 
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