tester7336 написав:ЗЫ как бы по итогу не оказалось что все эти сибэбики и удары по инфраструктуре кацапии это просто америкосы уствоили полигон испытаний а не наши гении. оно то канеш нам выгодно но оставляет много вопросов насколько мы самостоятельны.
Стиральную машину не могут выпускать, а тут вдруг беспилотники смогли. Технари всё.
stm написав:- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья! - Но я не хочу! - Неплохое начало!!! )))
умные люди всегда сомневаются. дураки абсолютно во всём уверены. порицание, критика и сомнения, которое вы называете нытьём, порождают поиск решения. общественная огласка спасает жизни.
вы же пытаетесь всё скрыть. умолчать. закрыть рот. как в советском союзе.
я вас разочарую. даже если осуществится ваша мечта (холяв, песикотов и других адептов права силы) и все заткнутся, молча наблюдая за беспределом, отрицательная энергия, как вулкан, в один момент вырвется наружу.
stm написав:Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы.
а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ? или на этом деньги не заработать? Тестер, представим ситуацию у меня перелом, я лежу и не могу подняться, подходите вы и такой, где скорая, почему Зеленский не туда смотрит, вчера тут тоже женщина поломала ногу и сын депутата прошёл мимо, подлец. Тестер, мне блять помощь нужна. Как минимум пойдите и найдите палку 2 шт. и бинт, что бы мы ногу мою фиксанули. А вас, сука, миллион сочувствующих и не оказывающих помощь нах не нужны. Это не Усппих сирый и убогий - это вы! У вас руки, ноги целы, справки о том, что родился имбицилом нет? Вперёд, помогать своим чём-то более реальным чем вздохи о сортах.
почему как защищать так Украину а как помочь так ищут волонтера?
про помогать. каждый день на западной границе, готовясь к наступлению то-ли Румынии, то-ли Молдовы, расставляются сотни видеокамер (ловушек), закупаются десятки дронов, тысячи военных в экипе прочёсывают лес. вот куда уходят ваши донаты
Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат). А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх.. Крапка. Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала). А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції. Визначає функціонування тцк, вч хто? Крапка.
Ключове бабушка-соседка воспитала хорошего мужчину, который пошел на защиту родины и женился на женщине с корой бабушка общаться не хочет. Погиб, приехали побратимы, все хорошие люди. Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.
як це нагадує ковідні пояснення, дежаву, хотаб, коли материшся, виходь із "женской учьотки", палишся нєпадєцкі
flyman написав:як це нагадує ковідні пояснення, дежаву, хотаб, коли материшся, виходь із "женской учьотки", палишся нєпадєцкі
Я не Хотаб. И да, я помню что МП и Флайман круче чем все разведки мира знают, что это не вирус, а сопли. Это тайная ложа тестирует как перекрыть быстро любые авиа и наземные сообщения между странами...
yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?
Щоб відповісти на це питання треба спочатку запитати "а що є у середньостастичної людини, якоїсь середньої професії, ну там вчителя чи інженера чи продавця?". Що вони можуть нажити за своє життя що не шкода втратити - машину Ланос та двушку в хрущі (та й таке не в кожного є)?
барабашов написав:А вы эти умныЯ сАветы пишите из заграницы(там где рикотта в пельменЯх со шпинатом) или из НаРассии(родине ёпта)?
В Киеве ) не переживайте, советы помогать своим больше, чем вздохами и копипастом чужих расследований журналистов или 300ТГ каналов - это глупости, так ведь не поступают ) Спящий вулкан недовольства иначе не разбудить )))