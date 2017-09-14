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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11961119621196311964

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:01

  tester7336 написав:ЗЫ
как бы по итогу не оказалось что все эти сибэбики и удары по инфраструктуре кацапии это просто америкосы уствоили полигон испытаний а не наши гении. оно то канеш нам выгодно но оставляет много вопросов насколько мы самостоятельны.

Стиральную машину не могут выпускать, а тут вдруг беспилотники смогли.
Технари всё.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:22

  tester7336 написав:
  stm написав:- Tester, поздравляем!!! Вы приняты в орден массового нытья!
- Но я не хочу!
- Неплохое начало!!! )))


:lol: :lol: :lol:

умные люди всегда сомневаются. дураки абсолютно во всём уверены.
порицание, критика и сомнения, которое вы называете нытьём, порождают поиск решения. общественная огласка спасает жизни.

вы же пытаетесь всё скрыть. умолчать. закрыть рот. как в советском союзе.

я вас разочарую. даже если осуществится ваша мечта (холяв, песикотов и других адептов права силы) и все заткнутся, молча наблюдая за беспределом, отрицательная энергия, как вулкан, в один момент вырвется наружу.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:32

  tester7336 написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Помогите жене. Если нет дислексии, найдите где прописаны все формы.


а почему ей не может помочь тцк у которой есть приставка СП ?
или на этом деньги не заработать?
Тестер, представим ситуацию у меня перелом, я лежу и не могу подняться, подходите вы и такой, где скорая, почему Зеленский не туда смотрит, вчера тут тоже женщина поломала ногу и сын депутата прошёл мимо, подлец. Тестер, мне блять помощь нужна. Как минимум пойдите и найдите палку 2 шт. и бинт, что бы мы ногу мою фиксанули. А вас, сука, миллион сочувствующих и не оказывающих помощь нах не нужны. Это не Усппих сирый и убогий - это вы!
У вас руки, ноги целы, справки о том, что родился имбицилом нет? Вперёд, помогать своим чём-то более реальным чем вздохи о сортах.


почему как защищать так Украину а как помочь так ищут волонтера?

про помогать. каждый день на западной границе, готовясь к наступлению то-ли Румынии, то-ли Молдовы, расставляются сотни видеокамер (ловушек), закупаются десятки дронов, тысячи военных в экипе прочёсывают лес. вот куда уходят ваши донаты
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:39

  stm написав:
  detroytred написав:Що там розбиратися?

Ви увели в бік.
І продовжуєте далі.

Ключове: тцк -- "принесіть з донецької обл." (документи, яких не вистачає для оформлення виплати. Тцк не вистачає цих доків для оформлення їм, цим тцк. Тцк не може оформити і відправити пакет на нарахування виплат).
А проблема, крайнім стає отой родич. Не тцк, не вч, не МОУ, не ГК, не ВГК, а оті родичі, в яких загинув їх..
Крапка.
Справа не у вмінні читати, зрозуміти, пояснити і пр. (що ви радили. Це порадити, розтлумачити, прочитати родичам могла навіть ота журналістка, яка статтю писала).
А у тому чому тцк або вч не виконали свою частину роботи, функції.
Визначає функціонування тцк, вч хто?
Крапка.

Ключове бабушка-соседка воспитала хорошего мужчину, который пошел на защиту родины и женился на женщине с корой бабушка общаться не хочет. Погиб, приехали побратимы, все хорошие люди. Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.

як це нагадує ковідні пояснення, дежаву,
хотаб, коли материшся, виходь із "женской учьотки", палишся нєпадєцкі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 01:27

  flyman написав:як це нагадує ковідні пояснення, дежаву,
хотаб, коли материшся, виходь із "женской учьотки", палишся нєпадєцкі

Я не Хотаб. И да, я помню что МП и Флайман круче чем все разведки мира знают, что это не вирус, а сопли. Это тайная ложа тестирует как перекрыть быстро любые авиа и наземные сообщения между странами...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 01:58

  UA написав:
  ЛАД написав:Что война хорошо выявляет - сколько мерзавцев и подонков среди "своих".

На чужом горбу в рай.

В верх избирательных списков партии "Слуга народа переможця"
А там новые Лещенки и Кивы морду то отожрутЪ...ну и жильё в районе НЛ бесплатно.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 02:10

  yama написав:вкотре хочу обговорити феномен Внутрішньо переміщених осіб призовоного віку , як таке можливо ? на твій дім напали \ його розвалило , втратив все що наживав все життя , а ти просто втік ?


Щоб відповісти на це питання треба спочатку запитати "а що є у середньостастичної людини, якоїсь середньої професії, ну там вчителя чи інженера чи продавця?". Що вони можуть нажити за своє життя що не шкода втратити - машину Ланос та двушку в хрущі (та й таке не в кожного є)?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 02:11

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Документов нихуя не смотрел, с женой не общался. Вывод ТЦК - гондоны.

Правильний висновок. Раз дружина загинувшого героя повинна залишати 2 малих доньок вдома ї хати в Донецьку область за десятки кілометрів від фронту, щоб отримати якісь документи...

Так все ж ёпта хорошие люди, звонок, разговор НП документ, не?
Надо детей оставить и в Донецк потому что ТЦК - гондоны. Идея мне нравится, я умываю руки.

А вы эти умныЯ сАветы пишите из заграницы(там где рикотта в пельменЯх со шпинатом) или из НаРассии(родине ёпта)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 02:24

  барабашов написав:А вы эти умныЯ сАветы пишите из заграницы(там где рикотта в пельменЯх со шпинатом) или из НаРассии(родине ёпта)?

В Киеве ) не переживайте, советы помогать своим больше, чем вздохами и копипастом чужих расследований журналистов или 300ТГ каналов - это глупости, так ведь не поступают ) Спящий вулкан недовольства иначе не разбудить )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 03:40

  stm написав:300ТГ каналов - это глупости
глупости это то что вы тут пишете от 1го до последнего слова... Какая то смесь комплексов, желания выглядеть умной, пафоса и бессмыслицы.

300 тг каналов позволяют получать информацию с болот на сутки раньше, чем она появляется везде.

ВЧК-ОГПУ:
В Людиново Калужской области БПЛА атаковали нефтебазу. Там сильный пожар

"Попали все-таки"

На нефтебазе в Людиново, атакованной беспилотниками, усиливается пожар

Момент удара БПЛА по нефтебазе в Людиново попал на видео

Очевидцы сообщают, что к горящей нефтебазе в Людиново едет большое количество пожарных машин

К приезду пожарных и полиции к нефтебазе в Людиново, пожар стал очень сильным. Пламя видно издалека

Смоленская область под атакой БПЛА.Слышны взрывы, работает ПВО

Жители Людиново наблюдают за пожаром на нефтебазе

В Тульской области БПЛА атаковали промышленное предприятие, там сильный пожар

"Полыхает п. ц"

В Узловой Тульской области беспилотники поразили завод

Очевидцы говорят, что атакованы были склады у станции Дедилово в Тульской области.

Также пожар на нефтебазе возле Узловой

На нефтебазе в Узловой, атакованной БПЛА, увеличивается пожар

Возле станции Дедилово удар пришелся по резервуарам с топливом Росрезерва


https://t.me/vchkogpu/54118
https://t.me/vchkogpu/54122


По ссылкам очень много видео.
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