stm написав: советы помогать своим больше, чем вздохами и копипастом чужих расследований журналистов или 300ТГ каналов - это глупости, так ведь не поступают ) Спящий вулкан недовольства иначе не разбудить )))
но біса чрєвоугодія можно) рікота кажете? Щось оця тєма зі шпинатом не виклиакає довір я... хіба іще добавити базиліку. Но тут можно не втримати баланс. І не певен, що є смисл то в равіоллі печатати. Фарваллями спокійно мож обійтись. І цей... грибів іще туди сушених пригоршню. А вино чилійське. Італійського не хотю. Надо не забути зара повару пєндаля дати. Бо опять буде на сніданок овсянка з сосісонами і вареним яйцем.
Banderlog написав: но біса чрєвоугодія можно) рікота кажете? Щось оця тєма зі шпинатом не виклиакає довір я... хіба іще добавити базиліку. Но тут можно не втримати баланс. І не певен, що є смисл то в равіоллі печатати. Фарваллями спокійно мож обійтись. І цей... грибів іще туди сушених пригоршню. А вино чилійське. Італійського не хотю. Надо не забути зара повару пєндаля дати. Бо опять буде на сніданок овсянка з сосісонами і вареним яйцем.
А вызвала беса недовольства Лучиков добра и ракетную атаку на Киев) холодильник с равиолли цел, промазали )
tester7336 написав:ЗЫ как бы по итогу не оказалось что все эти сибэбики и удары по инфраструктуре кацапии это просто америкосы уствоили полигон испытаний а не наши гении. оно то канеш нам выгодно но оставляет много вопросов насколько мы самостоятельны.
Стиральную машину не могут выпускать, а тут вдруг беспилотники смогли. Технари всё.
Частково:
Юрій Касьянов https://focus.ua/uk/opinions/687187-gur ... -do-moskvi Щодня обивателя радують новими досягненнями українських "геніїв" і "винахідників". Будь-яка пофарбована труба з прикрученим до неї синьою ізоляційною стрічкою аматорським автопілотом неухильно підіймає рівень національної самосвідомості й нестримно наближає нашу перемогу. Але це неправда. Досить брехати самим собі! Американський "Хаймарс" (M142 HIMARS) конструює і виготовляє найбільша у світі корпорація Lockheed Martin, у якій над цією темою працюють тисячі конструкторів та інженерів, а кількість субпідрядників становить кілька сотень. Тільки найбільш економічно розвинені, великі та технологічно передові країни можуть собі дозволити самостійно розробляти дрони, "дрони-ракети" (крилаті ракети) і просто ракети. На такі розробки йдуть роки, десятки років, сотні мільйонів і навіть мільярдів доларів. А у нас будь-який гаражний кооператив із десятка "винахідників" будує свій "унікальний" безпілотник космічного масштабу безглуздості й бездарності. Доти, доки ворог буде щоночі й щодня бомбити всю Україну і Київ одним-єдиним "шахедом", який удосконалюють тисячі інженерів і який виробляється сотнями на день, а наші українські "унікальні" дрони не будуть долітати до Москви — доти війну ми не виграємо.
*Орбан сообщает: "Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется"...
Да. Это известно уже 2 года... Всем. И именно поэтому Украина НЕ будет в ЕС... Я это сказал, когда начали "земельную реформу"... много лет назад... Ибо суть ЕС - дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе... а суть нашей реформы - дать ресурс КОРПОРАЦИЯМ... за счет Людей... за счет Села...
И война на руку Трансам... они вычищают Село от людей... НЕ ТАК ЛИ? Или хоть ОДИН из Трансов или их семей погиб? Зато от Села не осталось НИЧЕГО... кроме пустой Земли... Это две НЕСОВМЕСТИМЫЕ концепции... Я тогда МОЛИЛ не торговать Землей... не убивать селян и фермеров... Ибо это ГАРАНТИЯ невступления в ЕС... ФР, РП, Словакия, Голландия и Венгрия, Румыния и Болгария - НЕ ПУСТЯТ... Причина - в торговле Землей и диаметрально противоположной парадигме... В Европе во главе угла селянин и фермер, а у нас ТРАНСНАЦИОНАЛ...