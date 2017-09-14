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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11963119641196511966>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 04:55

  stm написав: советы помогать своим больше, чем вздохами и копипастом чужих расследований журналистов или 300ТГ каналов - это глупости, так ведь не поступают ) Спящий вулкан недовольства иначе не разбудить )))

но біса чрєвоугодія можно)
рікота кажете? Щось оця тєма зі шпинатом не виклиакає довір я... хіба іще добавити базиліку. :lol:
Но тут можно не втримати баланс.
І не певен, що є смисл то в равіоллі печатати.
Фарваллями спокійно мож обійтись.
І цей... грибів іще туди сушених пригоршню. А вино чилійське. Італійського не хотю. :lol:
Надо не забути зара повару пєндаля дати.
Бо опять буде на сніданок овсянка з сосісонами і вареним яйцем. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 06:43

  Banderlog написав:рікота кажете?
когда нападает рикота нужно потанцевать орангутанго и она пройдет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 07:31

  Banderlog написав:
но біса чрєвоугодія можно)
рікота кажете? Щось оця тєма зі шпинатом не виклиакає довір я... хіба іще добавити базиліку. :lol:
Но тут можно не втримати баланс.
І не певен, що є смисл то в равіоллі печатати.
Фарваллями спокійно мож обійтись.
І цей... грибів іще туди сушених пригоршню. А вино чилійське. Італійського не хотю. :lol:
Надо не забути зара повару пєндаля дати.
Бо опять буде на сніданок овсянка з сосісонами і вареним яйцем. :lol:

А вызвала беса недовольства Лучиков добра и ракетную атаку на Киев) холодильник с равиолли цел, промазали )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 07:39

  UA написав:
  tester7336 написав:ЗЫ
как бы по итогу не оказалось что все эти сибэбики и удары по инфраструктуре кацапии это просто америкосы уствоили полигон испытаний а не наши гении. оно то канеш нам выгодно но оставляет много вопросов насколько мы самостоятельны.

Стиральную машину не могут выпускать, а тут вдруг беспилотники смогли.
Технари всё.

Частково:
Юрій Касьянов https://focus.ua/uk/opinions/687187-gur ... -do-moskvi
Щодня обивателя радують новими досягненнями українських "геніїв" і "винахідників". Будь-яка пофарбована труба з прикрученим до неї синьою ізоляційною стрічкою аматорським автопілотом неухильно підіймає рівень національної самосвідомості й нестримно наближає нашу перемогу.
Але це неправда.
Досить брехати самим собі! Американський "Хаймарс" (M142 HIMARS) конструює і виготовляє найбільша у світі корпорація Lockheed Martin, у якій над цією темою працюють тисячі конструкторів та інженерів, а кількість субпідрядників становить кілька сотень.
Тільки найбільш економічно розвинені, великі та технологічно передові країни можуть собі дозволити самостійно розробляти дрони, "дрони-ракети" (крилаті ракети) і просто ракети. На такі розробки йдуть роки, десятки років, сотні мільйонів і навіть мільярдів доларів. А у нас будь-який гаражний кооператив із десятка "винахідників" будує свій "унікальний" безпілотник космічного масштабу безглуздості й бездарності.
Доти, доки ворог буде щоночі й щодня бомбити всю Україну і Київ одним-єдиним "шахедом", який удосконалюють тисячі інженерів і який виробляється сотнями на день, а наші українські "унікальні" дрони не будуть долітати до Москви — доти війну ми не виграємо.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия атаковала Киев баллистикой: есть погибшие (фото)
Утром Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву, зафиксированы пожары в результате падения обломков, пока известно о четырех погибших.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:05

  Wirująświatła написав:300 тг каналов позволяет получать информацию с болот на сутки раньше, чем она появляется везде.

https://ua.korrespondent.net/world/russ ... -naftobaza

https://ua.korrespondent.net/world/russ ... -naftobaza

Заметьте, первая новость появилась ещё вчера.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:13

Військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року.
Такі терміни бажаного закінчення воєнних дій пов'язані з ресурсами, озброєнням та допомогою партнерів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... i-ukrajini

щось таки вимальовується 8) останні варіації:
100 днів після інавгурації
до Пасхи
до дня пабєди
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я так и понял. Скорого закінчення. По лукъяновке шарахнуло так, что окна гремели
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:20

Перебільшення?

*Орбан сообщает:
"Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется"...

Да.
Это известно уже 2 года... Всем. И именно поэтому Украина НЕ будет в ЕС...
Я это сказал, когда начали "земельную реформу"... много лет назад...
Ибо суть ЕС - дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе... а суть нашей реформы - дать ресурс КОРПОРАЦИЯМ... за счет Людей... за счет Села...

И война на руку Трансам... они вычищают Село от людей... НЕ ТАК ЛИ? Или хоть ОДИН из Трансов или их семей погиб? Зато от Села не осталось НИЧЕГО... кроме пустой Земли...
Это две НЕСОВМЕСТИМЫЕ концепции...
Я тогда МОЛИЛ не торговать Землей... не убивать селян и фермеров...
Ибо это ГАРАНТИЯ невступления в ЕС...
ФР, РП, Словакия, Голландия и Венгрия, Румыния и Болгария - НЕ ПУСТЯТ...
Причина - в торговле Землей и диаметрально противоположной парадигме...
В Европе во главе угла селянин и фермер, а у нас ТРАНСНАЦИОНАЛ...

П.С.: Мы повторим историю Рима и Гракхов...* (с)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:21

  jump написав: Військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року.
Такі терміни бажаного закінчення воєнних дій пов'язані з ресурсами, озброєнням та допомогою партнерів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... i-ukrajini

щось таки вимальовується 8) останні варіації:
100 днів після інавгурації
до Пасхи
до дня пабєди

Очевидно, що мобілізація 18-25 не дасть достатньо мобресурсу (провал 90х по народжуваності) покращувати переговорні позиції, і буде більше удар по рейтингу, чим сам ефект призову оніжєдєтєй.
flyman
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