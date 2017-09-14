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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11963119641196511966

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:24

  detroytred написав:*Орбан сообщает:
"Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется"...

Да.
Это известно уже 2 года... Всем. И именно поэтому Украина НЕ будет в ЕС...
Я это сказал, когда начали "земельную реформу"... много лет назад...
Ибо суть ЕС - дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе... а суть нашей реформы - дать ресурс КОРПОРАЦИЯМ... за счет Людей... за счет Села...

И война на руку Трансам... они вычищают Село от людей... НЕ ТАК ЛИ? Или хоть ОДИН из Трансов или их семей погиб? Зато от Села не осталось НИЧЕГО... кроме пустой Земли...
Это две НЕСОВМЕСТИМЫЕ концепции...
Я тогда МОЛИЛ не торговать Землей... не убивать селян и фермеров...
Ибо это ГАРАНТИЯ невступления в ЕС...
ФР, РП, Словакия, Голландия и Венгрия, Румыния и Болгария - НЕ ПУСТЯТ...
Причина - в торговле Землей и диаметрально противоположной парадигме...
В Европе во главе угла селянин и фермер, а у нас ТРАНСНАЦИОНАЛ...

П.С.: Мы повторим историю Рима и Гракхов...* (с)

Орбан несе наративи. Всім відомо (про що верещали зі всіх прасок), що для побудови розвинутого капіталізму потрібен вільний ринок землі, щоб будь-який дядько Сем і арабський шейх прийшов та й купив землю без проблем, а не так як у відсталих Філіпінах чи Таіланді.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Квадрат и макдональдс добили полностью
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:33

  pesikot написав:Россия атаковала Киев баллистикой: есть погибшие (фото)
Утром Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву, зафиксированы пожары в результате падения обломков, пока известно о четырех погибших.


це ще не рпв?
готуйтесь морально і фізично до тривалої війни,
на скільки вистачить грошей у путіна



ЛАДу рекомендовано не дивитись, бо там шановний професор Липшиц
каже що путін веде росію шляхом ссср, нагадує тим яке було бідне життя (на кону заморозка вкладів -потім вклади залишуться тільки в вигляді циферок(в ссср у сберкнижечках)

1)газпром і нефтянку угробили,
2)санкції на золото, алмази, чорні метали,
3)алюміній на черзі і мініральні добрива,
4)на блокування Данських проток для проходу тіньових танкеріва ЕС не наважується
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:38

  pesikot написав:Россия атаковала Киев баллистикой: есть погибшие (фото)
Утром Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву, зафиксированы пожары в результате падения обломков, пока известно о четырех погибших.

ОБС каже, що загинуло багато людей і згоріло багато автівок..(((
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:39

  flyman написав:Орбан несе наративи. Всім відомо (про що верещали зі всіх прасок), що для побудови розвинутого капіталізму потрібен вільний ринок землі, щоб будь-який дядько Сем і арабський шейх прийшов та й купив землю без проблем, а не так як у відсталих Філіпінах чи Таіланді.

З іншого боку можна ж і отак -- якраз д.Сем і допоможе вступити до ЄС, а також забезпечить допомогу в обороноздатності через пряме партнерство.
Подейкують, що саме Штати фактично впихнули Грецію з її траблами в ЄС попри супротив ядра ЄС.

В будь-якому питанні є декілька складових і, як мінімум, дві сторони медалі. Яка з них має вирішальне значення? Саме складно й визначити.
Зато їх наявність дає змогу перебільшувати будь-яку і на цьому вибудовувати аргументацію.
detroytred
 
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