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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1196711968119691197011971 ... 11975>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 12:53

  Бетон написав:Запорожоьлэнерго на прозоро купила айфон 16 у эпицентр к.
Пхахаха

1 штуку председателю или всем сотрудникам до последнего охранника?
Если 1 штук то не вижу проблемы , ну не с 3310 ему ходить :) ?, хотя мог и за свои купить...

п.с. не покупайте по бн в Комфи если надо НН , они их не регистрирут так как заблочены
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:01

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Запорожоьлэнерго на прозоро купила айфон 16 у эпицентр к.
Пхахаха

1 штуку председателю или всем сотрудникам до последнего охранника?
Если 1 штук то не вижу проблемы , ну не с 3310 ему ходить :) ?, хотя мог и за свои купить...

п.с. не покупайте по бн в Комфи если надо НН , они их не регистрирут так как заблочены

Айфон не люблю. И я считаю, что я не заработал на телефон дороже 25 тысяч.
А почему именно айфон 16 ? За 68 тысяч?
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 18 січ, 2025 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:01

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?

Может дело в том, что от купленного в очереди молока было очень трудно отмыть бидон, а сейчас посуду от любой полочки достаточно просто сполоснуть?
Технологии не стоят на месте, и этот фактор нужно учитывать при сравнении.

Бодяга, в бутылках с крышкой из фольги или в бумажных треугольных пакетах.
Трудно отмыть было только то что бабушка надоила у своей коровы...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:01

  detroytred написав:*Орбан сообщает:
"Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется"...

Да.
Это известно уже 2 года... Всем. И именно поэтому Украина НЕ будет в ЕС...
Я это сказал, когда начали "земельную реформу"... много лет назад...
Ибо суть ЕС - дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе... а суть нашей реформы - дать ресурс КОРПОРАЦИЯМ... за счет Людей... за счет Села...

И война на руку Трансам... они вычищают Село от людей... НЕ ТАК ЛИ? Или хоть ОДИН из Трансов или их семей погиб? Зато от Села не осталось НИЧЕГО... кроме пустой Земли...
Это две НЕСОВМЕСТИМЫЕ концепции...
Я тогда МОЛИЛ не торговать Землей... не убивать селян и фермеров...
Ибо это ГАРАНТИЯ невступления в ЕС...
ФР, РП, Словакия, Голландия и Венгрия, Румыния и Болгария - НЕ ПУСТЯТ...
Причина - в торговле Землей и диаметрально противоположной парадигме...
В Европе во главе угла селянин и фермер, а у нас ТРАНСНАЦИОНАЛ...

П.С.: Мы повторим историю Рима и Гракхов...* (с)

Тут большая доля лукавства.
В ЕС достаточно быстрыми темпами происходит укрупнение ферм и крупные хозяйства выигрывают у мелких по всем параметрам.
И "дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе" - некоторое преувеличение. Скорее, ЛЮДИ добиваются от правительств условий, кот. позволили бы им выжить. Вспомните недавние марши против "зелёной реформы" (не помню точно, как она называлась).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:04

  jump написав: Військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року.
Такі терміни бажаного закінчення воєнних дій пов'язані з ресурсами, озброєнням та допомогою партнерів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... i-ukrajini

щось таки вимальовується 8) останні варіації:
100 днів після інавгурації
до Пасхи
до дня пабєди

Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності.
Тил пригнічений.
Бійці які потрапляють до війська старі, хворі...
Буде додавлювати.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:05

  Vadim_ написав:..........
Бодяга, в бутылках с крышкой из фольги или в бумажных треугольных пакетах.
Трудно отмыть было только то что бабушка надоила у своей коровы...

Как много сказочников развелось...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:09

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Запорожоьлэнерго на прозоро купила айфон 16 у эпицентр к.
Пхахаха

1 штуку председателю или всем сотрудникам до последнего охранника?
Если 1 штук то не вижу проблемы , ну не с 3310 ему ходить :) ?, хотя мог и за свои купить...

п.с. не покупайте по бн в Комфи если надо НН , они их не регистрирут так как заблочены

Айфон не люблю. И я считаю, что я не заработал на телефон дороже 25 тысяч.
А почему именно айфон 16 ? За 68 тысяч?

А почему ЭЭ па 4,32 грн. для наріда и па 10 грн. для юрлиц?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:10

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:..........
Бодяга, в бутылках с крышкой из фольги или в бумажных треугольных пакетах.
Трудно отмыть было только то что бабушка надоила у своей коровы...

Как много сказочников развелось...

Где я соврал?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:11

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:..........
Бодяга, в бутылках с крышкой из фольги или в бумажных треугольных пакетах.
Трудно отмыть было только то что бабушка надоила у своей коровы...

Как много сказочников развелось...

Расскажите от первого лица что видели собственными глазами
Сыра кстати ели вдоволь и пиццу каждый выходной из обрезков от пуза?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:13

  detroytred написав:fox767676
https://m.youtube.com/watch?v=-hgaq7shYzY
Перші 4 хв., далі вже не став дивитись))
Бо гадаю далі вода і агітація.

Баба Йуля зачитує від КМУ Шмигаля документ:
"Змінити стратегію реформ в країні.
П.1. Розробка нової економічної моделі України, як ресурсного центру Європи".

Стратегія...ресурсна роль.
Ціна квитка.

Як Ренат з Пінчуком порешалі, так і буде.
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