Vadim_ написав:Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?
Может дело в том, что от купленного в очереди молока было очень трудно отмыть бидон, а сейчас посуду от любой полочки достаточно просто сполоснуть? Технологии не стоят на месте, и этот фактор нужно учитывать при сравнении.
Бодяга, в бутылках с крышкой из фольги или в бумажных треугольных пакетах. Трудно отмыть было только то что бабушка надоила у своей коровы...
detroytred написав:*Орбан сообщает: "Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется"...
Да. Это известно уже 2 года... Всем. И именно поэтому Украина НЕ будет в ЕС... Я это сказал, когда начали "земельную реформу"... много лет назад... Ибо суть ЕС - дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе... а суть нашей реформы - дать ресурс КОРПОРАЦИЯМ... за счет Людей... за счет Села...
И война на руку Трансам... они вычищают Село от людей... НЕ ТАК ЛИ? Или хоть ОДИН из Трансов или их семей погиб? Зато от Села не осталось НИЧЕГО... кроме пустой Земли... Это две НЕСОВМЕСТИМЫЕ концепции... Я тогда МОЛИЛ не торговать Землей... не убивать селян и фермеров... Ибо это ГАРАНТИЯ невступления в ЕС... ФР, РП, Словакия, Голландия и Венгрия, Румыния и Болгария - НЕ ПУСТЯТ... Причина - в торговле Землей и диаметрально противоположной парадигме... В Европе во главе угла селянин и фермер, а у нас ТРАНСНАЦИОНАЛ...
П.С.: Мы повторим историю Рима и Гракхов...* (с)
Тут большая доля лукавства. В ЕС достаточно быстрыми темпами происходит укрупнение ферм и крупные хозяйства выигрывают у мелких по всем параметрам. И "дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе" - некоторое преувеличение. Скорее, ЛЮДИ добиваются от правительств условий, кот. позволили бы им выжить. Вспомните недавние марши против "зелёной реформы" (не помню точно, как она называлась).