detroytred написав:

*Орбан сообщает:"Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется"...Да.Это известно уже 2 года... Всем. И именно поэтому Украина НЕ будет в ЕС...Я это сказал, когда начали "земельную реформу"... много лет назад...Ибо суть ЕС - дать ЛЮДЯМ возможность выжить в селе... а суть нашей реформы - дать ресурс КОРПОРАЦИЯМ... за счет Людей... за счет Села...И война на руку Трансам... они вычищают Село от людей... НЕ ТАК ЛИ? Или хоть ОДИН из Трансов или их семей погиб? Зато от Села не осталось НИЧЕГО... кроме пустой Земли...Это две НЕСОВМЕСТИМЫЕ концепции...Я тогда МОЛИЛ не торговать Землей... не убивать селян и фермеров...Ибо это ГАРАНТИЯ невступления в ЕС...ФР, РП, Словакия, Голландия и Венгрия, Румыния и Болгария - НЕ ПУСТЯТ...Причина - в торговле Землей и диаметрально противоположной парадигме...В Европе во главе угла селянин и фермер, а у нас ТРАНСНАЦИОНАЛ...П.С.: Мы повторим историю Рима и Гракхов...* (с)