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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1196811969119701197111972 ... 11975>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:21

  UA написав:
  jump написав: Військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року.
Такі терміни бажаного закінчення воєнних дій пов'язані з ресурсами, озброєнням та допомогою партнерів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... i-ukrajini

щось таки вимальовується 8) останні варіації:
100 днів після інавгурації
до Пасхи
до дня пабєди

Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності.
Тил пригнічений.
Бійці які потрапляють до війська старі, хворі...
Буде додавлювати.

Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:25

  UA написав:
  detroytred написав:fox767676
https://m.youtube.com/watch?v=-hgaq7shYzY
Перші 4 хв., далі вже не став дивитись))
Бо гадаю далі вода і агітація.

Баба Йуля зачитує від КМУ Шмигаля документ:
"Змінити стратегію реформ в країні.
П.1. Розробка нової економічної моделі України, як ресурсного центру Європи".

Стратегія...ресурсна роль.
Ціна квитка.

Як Ренат з Пінчуком порешалі, так і буде.

За гроші виборців Трампа, рилі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:почему ЭЭ па 4,32 грн. для наріда и па 10 грн. для юрлиц?

Не знаю чи економічно обґрунтована ціна в 4 грн, але для народу має бути в рази дешевше, адже в нас є дешева електроенергія з Енергоатому. А от підприємцям її недостатньо і тому доводиться імпортувати дорогу електроенергію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:36

  flyman написав:
  UA написав:Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності.
Тил пригнічений.
Бійці які потрапляють до війська старі, хворі...
Буде додавлювати.

Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?

Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:44

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності.
Тил пригнічений.
Бійці які потрапляють до війська старі, хворі...
Буде додавлювати.

Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?

Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.

План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:44

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:почему ЭЭ па 4,32 грн. для наріда и па 10 грн. для юрлиц?

Не знаю чи економічно обґрунтована ціна в 4 грн, але для народу має бути в рази дешевше, адже в нас є дешева електроенергія з Енергоатому. А от підприємцям її недостатньо і тому доводиться імпортувати дорогу електроенергію...

Так не бывает - народу своя ээ с Энергоатома, а юрлицам - дорогой импорт. Тем более, что юрлица свою дорогую ээ всё равно компенсируют за счёт народа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:52

  flyman написав:
  UA написав:Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.

План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.

Не розумію
В 1941-42 сталін був готовий до перемовин.
В 1944 -45 ні.
Чому так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:53

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності.
Тил пригнічений.
Бійці які потрапляють до війська старі, хворі...
Буде додавлювати.

Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?

Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.


з подальшою бусифікацією узагалі логіки жодної :shock:

більше ляма народу :shock:

найвеличніший-880 тисяч військовослужбовців, які за словами президента України Володимира Зеленського налічують Сили оборони - це загальна кількість української армії.

Разом з Нацгвардією та прикордонниками Сили оборони України складають понад мільйон осіб - Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".

хіба для набивання кишень, поки остаточно не припинять військ стан/загальну бусифікацію 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:55

  барабашов написав:
  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:..........
Бодяга, в бутылках с крышкой из фольги или в бумажных треугольных пакетах.
Трудно отмыть было только то что бабушка надоила у своей коровы...

Как много сказочников развелось...

Расскажите от первого лица что видели собственными глазами
Сыра кстати ели вдоволь и пиццу каждый выходной из обрезков от пуза?

Пиццы не было в принципе, о ней можно было только в книжках прочитать.
Сыры не любил, ничего рассказать не могу, не знаю.
Молко "в бутылках с крышкой из фольги" было нормальное и отмывать посуду надо было. Но чаще покупали на разлив из бочки или их бидонов. Кефир был совсем не такой, как сейчас - густой, из бутылки надо было не выливать, а выбивать/вытряхивать.
Копчёную колбасу каждый день не ели, в основном по праздникам - дорого. Ели докторскую, любительскую - были вкуснее сегодняшних.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?

Тут проблема не в 2-3 селах в день, а в динаміці. "Одне село в день" півроку тому перетворилось в "2-3 села в день" станом на сьогодні. Не знаю яка у вас освіта, але припускаю, що школу закінчили, і могли б памятати, що таке геометрична прогресія... Хай навіть з коефіцієнтом 1.00001.
Якщо динаміку не змінити, то Чоп цілком реальний.
  flyman написав:План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.

Це при умові, що наверху володіють реальною ситуацією. А тим часом навіть не факт, що наш верховний головноєбланствующий хоче знати реальну ситуацію...
sashaqbl
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