щось таки вимальовується останні варіації: 100 днів після інавгурації до Пасхи до дня пабєди
Не розумію, чому Хуйло припинить війну? Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності. Тил пригнічений. Бійці які потрапляють до війська старі, хворі... Буде додавлювати.
Додавлювати щоби що? Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі. Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій". Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
Vadim_ написав:почему ЭЭ па 4,32 грн. для наріда и па 10 грн. для юрлиц?
Не знаю чи економічно обґрунтована ціна в 4 грн, але для народу має бути в рази дешевше, адже в нас є дешева електроенергія з Енергоатому. А от підприємцям її недостатньо і тому доводиться імпортувати дорогу електроенергію...
UA написав:Не розумію, чому Хуйло припинить війну? Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності. Тил пригнічений. Бійці які потрапляють до війська старі, хворі... Буде додавлювати.
Додавлювати щоби що? Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі. Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій". Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
UA написав:Не розумію, чому Хуйло припинить війну? Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності. Тил пригнічений. Бійці які потрапляють до війська старі, хворі... Буде додавлювати.
Додавлювати щоби що? Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі. Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій". Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.
Vadim_ написав:почему ЭЭ па 4,32 грн. для наріда и па 10 грн. для юрлиц?
Не знаю чи економічно обґрунтована ціна в 4 грн, але для народу має бути в рази дешевше, адже в нас є дешева електроенергія з Енергоатому. А от підприємцям її недостатньо і тому доводиться імпортувати дорогу електроенергію...
Так не бывает - народу своя ээ с Энергоатома, а юрлицам - дорогой импорт. Тем более, что юрлица свою дорогую ээ всё равно компенсируют за счёт народа.
UA написав:Не розумію, чому Хуйло припинить війну? Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності. Тил пригнічений. Бійці які потрапляють до війська старі, хворі... Буде додавлювати.
Додавлювати щоби що? Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі. Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій". Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
з подальшою бусифікацією узагалі логіки жодної
більше ляма народу
найвеличніший-880 тисяч військовослужбовців, які за словами президента України Володимира Зеленського налічують Сили оборони - це загальна кількість української армії.
Разом з Нацгвардією та прикордонниками Сили оборони України складають понад мільйон осіб - Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".
хіба для набивання кишень, поки остаточно не припинять військ стан/загальну бусифікацію
Vadim_ написав:.......... Бодяга, в бутылках с крышкой из фольги или в бумажных треугольных пакетах. Трудно отмыть было только то что бабушка надоила у своей коровы...
Как много сказочников развелось...
Расскажите от первого лица что видели собственными глазами Сыра кстати ели вдоволь и пиццу каждый выходной из обрезков от пуза?
Пиццы не было в принципе, о ней можно было только в книжках прочитать. Сыры не любил, ничего рассказать не могу, не знаю. Молко "в бутылках с крышкой из фольги" было нормальное и отмывать посуду надо было. Но чаще покупали на разлив из бочки или их бидонов. Кефир был совсем не такой, как сейчас - густой, из бутылки надо было не выливать, а выбивать/вытряхивать. Копчёную колбасу каждый день не ели, в основном по праздникам - дорого. Ели докторскую, любительскую - были вкуснее сегодняшних.
flyman написав:Додавлювати щоби що? Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі. Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій". Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
Тут проблема не в 2-3 селах в день, а в динаміці. "Одне село в день" півроку тому перетворилось в "2-3 села в день" станом на сьогодні. Не знаю яка у вас освіта, але припускаю, що школу закінчили, і могли б памятати, що таке геометрична прогресія... Хай навіть з коефіцієнтом 1.00001. Якщо динаміку не змінити, то Чоп цілком реальний.
flyman написав:План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.
Це при умові, що наверху володіють реальною ситуацією. А тим часом навіть не факт, що наш верховний головноєбланствующий хоче знати реальну ситуацію...