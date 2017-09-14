|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:00
UA написав: flyman написав: UA написав:
Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.
Не розумію
В 1941-42 сталін був готовий до перемовин.
В 1944 -45 ні.
Чому так?
Не розумію.
В 1944-45 Гітлер був готовий до перемовин.
В 1941-42 ні.
Чому так?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32528
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:00
jump написав: UA написав:
Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
з подальшою бусифікацією узагалі логіки жодної
більше ляма народу
найвеличніший-880 тисяч військовослужбовців
, які за словами президента України Володимира Зеленського налічують Сили оборони - це загальна кількість української армії. Разом з Нацгвардією та прикордонниками Сили оборони України складають понад мільйон осіб
- Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".
хіба для набивання кишень, поки остаточно не припинять військ стан/загальну бусифікацію
Свої, кум свого...
Вже при АТО був клуб получателей статуса УБД без УБД.
Як втікати за кордон на весні 2022, а 2023-24 бути УБД сидячи в Києві, це не до мене.
Тут є фахова в цьому питанні людина.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9187
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1874 раз.
- Подякували: 2311 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:05
jump написав: UA написав: flyman написав:
Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
з подальшою бусифікацією узагалі логіки жодної
більше ляма народу
найвеличніший-880 тисяч військовослужбовців
, які за словами президента України Володимира Зеленського налічують Сили оборони - це загальна кількість української армії. Разом з Нацгвардією та прикордонниками Сили оборони України складають понад мільйон осіб
- Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".
хіба для набивання кишень, поки остаточно не припинять військ стан/загальну бусифікацію
Так то Тыловики (произносить с придыханием) - на них все держится.
А буссифицируют бесполезных пехотинцев.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9021
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:07
ЛАД написав:
3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.
Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо.
Ну і не місто Львів а цілий регіон.
Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.
ЛАД написав:
Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.
Колись(відносно недавно) відділення Донецька було "чушь".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5983
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:13
andrijk777 написав:
Чому це "такого не будет"?
Чисто економічно. Без виходу до моря Україна нежиттєздатна...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4746
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 577 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:24
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Чому це "такого не будет"?
Чисто економічно. Без виходу до моря Україна нежиттєздатна...
Отут з Вами погоджусь.
Тільки не нежиттєздатна, а не буде триматись купи, розділиться на 2 моря чорне румунське і балтійське польське.
А декого буде тянути і до чорного російського.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1751
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:36
andrijk777 написав: ЛАД написав:
3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.
Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо.
Ну і не місто Львів а цілий регіон.
Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись...
Востаннє редагувалось jump
в Суб 18 січ, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4509
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1312 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:37
Vadim_ написав: detroytred написав:
*Орбан сообщает:
"Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку
.
Помоему , где то шо то не так...
помню в детстве когда в сёлах были семьи в каждой хате и все работали на колхозной земле и 5 ти летку выполняли за 4-ре года, надои молока и миллиардное поголовье КРС ого-го ,но почему то венгерский консервированный горошек Глобус ( купить была возможность не только лишь всем)был не сравним с советским.
А сейчас в том селе только в нескольких хатах доживают старики а горошек Верес и не только он не хуже импортного. Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?
А "шо не так"?
Україна своїм молоком годувала весь СРСР. Але вона не просто так годувала, взамін вона отримувала "на халяву" нафту, газ і т.д.
А сьогодні українське молоко(в таких об'ємах) нафіг нікому не потрібне, точніше потрібне, але треба боротись за ринки збуту, робити ціну маленьку(щоб купляли) і т.д.
А газ і нафту купляють залюбки, прям руки відривають. А ціна нафти/газу сильно зросла(в десяток разів) з тих часів.
Це ключова причина чому РФ сильно випередила Україна в економічному плані після розвалу СРСР.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5983
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:39
UA написав: flyman написав: UA написав:
Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.
План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.
Не розумію
В 1941-42 сталін був готовий до перемовин.
В 1944 -45 ні.
Чому так?
може тому що союзники і другий фронт?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37950
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2803 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 18 січ, 2025 14:40
UA написав:
Як втікати за кордон на весні 2022, а 2023-24 бути УБД сидячи в Києві, це не до мене.
Тут є фахова в цьому питанні людина.
Одразу видно обізнану людину, яка в 2022 році мала візуальний контакт та героїчно збирала оренду, а зараз оформлює чи вже оформила УБД )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11033
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|81272
|
|
|1493
|255173
|
|
|6076
|899379
|
|