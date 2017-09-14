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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1196911970119711197211973 ... 11975>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:00

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.

План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.

Не розумію
В 1941-42 сталін був готовий до перемовин.
В 1944 -45 ні.
Чому так?
Не розумію.
В 1944-45 Гітлер був готовий до перемовин.
В 1941-42 ні.
Чому так?
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:00

  jump написав:
  UA написав:Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.


з подальшою бусифікацією узагалі логіки жодної :shock:

більше ляма народу :shock:

найвеличніший-880 тисяч військовослужбовців, які за словами президента України Володимира Зеленського налічують Сили оборони - це загальна кількість української армії.

Разом з Нацгвардією та прикордонниками Сили оборони України складають понад мільйон осіб - Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".

хіба для набивання кишень, поки остаточно не припинять військ стан/загальну бусифікацію 8)

Свої, кум свого...
Вже при АТО був клуб получателей статуса УБД без УБД.
Як втікати за кордон на весні 2022, а 2023-24 бути УБД сидячи в Києві, це не до мене.
Тут є фахова в цьому питанні людина.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:05

  jump написав:
  UA написав:
  flyman написав:Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?

Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.


з подальшою бусифікацією узагалі логіки жодної :shock:

більше ляма народу :shock:

найвеличніший-880 тисяч військовослужбовців, які за словами президента України Володимира Зеленського налічують Сили оборони - це загальна кількість української армії.

Разом з Нацгвардією та прикордонниками Сили оборони України складають понад мільйон осіб - Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу".

хіба для набивання кишень, поки остаточно не припинять військ стан/загальну бусифікацію 8)

Так то Тыловики (произносить с придыханием) - на них все держится.
А буссифицируют бесполезных пехотинцев.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:07

  ЛАД написав:3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.

Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо.
Ну і не місто Львів а цілий регіон.
Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.
  ЛАД написав:Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.

Колись(відносно недавно) відділення Донецька було "чушь".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Чому це "такого не будет"?

Чисто економічно. Без виходу до моря Україна нежиттєздатна...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:24

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Чому це "такого не будет"?

Чисто економічно. Без виходу до моря Україна нежиттєздатна...

Отут з Вами погоджусь.
Тільки не нежиттєздатна, а не буде триматись купи, розділиться на 2 моря чорне румунське і балтійське польське.
А декого буде тянути і до чорного російського.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:36

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.

Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо.
Ну і не місто Львів а цілий регіон.
Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.


ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово 8)
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО :P

На превеликий жаль - не спромоглись... :|
Востаннє редагувалось jump в Суб 18 січ, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:37

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:*Орбан сообщает:
"Если Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку.

Помоему , где то шо то не так...
помню в детстве когда в сёлах были семьи в каждой хате и все работали на колхозной земле и 5 ти летку выполняли за 4-ре года, надои молока и миллиардное поголовье КРС ого-го ,но почему то венгерский консервированный горошек Глобус ( купить была возможность не только лишь всем)был не сравним с советским.
А сейчас в том селе только в нескольких хатах доживают старики а горошек Верес и не только он не хуже импортного. Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?

А "шо не так"?
Україна своїм молоком годувала весь СРСР. Але вона не просто так годувала, взамін вона отримувала "на халяву" нафту, газ і т.д.
А сьогодні українське молоко(в таких об'ємах) нафіг нікому не потрібне, точніше потрібне, але треба боротись за ринки збуту, робити ціну маленьку(щоб купляли) і т.д.
А газ і нафту купляють залюбки, прям руки відривають. А ціна нафти/газу сильно зросла(в десяток разів) з тих часів.
Це ключова причина чому РФ сильно випередила Україна в економічному плані після розвалу СРСР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:39

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:Коли ТЦК виконає завдання по серединному віку в ЗСУ 50+ років і щоб тільки хворі воювали, план поразки від ОП почне виконуватися значно швидше.

План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.

Не розумію
В 1941-42 сталін був готовий до перемовин.
В 1944 -45 ні.
Чому так?

може тому що союзники і другий фронт?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:40

  UA написав:Як втікати за кордон на весні 2022, а 2023-24 бути УБД сидячи в Києві, це не до мене.
Тут є фахова в цьому питанні людина.

Одразу видно обізнану людину, яка в 2022 році мала візуальний контакт та героїчно збирала оренду, а зараз оформлює чи вже оформила УБД )
pesikot
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