flyman написав:Додавлювати щоби що? Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі. Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій". Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?
Тут проблема не в 2-3 селах в день, а в динаміці. "Одне село в день" півроку тому перетворилось в "2-3 села в день" станом на сьогодні. Не знаю яка у вас освіта, але припускаю, що школу закінчили, і могли б памятати, що таке геометрична прогресія... Хай навіть з коефіцієнтом 1.00001. Якщо динаміку не змінити, то Чоп цілком реальний.
flyman написав:План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.
Це при умові, що наверху володіють реальною ситуацією. А тим часом навіть не факт, що наш верховний головноєбланствующий хоче знати реальну ситуацію...
Якщо ви закінчили не тільки 8 класів, а технічний вуз, то знаєте, що є таке поняття "насичення". Вище писав, що як тільки почнеться мобілізація 18-25, значить прийшла пора Крут.
jump написав:ЗУНР! Ми мали шанс І це було б чудово Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись...
Ми не мали шансу. Таких ідей в 90-х було мало і вони були слабо популярні, усі хотіли "Великої України". А дальше був Майдан і в принципі вже половина України пішла проєвропейським шляхом. Далі був 2 Майдан і знову перемога проєвропейської частини(вже фактично більшість). А далі війна, яка спутала усі карти. Далі - побачимо як закінчиться ця війна.
jump написав:ЗУНР! Ми мали шанс І це було б чудово Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись...
Ми не мали шансу. Таких ідей в 90-х було мало і вони були слабо популярні, усі хотіли "Великої України". А дальше був Майдан і в принципі вже половина України пішла проєвропейським шляхом. Далі був 2 Майдан і знову перемога проєвропейської частини(вже фактично більшість). А далі війна, яка спутала усі карти. Далі - побачимо як закінчиться ця війна.
jump написав:ЗУНР! Ми мали шанс І це було б чудово Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись..
Цікаво, ви реально так думаєте? Чи це просто страх мобілізації у вас говорить? На жаль, ЗУНР - це щось маленьке, на кшталт Литви. А країни Балтії, хоч і в НАТО, а трохи переживають, що Росія, пережувавши нас, відкусить і їх...
Муж и жена. Примерно 40+ Муж ещё ранее решил (или жена надоумила), что ТЦК ему до лампады. Данные не обновлял ни в ТЦК, ни в Резерв+, с работы уволился. Жена поддерживала и работала за двоих Потому как, кушать он после этого не перестал
При этом, муж особо-то не прятался. Ходил в магазины
Недавно муж с женой решили выйти размять булки. Тут полиция с ТЦК навстречу. А у мужа даже документов нет с собой никаких
Мужа никто не винтил, за руки не хватал, в отделение полиции не повезли, в ТЦК не повезли. Предложили подойти к авто полиции, чтобы уточнить его данные.
Муж с женой подошли к авто, муж назвал левую фамилию и пока искали по нему инфу, жена крикнула: - Беги, Форест, беги )
И муж побежал, как заяц по полю. Его попытались догнать и не смогли При этом жена орала на всю улицу "Спасите, помогите"
Если б кто-то заснял финальную стадию истории, когда мужик убегает от ТЦК, а женщина кричит, то Бетон уже б изошёл на гавно с воплями "людоловы"
По факту имеет мужика, который забил на закон. И хрен с обновлением данных. Он без документов находился на улице во время военного положения Его могли б спаковать и увезти в отделение полиции для идентификации личности. UA не даст соврать
Но даже этого не было сделано, а разговор шёл вполне спокойно Пока он, по команде жены, не сделал ноги