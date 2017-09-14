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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 119701197111972119731197411975>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:41

  UA написав:Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності.
Тил пригнічений.
Бійці які потрапляють до війська старі, хворі...
Буде додавлювати.

І як ви гадаєте - додавить чи ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:44

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Додавлювати щоби що?
Курщину звільнити потрібні корейські легіонери. І ще в впроцесі.
Брати 2-3 села в день ще на місяць-два сил "в послєдній бой он трудньій самьій".
Вас песокіт шамана покусав? Теж голосите в кордони РФ з НАТО в Чопі?

Тут проблема не в 2-3 селах в день, а в динаміці. "Одне село в день" півроку тому перетворилось в "2-3 села в день" станом на сьогодні. Не знаю яка у вас освіта, але припускаю, що школу закінчили, і могли б памятати, що таке геометрична прогресія... Хай навіть з коефіцієнтом 1.00001.
Якщо динаміку не змінити, то Чоп цілком реальний.
  flyman написав:План поразки буде вимальовуватися, коли введуть мобілізацію 18-25, тобто стане ясно, що крім нових Героїв Крут затримати (на 2-3 дні евакуації вищосортних) більше нема кому.

Це при умові, що наверху володіють реальною ситуацією. А тим часом навіть не факт, що наш верховний головноєбланствующий хоче знати реальну ситуацію...

Якщо ви закінчили не тільки 8 класів, а технічний вуз, то знаєте, що є таке поняття "насичення".
Вище писав, що як тільки почнеться мобілізація 18-25, значить прийшла пора Крут.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:46

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️Розлючена глава МЗС Німеччини Бербок втекла від Шольца після відмови надати допомогу Києву, – Bild.

Фото зроблене в день засідання уряду. Нагадаю, Шольц блокує пакет допомоги на €3 млрд.

Зображення

Помню тут недавно одна "инсайдерша" говорила, что женщины в большой политике это благо -- а тут какая-то истеричка от обычной рабочей проблемы тупо убежала :lol:

hunter, вона у такий спосіб як раз вирішує проблему, а не тікає від проблеми)))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:50

  jump написав:ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово 8)
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО :P

На превеликий жаль - не спромоглись... :|

Ми не мали шансу.
Таких ідей в 90-х було мало і вони були слабо популярні, усі хотіли "Великої України".
А дальше був Майдан і в принципі вже половина України пішла проєвропейським шляхом.
Далі був 2 Майдан і знову перемога проєвропейської частини(вже фактично більшість).
А далі війна, яка спутала усі карти.
Далі - побачимо як закінчиться ця війна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:53

  andrijk777 написав:
  jump написав:ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово 8)
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО :P

На превеликий жаль - не спромоглись... :|

Ми не мали шансу.
Таких ідей в 90-х було мало і вони були слабо популярні, усі хотіли "Великої України".
А дальше був Майдан і в принципі вже половина України пішла проєвропейським шляхом.
Далі був 2 Майдан і знову перемога проєвропейської частини(вже фактично більшість).
А далі війна, яка спутала усі карти.
Далі - побачимо як закінчиться ця війна.



я про справжню ЗУНР 8)
ЗУНР: усе про республіку західних українців
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13 листопада 1918
https://www.istpravda.com.ua/articles/5bea8c3d25162/

Повторюсь-на превеликий жаль, не дотисли :|
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО

На превеликий жаль - не спромоглись..

Цікаво, ви реально так думаєте? Чи це просто страх мобілізації у вас говорить?
На жаль, ЗУНР - це щось маленьке, на кшталт Литви. А країни Балтії, хоч і в НАТО, а трохи переживають, що Росія, пережувавши нас, відкусить і їх...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:я про справжню ЗУНР
ЗУНР: усе про республіку західних українців
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13 листопада 1918

Справжня ЗУНР... Може Вам нагадати, що УГА, за принципом "ворог мого ворога" воювала на боці кацапів, Петлюра(здається, не впевнений), віддав Львів полякам заради союзу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:58

  jump написав:я про справжню ЗУНР 8)
ЗУНР: усе про республіку західних українців
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13 листопада 1918
https://www.istpravda.com.ua/articles/5bea8c3d25162/

Повторюсь-на превеликий жаль, не дотисли :|

Ви про ЗУНР 1918 року?
Да ладною. Там шансів було нуль. Якщо б навіть чудом здобули/зберегли незалежність то в 1940 ця незалежність точно була б втрачена.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Расскажу реальную историю из жизни нашего города.

Муж и жена. Примерно 40+
Муж ещё ранее решил (или жена надоумила), что ТЦК ему до лампады.
Данные не обновлял ни в ТЦК, ни в Резерв+, с работы уволился.
Жена поддерживала и работала за двоих
Потому как, кушать он после этого не перестал

При этом, муж особо-то не прятался. Ходил в магазины

Недавно муж с женой решили выйти размять булки.
Тут полиция с ТЦК навстречу.
А у мужа даже документов нет с собой никаких

Мужа никто не винтил, за руки не хватал, в отделение полиции не повезли, в ТЦК не повезли.
Предложили подойти к авто полиции, чтобы уточнить его данные.

Муж с женой подошли к авто, муж назвал левую фамилию и пока искали по нему инфу, жена крикнула: - Беги, Форест, беги )

И муж побежал, как заяц по полю. Его попытались догнать и не смогли
При этом жена орала на всю улицу "Спасите, помогите"

Если б кто-то заснял финальную стадию истории, когда мужик убегает от ТЦК, а женщина кричит, то Бетон уже б изошёл на гавно с воплями "людоловы"

По факту имеет мужика, который забил на закон. И хрен с обновлением данных.
Он без документов находился на улице во время военного положения
Его могли б спаковать и увезти в отделение полиции для идентификации личности. UA не даст соврать

Но даже этого не было сделано, а разговор шёл вполне спокойно
Пока он, по команде жены, не сделал ноги
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Якщо ви закінчили не тільки 8 класів, а технічний вуз, то знаєте, що є таке поняття "насичення".
Вище писав, що як тільки почнеться мобілізація 18-25, значить прийшла пора Крут.

Не знаю, про яке ви насичення говорите, поки що йде розрідження фронту з нашого боку. І чим він рідкіший, тим більше динаміка на користь ворога.
sashaqbl
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