щось таки вимальовується останні варіації: 100 днів після інавгурації до Пасхи до дня пабєди
Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.
fler написав:Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.
Тут такий момент - наші сили на фронті трошки зменшуються. "Розріджуютсья", так би мовити. І динаміка посилення наступу на стороні ворога, попри потужні удари по НПЗ. Тому варто розуміти, що поки ми не зупинимо ворога - нічого розраховувати на переговори. ЦЕ вже навіть переговорники Трампа зрозуміли, а до вас ніяк не дійде... До речі, вас напевно не було - я писав, що в нас в батальйоні зявилося купа вакансій. Які не передьбачають перебування на нулі. Випадків переведення в піхоту практично не було. Можливо Вашому чоловікові або сину буде цікаво...
fler написав:Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.
Тут такий момент - наші сили на фронті трошки зменшуються. "Розріджуютсья", так би мовити. І динаміка посилення наступу на стороні ворога, попри потужні удари по НПЗ. Тому варто розуміти, що поки ми не зупинимо ворога - нічого розраховувати на переговори. ЦЕ вже навіть переговорники Трампа зрозуміли, а до вас ніяк не дійде...
А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..
fler написав:А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..
В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо. На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...
Все ж таки дослухав б.Йулю. Їй би в цирку виступати. Спочатку запевняє, що підконтрольні закордонню дбр-и та ін. структури працюють виключно в інтересах закордоння, а потім - ми подали до дбр звернення щодо пограбування закордонням родовищ тощо. Закордоння триндець-триндець. Але, закордоння, памагі. Закордоння геть-геть. І йдемо в Європу. Правда, в кінці сказала толкове -- про необхідність балансів, противаг, розподілу влади.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 січ, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..
В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо. На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...
Можливо ви і праві. Але нажаль довіра втрачена. Та й відбувся якби відбір. Всі що хотіли/довіряли - пішли. Всі що залишились - йти не хочуть. А зараз тим більше - після усіх історій про "м'ясо".
*Додам що втрата довіри - це в принципі закономірний процес. По-моєму більшість війн йдуть якби "в одну сторону" - це зменшення бажання воювати. А тим більше у нас(у влади) навіть чіткого "плану Перемоги" немає. Немає плану!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 18 січ, 2025 15:30, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:А "шо не так"? Україна своїм молоком годувала весь СРСР. Але вона не просто так годувала, взамін вона отримувала "на халяву" нафту, газ і т.д. А сьогодні українське молоко(в таких об'ємах) нафіг нікому не потрібне, точніше потрібне, але треба боротись за ринки збуту, робити ціну маленьку(щоб купляли) і т.д. А газ і нафту купляють залюбки, прям руки відривають. А ціна нафти/газу сильно зросла(в десяток разів) з тих часів. Це ключова причина чому РФ сильно випередила Україна в економічному плані після розвалу СРСР.
Вы в курсе что такое Дашава-Москва ы коли це почалося?
fler написав:А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..
В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо. На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...
Можливо ви і праві. Але нажаль довіра втрачена. Та й відбувся якби відбір. Всі що хотіли/довіряли - пішли. Всі що залишились - йти не хочуть. А зараз тим більше - після усіх історій про "м'ясо".
Тоді постає питання: нахіба продовжуємо, якщо ситуація отака і зміни неможливі?