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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1197111972119731197411975>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:00

  UA написав:
  jump написав: Військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року.
Такі терміни бажаного закінчення воєнних дій пов'язані з ресурсами, озброєнням та допомогою партнерів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... i-ukrajini

щось таки вимальовується 8) останні варіації:
100 днів після інавгурації
до Пасхи
до дня пабєди

Не розумію, чому Хуйло припинить війну?

Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.

Тут такий момент - наші сили на фронті трошки зменшуються. "Розріджуютсья", так би мовити. І динаміка посилення наступу на стороні ворога, попри потужні удари по НПЗ.
Тому варто розуміти, що поки ми не зупинимо ворога - нічого розраховувати на переговори. ЦЕ вже навіть переговорники Трампа зрозуміли, а до вас ніяк не дійде...
До речі, вас напевно не було - я писав, що в нас в батальйоні зявилося купа вакансій. Які не передьбачають перебування на нулі. Випадків переведення в піхоту практично не було. Можливо Вашому чоловікові або сину буде цікаво...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:12

  sashaqbl написав:
  fler написав:Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.

Тут такий момент - наші сили на фронті трошки зменшуються. "Розріджуютсья", так би мовити. І динаміка посилення наступу на стороні ворога, попри потужні удари по НПЗ.
Тому варто розуміти, що поки ми не зупинимо ворога - нічого розраховувати на переговори. ЦЕ вже навіть переговорники Трампа зрозуміли, а до вас ніяк не дійде...

А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..

В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо.
На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:23

Все ж таки дослухав б.Йулю.
Їй би в цирку виступати.
Спочатку запевняє, що підконтрольні закордонню дбр-и та ін. структури працюють виключно в інтересах закордоння, а потім - ми подали до дбр звернення щодо пограбування закордонням родовищ тощо.
Закордоння триндець-триндець.
Але, закордоння, памагі.
Закордоння геть-геть. І йдемо в Європу.
Правда, в кінці сказала толкове -- про необхідність балансів, противаг, розподілу влади.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 січ, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:25

  sashaqbl написав:
  fler написав:А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..

В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо.
На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...

Можливо ви і праві. Але нажаль довіра втрачена.
Та й відбувся якби відбір. Всі що хотіли/довіряли - пішли.
Всі що залишились - йти не хочуть. А зараз тим більше - після усіх історій про "м'ясо".

*Додам що втрата довіри - це в принципі закономірний процес. По-моєму більшість війн йдуть якби "в одну сторону" - це зменшення бажання воювати.
А тим більше у нас(у влади) навіть чіткого "плану Перемоги" немає. Немає плану!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 18 січ, 2025 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:29

  andrijk777 написав:А "шо не так"?
Україна своїм молоком годувала весь СРСР. Але вона не просто так годувала, взамін вона отримувала "на халяву" нафту, газ і т.д.
А сьогодні українське молоко(в таких об'ємах) нафіг нікому не потрібне, точніше потрібне, але треба боротись за ринки збуту, робити ціну маленьку(щоб купляли) і т.д.
А газ і нафту купляють залюбки, прям руки відривають. А ціна нафти/газу сильно зросла(в десяток разів) з тих часів.
Це ключова причина чому РФ сильно випередила Україна в економічному плані після розвалу СРСР.

Вы в курсе что такое Дашава-Москва ы коли це почалося?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:29

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..

В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо.
На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...

Можливо ви і праві. Але нажаль довіра втрачена.
Та й відбувся якби відбір. Всі що хотіли/довіряли - пішли.
Всі що залишились - йти не хочуть. А зараз тим більше - після усіх історій про "м'ясо".

Тоді постає питання: нахіба продовжуємо, якщо ситуація отака і зміни неможливі?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:32

pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:34

  Vadim_ написав:Вы в курсе что такое Дашава-Москва ы коли це почалося?

viewtopic.php?p=5812370#p5812370
"помню в детстве"
Ваше детство припало на 60-70 роки?
andrijk777
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