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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:35
Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...
Так на цьому побудований цей прикол -- ти порушив, то можна (й треба) порушити відносно тебе.
По понятіям...
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:35
detroytred написав:
Тоді постає питання: нахіба продовжуємо, якщо ситуація отака і зміни неможливі?
Це питання точно не мені. Моя відповідь на це питання звучала не раз і не два.
Питайте це прихильників "вічної війни".
Хоча формальна відповідь така: Зеленський хоче "кордони 91" і не хоче закінчення війни тому що втратить владу. А суспільство не сильно тисне на Зе, суспільству(більшості) і так норм.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 18 січ, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:37
andrijk777 написав: detroytred написав:
Тоді постає питання: нахіба продовжуємо, якщо ситуація отака і зміни неможливі?
Це питання точно не мені. Моя відповідь на це питання звучала не раз і не два.
Питайте це прихильників "вічної війни".
Да, я пам'ятаю.
Питання було на загал.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:37
andrijk777 написав:
Це питання точно не мені. Моя відповідь на це питання звучала не раз і не два.
Питайте це прихильників "вічної війни".
Як завершити?
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:40
andrijk777 написав:
viewtopic.php?p=5812370#p5812370"помню в детстве"
Vadim_ написав:
Вы в курсе что такое Дашава-Москва ы коли це почалося?
Ваше детство припало на 60-70 роки?
70+
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:42
detroytred написав:
Все ж таки дослухав б.Йулю.
Їй би в цирку виступати.
Спочатку запевняє, що підконтрольні закордонню дбр-и та ін. структури працюють виключно в інтересах закордоння, а потім - ми подали до дбр звернення щодо пограбування закордонням родовищ тощо.
Закордоння триндець-триндець.
Але, закордоння, памагі.
Закордоння геть-геть. І йдемо в Європу.
Правда, в кінці сказала толкове -- про необхідність балансів, противаг, розподілу влади.
Баланси - противаги це коли скрізь її партію пройшли і Шкіль з Парубієм і Портнов з Олійником
Перша суто комерційна політична сила в історії України , як я вже писав
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 18 січ, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:46
Офіс простих відповідей - на Банковій.
sashaqbl написав:
Як завершити?
Ось у них і питайте.
Це питання надто складне щоб "просто" на нього відповісти.
Тим більше я не у владі і відповідь моя нічого не змінить.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:48
fox767676 написав: detroytred написав:
Все ж таки дослухав б.Йулю.
Їй би в цирку виступати.
Спочатку запевняє, що підконтрольні закордонню дбр-и та ін. структури працюють виключно в інтересах закордоння, а потім - ми подали до дбр звернення щодо пограбування закордонням родовищ тощо.
Закордоння триндець-триндець.
Але, закордоння, памагі.
Закордоння геть-геть. І йдемо в Європу.
Правда, в кінці сказала толкове -- про необхідність балансів, противаг, розподілу влади.
Баланси - противаги це коли скрізь її партію пройшли і Шкіль з Парубієм і Портнов з Олійникои
Перша суто комерційна політична сила в історії України , як я вже писав
Двоєчник може заявити 2+2=4
Від того, що він двоєчник і робив, робить купу помилок, дане твердження залишається вірним.
Я слухаю, дивлюсь, читаю всіх...
У всіх є толкове.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:53
Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...
Проблема в тому, що не потрібно робити висновки, дивлячись тільки малу частину
В моему конкретному прикладі, порушення були не зі сторони ТЦК, а зі сторони чоловіка - не оновив дані, був без документів
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Додано: Суб 18 січ, 2025 15:58
Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...
А по моему, в том что нету никакой гарантии от государства что если убьют
а тело семинарист не может понюхать так как гниёт в окупированной посадке или испарилось при детонации боекомплекта то и семье 0(нуль) выплат а ещё хуже если вернёся калекой - сам страдаешь ,семья страдает, пенсии 0,00 а тцк СП
просят бамажку которую хрен знает у кого и где взять а без этого пенсия не положена, - "мы тебя не бусифицировали" (с)
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