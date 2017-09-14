RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11972119731197411975>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:35

  Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...

Так на цьому побудований цей прикол -- ти порушив, то можна (й треба) порушити відносно тебе.
По понятіям...
detroytred
 
Повідомлень: 29805
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:35

  detroytred написав:Тоді постає питання: нахіба продовжуємо, якщо ситуація отака і зміни неможливі?

Це питання точно не мені. Моя відповідь на це питання звучала не раз і не два.
Питайте це прихильників "вічної війни".

Хоча формальна відповідь така: Зеленський хоче "кордони 91" і не хоче закінчення війни тому що втратить владу. А суспільство не сильно тисне на Зе, суспільству(більшості) і так норм.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 18 січ, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5983
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:37

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тоді постає питання: нахіба продовжуємо, якщо ситуація отака і зміни неможливі?

Це питання точно не мені. Моя відповідь на це питання звучала не раз і не два.
Питайте це прихильників "вічної війни".

Да, я пам'ятаю.
Питання було на загал.
detroytred
 
Повідомлень: 29805
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це питання точно не мені. Моя відповідь на це питання звучала не раз і не два.
Питайте це прихильників "вічної війни".

Як завершити?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:40

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:Вы в курсе что такое Дашава-Москва ы коли це почалося?

viewtopic.php?p=5812370#p5812370
"помню в детстве"
Ваше детство припало на 60-70 роки?

70+
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:42

  detroytred написав:Все ж таки дослухав б.Йулю.
Їй би в цирку виступати.
Спочатку запевняє, що підконтрольні закордонню дбр-и та ін. структури працюють виключно в інтересах закордоння, а потім - ми подали до дбр звернення щодо пограбування закордонням родовищ тощо.
Закордоння триндець-триндець.
Але, закордоння, памагі.
Закордоння геть-геть. І йдемо в Європу.
Правда, в кінці сказала толкове -- про необхідність балансів, противаг, розподілу влади.


Баланси - противаги це коли скрізь її партію пройшли і Шкіль з Парубієм і Портнов з Олійником :) Перша суто комерційна політична сила в історії України , як я вже писав
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 18 січ, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 13.06.20
Подякував: 337 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:46

  sashaqbl написав:Як завершити?

Офіс простих відповідей - на Банковій. Ось у них і питайте.

Це питання надто складне щоб "просто" на нього відповісти.
Тим більше я не у владі і відповідь моя нічого не змінить.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5983
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:48

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Все ж таки дослухав б.Йулю.
Їй би в цирку виступати.
Спочатку запевняє, що підконтрольні закордонню дбр-и та ін. структури працюють виключно в інтересах закордоння, а потім - ми подали до дбр звернення щодо пограбування закордонням родовищ тощо.
Закордоння триндець-триндець.
Але, закордоння, памагі.
Закордоння геть-геть. І йдемо в Європу.
Правда, в кінці сказала толкове -- про необхідність балансів, противаг, розподілу влади.


Баланси - противаги це коли скрізь її партію пройшли і Шкіль з Парубієм і Портнов з Олійникои :) Перша суто комерційна політична сила в історії України , як я вже писав

Двоєчник може заявити 2+2=4
Від того, що він двоєчник і робив, робить купу помилок, дане твердження залишається вірним.

Я слухаю, дивлюсь, читаю всіх...
У всіх є толкове.
detroytred
 
Повідомлень: 29805
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:53

  Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...

Проблема в тому, що не потрібно робити висновки, дивлячись тільки малу частину

В моему конкретному прикладі, порушення були не зі сторони ТЦК, а зі сторони чоловіка - не оновив дані, був без документів
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11033
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 15:58

  Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...

А по моему, в том что нету никакой гарантии от государства что если убьют а тело семинарист не может понюхать так как гниёт в окупированной посадке или испарилось при детонации боекомплекта то и семье 0(нуль) выплат а ещё хуже если вернёся калекой - сам страдаешь ,семья страдает, пенсии 0,00 а тцк СП просят бамажку которую хрен знает у кого и где взять а без этого пенсия не положена, - "мы тебя не бусифицировали" (с)
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11972119731197411975>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899379
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.