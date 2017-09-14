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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11972119731197411975

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 16:01

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо.
На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...

Можливо ви і праві. Але нажаль довіра втрачена.
Та й відбувся якби відбір. Всі що хотіли/довіряли - пішли.
Всі що залишились - йти не хочуть. А зараз тим більше - після усіх історій про "м'ясо".

Тоді постає питання: нахіба продовжуємо, якщо ситуація отака і зміни неможливі?

Так это же вообще разные люди -- и те, которые "продовжуємо" про первых знают чисто на уровне ощущений -- "ну есть там всякие граждане, у которых есть Долг".
_hunter
 
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  #<1 ... 11972119731197411975
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