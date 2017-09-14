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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 16:01
detroytred написав: andrijk777 написав: sashaqbl написав:
В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо.
На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...
Можливо ви і праві. Але нажаль довіра втрачена.
Та й відбувся якби відбір. Всі що хотіли/довіряли - пішли.
Всі що залишились - йти не хочуть. А зараз тим більше - після усіх історій про "м'ясо".
Тоді постає питання: нахіба продовжуємо
, якщо ситуація отака і зміни неможливі?
Так это же вообще разные люди -- и те, которые "продовжуємо" про первых знают чисто на уровне ощущений -- "ну есть там всякие граждане, у которых есть Долг".
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