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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1197311974119751197611977 ... 11981>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:15

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Невже таких елементарних речей не можуть зрозуміти прихильники "вічної війни"?

переоцінюють власну пропаганду, не розуміються га суспільно-історичних процесах
Ось історик Білецький щось розуміє, тому й обережно заговорив про тайм-аут

Історик Білецький ?
Це той у якого були нац.жони і який мужньо захистив би Крим, якби не боротьба за депутатство )

Ще б ти бородату залізнічну жіночку згадав )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:22

  Faceless написав:
flyman написав:
  UA написав:Не розумію
В 1941-42 сталін був готовий до перемовин.
В 1944 -45 ні.
Чому так?

може тому що союзники і другий фронт?
Не другий, а десь 14й.

І оце
https://babel.ua/ru/texts/65179-79-let- ... ivnyh-foto
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:59

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:05

Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку

Не ему решать от чего устало украинское общество

Он не гражданин Украины и не часть украинского общества

"Мессия" нашёлся, промосковская )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:10

Цікаво, а для "непридатних" прокурорів інвалідів і суддів це обов'язково? ,
п.с.
а хто праверяющие- Шаріковы ? і по якому закону :(
https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... nyi-ohliad
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 18 січ, 2025 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:14

  pesikot написав:Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку

Не ему решать от чего устало украинское общество

Он не гражданин Украины и не часть украинского общества

"Мессия" нашёлся, промосковская )

Просто так он не віклал бі сюда єто видео. гроші?= Чі вишиванка до пупа
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:30

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


Так то Тыловики (произносить с придыханием) - на них все держится.
А буссифицируют бесполезных пехотинцев.

Армія РФ (без рос гвардії, прикордонників, там ще десь пів мільйона ) розширена до 1.8 млн ///

Как этот набор бессвязной информации опровергает те два факта? Или это такое невнятное подтверждение? :roll:

...

Ясно-понятно :lol:
(убрал очередной поток бессвязного сознания, не относящийся к вопросу)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:33

  Vadim_ написав:Цікаво, а для "непридатних" прокурорів інвалідів і суддів це обов'язково? ,
а хто праверяющие і по якому закону :(
https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... nyi-ohliad

В этой стране? - шутите?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:35

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку

Не ему решать от чего устало украинское общество

Он не гражданин Украины и не часть украинского общества

"Мессия" нашёлся, промосковская )

Просто так он не віклал бі сюда єто видео. гроші?= Чі вишиванка до пупа

Немає сечі терпіти ці пекельні борошна.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 січ, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 18:45

  _hunter написав:Ясно-понятно :lol:

А кстати где же Олеся? Назар сегодня шикарно выглядел )
stm
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