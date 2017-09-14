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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 17:15
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Невже таких елементарних речей не можуть зрозуміти прихильники "вічної війни"?
переоцінюють власну пропаганду, не розуміються га суспільно-історичних процесах
Ось історик Білецький щось розуміє, тому й обережно заговорив про тайм-аут
Історик Білецький ?
Це той у якого були нац.жони і який мужньо захистив би Крим, якби не боротьба за депутатство )
Ще б ти бородату залізнічну жіночку згадав )
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pesikot
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Додано: Суб 18 січ, 2025 17:22
Faceless написав: flyman написав: UA написав:
Не розумію
В 1941-42 сталін був готовий до перемовин.
В 1944 -45 ні.
Чому так?
може тому що союзники і другий фронт?
Не другий, а десь 14й.
І оце https://babel.ua/ru/texts/65179-79-let- ... ivnyh-foto
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Vadim_
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Додано: Суб 18 січ, 2025 17:59
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:05
Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку
Не ему решать от чего устало украинское общество
Он не гражданин Украины и не часть украинского общества
"Мессия" нашёлся, промосковская )
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pesikot
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:10
Цікаво, а для "непридатних" прокурорів інвалідів і суддів це обов'язково? ,
п.с.
а хто праверяющие- Шаріковы ? і по якому закону https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... nyi-ohliad
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 18 січ, 2025 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:14
pesikot написав:Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку
Не ему решать от чего устало украинское общество
Он не гражданин Украины и не часть украинского общества
"Мессия" нашёлся, промосковская )
Просто так он не віклал бі сюда єто видео. гроші?= Чі вишиванка до пупа
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Vadim_
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:30
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Так то Тыловики (произносить с придыханием) - на них все держится.
А буссифицируют бесполезных пехотинцев.
Армія РФ (без рос гвардії, прикордонників, там ще десь пів мільйона ) розширена до 1.8 млн ///
Как этот набор бессвязной информации опровергает те два факта? Или это такое невнятное подтверждение?
...
Ясно-понятно
(убрал очередной поток бессвязного сознания, не относящийся к вопросу)
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:33
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Додано: Суб 18 січ, 2025 18:35
Vadim_ написав: pesikot написав:Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку
Не ему решать от чего устало украинское общество
Он не гражданин Украины и не часть украинского общества
"Мессия" нашёлся, промосковская )
Просто так он не віклал бі сюда єто видео. гроші?= Чі вишиванка до пупа
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 18 січ, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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