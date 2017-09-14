pesikot написав:Schmit Пусть Любарский закроет свою хлеборезку
Не ему решать от чего устало украинское общество
Он не гражданин Украины и не часть украинского общества
"Мессия" нашёлся, промосковская )
Нехай суспільство вирішує, хто що має закривати, а не купка блохєрів. І в якому місці він промоскальський? там, де про просраний (як і ракетні програми) зевладою ленд-ліз запитує чи коли запросив дебати у потужних аристократаів?
andrijk777 написав:Мене завжди хвилювало питання: чому в 1918 році захищати Україну вийшли всього 400 студентів? А де були всі??
тому що більшості: "акакаяразніца", а оніжєдєті були досить наівні щоб вірити в ідеали
Тобі ж навели приклад що у 2022 була нєкакаяразніца. Впливають обставини та набутий досвід. У громадянську після звірств більшовиків лави українських армій поповнювалися, але коли ні директорія ні гетьманат не спромоглися створити засади внутрішньої зовнішньої політики, то повернулася втома та какаяразніца. Хоча тогочасні гордони намагалися підбадьорювати нарід "фіолетовими лучами "та "секретними перемовинами з антантою"
Чисто економічно. Без виходу до моря Україна нежиттєздатна...
всі країни без виходу до моря нежиттездатні? гіпотетично, Галичина, як окрема держава може існувати, чом би й ні. Сербія ж існує. але насправді, цього не станеться, не немає в Раші ресурсу захопити стільки. вони й до Дніпра не дійдуть...
Vadim_ написав:почему ЭЭ па 4,32 грн. для наріда и па 10 грн. для юрлиц?
Не знаю чи економічно обґрунтована ціна в 4 грн, але для народу має бути в рази дешевше, адже в нас є дешева електроенергія з Енергоатому. А от підприємцям її недостатньо і тому доводиться імпортувати дорогу електроенергію...
взагалі згідно з економікою дешевше має купувати той, кому потрібні більші обсяги, й стабільно, а не лише вранці та ввечері. тому у всьому світі населення купує еенергію дорожче, ніж промисловість. й лише в нашій країни ми досі не позбудемося популізму.
й так, атомна еенергія дешева доти, поки не треба побудувати ще одну АЕС...
andrijk777 написав:А "шо не так"? Україна своїм молоком годувала весь СРСР. Але вона не просто так годувала, взамін вона отримувала "на халяву" нафту, газ і т.д. А сьогодні українське молоко(в таких об'ємах) нафіг нікому не потрібне, точніше потрібне, але треба боротись за ринки збуту, робити ціну маленьку(щоб купляли) і т.д. А газ і нафту купляють залюбки, прям руки відривають. А ціна нафти/газу сильно зросла(в десяток разів) з тих часів. Це ключова причина чому РФ сильно випередила Україна в економічному плані після розвалу СРСР.
був ще такий показник, як продуктивність. чомусь про це забувають. от в молочці це актуально.
ціна виросла не лише на енергоносії, а взагалі на всі комодітіз, й на їжу теж. так молочка не потрібна, а пшениця, кукурудза, олія, та навіть та ж курятина.
але так вартість енергоносіїв дешева, коли побудована всі інфраструктура з часів срср, а у сг треба все виробляти. тому так, всі країни, які мають енергносії, значно розвинулися за ці 20 років. але в Раші напевне населення отримало найменше від цього
тому, якщо претендуєш на аналітика, то не треба так викривляти
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 18 січ, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Schmit Пусть Любарский закроет свою хлеборезку
Не ему решать от чего устало украинское общество
Он не гражданин Украины и не часть украинского общества
"Мессия" нашёлся, промосковская )
Нехай суспільство вирішує, хто що має закривати, а не купка блохєрів. І в якому місці він промоскальський? там, де про просраний (як і ракетні програми) зевладою ленд-ліз запитує чи коли запросив дебати у потужних аристократаів?
вот в этих двух местах: - а зачем он такие неудобные вопросы в публичном пространстве задает? - а зачем он украинскую элиту в одном месте собрать хочет?