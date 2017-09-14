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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1197511976119771197811979 ... 11981>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:30

  andrijk777 написав:...
Невже таких елементарних речей не можуть зрозуміти прихильники "вічної війни"?

ще одного провокатора запитаю - наведи приклади, хто на форумі агітує за "вічну війну"? чи це загальний вислів про когось десь?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щось знову активізувалися прихильники перемов за будь-яких умов. наводив два можливих варіанта умов, на які поки Раша не хоче погоджуватися.

наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...

чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:43

  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку

Не ему решать от чего устало украинское общество

Он не гражданин Украины и не часть украинского общества

"Мессия" нашёлся, промосковская )

Нехай суспільство вирішує, хто що має закривати, а не купка блохєрів.
І в якому місці він промоскальський? там, де про просраний (як і ракетні програми) зевладою

І ти завали хліборізку, якщо с першого разу не зрозумів

Якщо за мене починають вирішувати понаєхали
Якщо вони аппелють до суспільства - то їм потрібно заткнути пельку
Вони - не суспільство

А він промосковській - чёткая масковская речь, весь из себя правильный
Проукраинских - ненавидит, навешивает ярлыки
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:44

  tester7336 написав:
  pesikot написав:По факту имеет мужика, который забил на закон.

ну так она же не высшего сорта что бы пристроить своего мужика.
как может так и крутится.

якщо вона така пробивна, то здала б цього в ТЦК й підшукувала б наступного :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:46

  Shaman написав:й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?

Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:50

  tester7336 написав:
  pesikot написав:По факту имеет мужика, который забил на закон.


ну так она же не высшего сорта что бы пристроить своего мужика.
как может так и крутится.

про сорти, це до UA - це ж найвищий сорт. Ветеран МВД, візуальний контакт, УБД

У тебе дісклексія ? Написане не можешь зрозуміте ?

Є закон. Його потрібно виконувати
В моему прикладі таке потужне невиконання закону і втеча від ТЦК

Потім таку втечу покажуть на всіх ТГ-каналах, розкажуть які ТЦК людолови
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:50

  _hunter написав:
  Shaman написав:й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?

Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?

почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:54

  Shaman написав:
наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...

чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас

А ти на які умови перемиря згоден? Що для тебе не капітуляція?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:55

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?

Может дело в том, что от купленного в очереди молока было очень трудно отмыть бидон, а сейчас посуду от любой полочки достаточно просто сполоснуть?
Технологии не стоят на месте, и этот фактор нужно учитывать при сравнении.


брехня, ни було такого ніколи
в 1981р нашу роту на 45 днів загнали в колхоз під Роздільну (Степановка)
нас кормили на завтрак однією перловою кашею і на вечір теж (обід на поле привози смачніше-борщ, второе), так от ми дізналися що молдовани продають молоко (село було на кордоні, переходиш місточок через річечку і ти в МССР), пішли по молоко зранку о 6.30 до підьому , питаю у жіночки скільки молоко коштує? каже рубль двадцать, бл..н рубль двадцять дорого (в Одесі в магазині 24коп, на ринку 50-60коп за літр)
кажу давайте дешевше, вона ну якщо будете брати кожного дня по за 1рубль(думаю ціна за літр).
Даю рубль-вона мені 3л бутль (молоко ще горяче, тільки здоєне), так ми майже місяць в тої столовой (де на меню було написано: завтрик(ніколи не забуду) брали тільки хліб кірпічік по декілька шматочків і харчувались виключно парним молоком (нас було 4 друзів з одного кубріку), оце було справжне молоко без сепаратору.
В радянські часи з молока, що в колхозі наливали в молоковоз, харчувалась вся родина шофера, родина його братів, всі кормили молоком свиней (робили болтанку з дертю пшеници). Тому молоко в молочному магазині мало жирність низьку, нічого там було відмивати.
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