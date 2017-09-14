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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:30
andrijk777 написав:
...
Невже таких елементарних речей не можуть зрозуміти прихильники "вічної війни"?
ще одного провокатора запитаю - наведи приклади, хто на форумі агітує за "вічну війну"? чи це загальний вислів про когось десь?
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Shaman
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:35
щось знову активізувалися прихильники перемов за будь-яких умов. наводив два можливих варіанта умов, на які поки Раша не хоче погоджуватися.
наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...
чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:38
й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:43
Schmit написав: pesikot написав:Schmit
Пусть Любарский закроет свою хлеборезку
Не ему решать от чего устало украинское общество
Он не гражданин Украины и не часть украинского общества
"Мессия" нашёлся, промосковская )
Нехай суспільство вирішує, хто що має закривати, а не купка блохєрів.
І в якому місці він промоскальський? там, де про просраний (як і ракетні програми) зевладою
І ти завали хліборізку, якщо с першого разу не зрозумів
Якщо за мене починають вирішувати понаєхали
Якщо вони аппелють до суспільства - то їм потрібно заткнути пельку
Вони - не суспільство
А він промосковській - чёткая масковская речь, весь из себя правильный
Проукраинских - ненавидит, навешивает ярлыки
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pesikot
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:44
tester7336 написав: pesikot написав:
По факту имеет мужика, который забил на закон.
ну так она же не высшего сорта что бы пристроить своего мужика.
как может так и крутится.
якщо вона така пробивна, то здала б цього в ТЦК й підшукувала б наступного
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:46
Shaman написав:
й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?
Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?
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_hunter
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:50
tester7336 написав: pesikot написав:
По факту имеет мужика, который забил на закон.
ну так она же не высшего сорта что бы пристроить своего мужика.
как может так и крутится.
про сорти, це до UA - це ж найвищий сорт. Ветеран МВД, візуальний контакт, УБД
У тебе дісклексія ? Написане не можешь зрозуміте ?
Є закон. Його потрібно виконувати
В моему прикладі таке потужне невиконання закону і втеча від ТЦК
Потім таку втечу покажуть на всіх ТГ-каналах, розкажуть які ТЦК людолови
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:50
_hunter написав: Shaman написав:
й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?
Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?
почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:54
Shaman написав:
наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...
чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас
А ти на які умови перемиря згоден? Що для тебе не капітуляція?
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Додано: Суб 18 січ, 2025 19:55
Сибарит написав: Vadim_ написав:
Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?
Может дело в том, что от купленного в очереди молока было очень трудно отмыть бидон
, а сейчас посуду от любой полочки достаточно просто сполоснуть?
Технологии не стоят на месте, и этот фактор нужно учитывать при сравнении.
брехня, ни було такого ніколи
в 1981р нашу роту на 45 днів загнали в колхоз під Роздільну (Степановка)
нас кормили на завтрак однією перловою кашею і на вечір теж (обід на поле привози смачніше-борщ, второе), так от ми дізналися що молдовани продають молоко (село було на кордоні, переходиш місточок через річечку і ти в МССР), пішли по молоко зранку о 6.30 до підьому , питаю у жіночки скільки молоко коштує? каже рубль двадцать, бл..н рубль двадцять дорого (в Одесі в магазині 24коп, на ринку 50-60коп за літр)
кажу давайте дешевше, вона ну якщо будете брати кожного дня по за 1рубль(думаю ціна за літр).
Даю рубль-вона мені 3л бутль (молоко ще горяче, тільки здоєне), так ми майже місяць в тої столовой (де на меню було написано: завтрик(ніколи не забуду) брали тільки хліб кірпічік по декілька шматочків і харчувались виключно парним молоком (нас було 4 друзів з одного кубріку), оце було справжне молоко без сепаратору.
В радянські часи з молока, що в колхозі наливали в молоковоз, харчувалась вся родина шофера, родина його братів, всі кормили молоком свиней (робили болтанку з дертю пшеници). Тому молоко в молочному магазині мало жирність низьку, нічого там було відмивати.
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