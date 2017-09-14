Shaman написав:й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?
Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?
почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.
Російські окупанти вбили у власному будинку головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенко. Про це повідомила журналістка Олена Ваніна, деякі медіа повідомляють, що вбивство сталося 12 жовтня. За попередньою інформацією, він відмовився співпрацювати з росіянами, пише "Детектор медіа".
Shaman написав:й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?
Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?
почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.
Shaman написав:щось знову активізувалися прихильники перемов за будь-яких умов. наводив два можливих варіанта умов, на які поки Раша не хоче погоджуватися.
наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...
чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас
На які умови погодиться хоч рфія, хоч Україна, буде визначатися в ході цих самих перемовин.
Для перемовин же необхідні лише дві речі: згода однієї сторони, згода другої сторони. На перемовини.
Щоб це сталося треба, щоб хоч одна з сторін заявила про згоду на перемовини. Без ніяких умов. Згоду лише на перемовини і все. Без ніяких умов. Поки ж кожна сторона висуває свої умови для початку перемовин.
Які. Проблеми. Заявити. Про згоду на перемгвини без умов? Це ж ні до чого не зобов'язує. Будуть неприємні вимоги, то відмовитися їх прийняти.
Навпаки. Заявою про перемовини першими Україна поставить рфію в невігідну позицію, якщо та відмовиться.
Перемовин нема, бо кожна сторона має надію покращити свої позиції... Тобто сьогодні є змога зторгуватися на Ланос, а завтра покращиться позиція і візьме Ферарі. Все чудово! Окрім ціни. І ймовірності навіть за таку ціну придбати саме Ферарі. Казіно... Де фішки...