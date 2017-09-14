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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 119761197711978119791198011981>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:56

  stm написав:
  _hunter написав:Ясно-понятно :lol:

А кстати где же Олеся? Назар сегодня шикарно выглядел )
хто ці достойні люди?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:58

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?

Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?

почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.


Російські окупанти вбили у власному будинку головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенко. Про це повідомила журналістка Олена Ваніна, деякі медіа повідомляють, що вбивство сталося 12 жовтня. За попередньою інформацією, він відмовився співпрацювати з росіянами, пише "Детектор медіа".
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:58

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?

Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?

почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.

Так почитал - не самые медийные персоны - потому и спрашиваю.
И опять же: а соседку в качестве примера почему не выбрать? - если уж вы прям про всех украинцев озаботились
https://www.svoboda.org/a/the-times-vyy ... 39375.html
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 18 січ, 2025 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:01

  Banderlog написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Ясно-понятно :lol:

А кстати где же Олеся? Назар сегодня шикарно выглядел )
хто ці достойні люди?


Назар молдован Діордіца(работает на медведчука, мураева)
і Олеся Медведева (страна.юа) ясно-понятно

https://www.youtube.com/watch?v=0LvkdkgQIMU
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:02

  Banderlog написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Ясно-понятно :lol:

А кстати где же Олеся? Назар сегодня шикарно выглядел )
хто ці достойні люди?

Я бы сказала, неплохой обменный фонд.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так почитал - какие-то нонеймы - потому и спрашиваю.


як ж ти кончене, чого ти в житті досягнув, щоб казати про відомого деригента таке
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:09

  Shaman написав:щось знову активізувалися прихильники перемов за будь-яких умов. наводив два можливих варіанта умов, на які поки Раша не хоче погоджуватися.

наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...

чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас

На які умови погодиться хоч рфія, хоч Україна, буде визначатися в ході цих самих перемовин.

Для перемовин же необхідні лише дві речі: згода однієї сторони, згода другої сторони. На перемовини.

Щоб це сталося треба, щоб хоч одна з сторін заявила про згоду на перемовини. Без ніяких умов. Згоду лише на перемовини і все. Без ніяких умов.
Поки ж кожна сторона висуває свої умови для початку перемовин.

Які. Проблеми. Заявити. Про згоду на перемгвини без умов? Це ж ні до чого не зобов'язує. Будуть неприємні вимоги, то відмовитися їх прийняти.

Навпаки. Заявою про перемовини першими Україна поставить рфію в невігідну позицію, якщо та відмовиться.

Перемовин нема, бо кожна сторона має надію покращити свої позиції...
Тобто сьогодні є змога зторгуватися на Ланос, а завтра покращиться позиція і візьме Ферарі.
Все чудово!
Окрім ціни.
І ймовірності навіть за таку ціну придбати саме Ферарі.
Казіно...
Де фішки...
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Для перемовин же необхідні лише дві речі: згода однієї сторони, згода другої сторони. На перемовини.

ИМХО перемовини вже тривають десь в Катарі на низькому рівні, зокрема, в їх ході обмінялись 25 полоненими. Можу припустити, що поки ні про що домовитися не можуть.

А взагалі, коли розсекретять, то дуже ймовірно, що виявиться, що перемовини, з перервами, тривають десь із осені 2021...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 18 січ, 2025 20:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:19

  prodigy написав:
  _hunter написав:Так почитал - какие-то нонеймы - потому и спрашиваю.


як ж ти кончене, чого ти в житті досягнув, щоб казати про відомого деригента таке

Вакуленко тоже известный писатель и гражданин. Ну а оппонент просто не читатель.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:20

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Для перемовин же необхідні лише дві речі: згода однієї сторони, згода другої сторони. На перемовини.

ИМХО перемовини вже тривають десь в Катарі на низькому рівні, зокрема, в їх ході обмінялись 25 полоненими. Можу припустити, що поки ні про що домовитися не можуть.

А взагалі, коли розсекретять, то дуже ймовірно, що виявиться, що перемовини, з перервами, тривають десь із осені 2021...

Це зрозуміло.
І стосовно обміну полонених та ін. деяких моментів вони (отакі непублічні, на нижчих рівнях) й відповідно потрібні.

А от стосовно припинення війни краще офіційно на вищому рівні. Щоб відповідальність підтискала.

Що там хоча б про саміти Миру чути?
detroytred
 
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