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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:22
pesikot написав: tester7336 написав: pesikot написав:
По факту имеет мужика, который забил на закон.
ну так она же не высшего сорта что бы пристроить своего мужика.
как может так и крутится.
про сорти, це до UA - це ж найвищий сорт. Ветеран МВД, візуальний контакт, УБД
У тебе дісклексія ? Написане не можешь зрозуміте ?
Є закон. Його потрібно виконувати
В моему прикладі таке потужне невиконання закону і втеча від ТЦК
Потім таку втечу покажуть на всіх ТГ-каналах, розкажуть які ТЦК людолови
коли кажеш про інших то поколупай спочатку там своє око.
ще раз - якби вона була вищосортна то пристроїла б свого мужика кудись де він би також цілком законно не йшов на війну. а так як вона не того сорту - то обрала той метод боротьби за життя і здоров’я свого чоловіка який їй доступний.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:23
prodigy написав: Сибарит написав: Vadim_ написав:
Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?
Может дело в том, что от купленного в очереди молока было очень трудно отмыть бидон
, а сейчас посуду от любой полочки достаточно просто сполоснуть?
Технологии не стоят на месте, и этот фактор нужно учитывать при сравнении.
брехня, ни було такого ніколи
в 1981р нашу роту на 45 днів загнали в колхоз під Роздільну (Степановка)
нас кормили на завтрак однією перловою кашею і на вечір теж (обід на поле привози смачніше-борщ, второе), так от ми дізналися що молдовани продають молоко (село було на кордоні, переходиш місточок через річечку і ти в МССР), пішли по молоко зранку о 6.30 до підьому , питаю у жіночки скільки молоко коштує? каже рубль двадцать, бл..н рубль двадцять дорого (в Одесі в магазині 24коп, на ринку 50-60коп за літр)
кажу давайте дешевше, вона ну якщо будете брати кожного дня по за 1рубль(думаю ціна за літр).
Даю рубль-вона мені 3л бутль (молоко ще горяче, тільки здоєне), так ми майже місяць в тої столовой (де на меню було написано: завтрик(ніколи не забуду) брали тільки хліб кірпічік по декілька шматочків і харчувались виключно парним молоком (нас було 4 друзів з одного кубріку), оце було справжне молоко без сепаратору.В радянські часи з молока, що в колхозі наливали в молоковоз, харчувалась вся родина шофера, родина його братів, всі кормили молоком свиней (робили болтанку з дертю пшеници). Тому молоко в молочному магазині мало жирність низьку, нічого там було відмивати.
Именно,я это видел своими глазами когда селяне на тирлі лили воду в молоко сдаваемоэ колгоспу, жирность проверяли не каждый день
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:24
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
й поки думають, наведу два приклади про окупацію - Вакуленко та Керпатенко. люди з певних причин залишилися в окупації. результат передбачуваний. питання - чи є сенс в такій капітуляції?
Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?
почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.
Так і не в окупації за війни ракетами, шахедами, кабами вбивають цивільних українців.
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detroytred
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:29
detroytred написав:
Що там хоча б про саміти Миру чути?
Офіційна версія: москалі вперлися рогом і не хочуть йти на поступки. Відповідно, зараз хочуть на них надавити економічно + щоб ЗСУ стабілізувало фронт і тоді москалі мали б захотіти. Оптимісти у Вашингтоні вважають, що на все це треба кілька місяців.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:37
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Що там хоча б про саміти Миру чути?
Офіційна версія: москалі вперлися рогом і не хочуть йти на поступки. Відповідно, зараз хочуть на них надавити економічно + щоб ЗСУ стабілізувало фронт і тоді москалі мали б захотіти. Оптимісти у Вашингтоні вважають, що на все це треба кілька місяців.
Якщо в України дійсно є десь в резерві ... бригад, яким тільки озброєння не вистачає.
Але я щось маю сумнів.
Півроку тому майже впевнений був, що є резерви навчені оснащені. Судячи по заявам-цілям.
Може розрахунок такий і був, що, наприклад, 155 (навчена... оснащена на майже мільярд), прибуде і як вжууууух. Вона ж не одна була.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 18 січ, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:40
andrijk777 написав: UA написав:
Не розумію, чому Хуйло припинить війну?
Спецоперація рф з ТЦК на піку своєї ефективності.
Тил пригнічений.
Бійці які потрапляють до війська старі, хворі...
Буде додавлювати.
І як ви гадаєте - додавить чи ні?
Започатковуємо рубрику "Конкурс прогнозів"?
Буде весь 2025 рік давити в міру сил та можливостей навіть при курсі рубля 150.
Якщо з українського боку все залишиться як є, то я песиміст.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:41
Schmit написав:
Всі ці блогери пересварились один з одним
Це дійсно індикатор
І навіть у цього Любарського саме боти позитивно коментують, імхо
романенко то гор(н)дон на мінімалках
Ще якусь сєкту мєдоєдів-девіантіа створив , хворі люди
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 18 січ, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:44
detroytred написав: Shaman написав: _hunter написав:
Кто эти двое и почему вы выбрали именно их, а не десятки тысяч жителей ВОК?
почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.
Так і не в окупації за війни ракетами, шахедами, кабами вбивають цивільних українців.
ну вот я ровно про это же: почему именно эти две фамилии?
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:51
fox767676 написав:
Всі ці блогери пересварились один з одном
Це дійсно індикатор
І навіть у цього Любарського саме боти позитивно коментують, імхо
романенко то гор(н)дон на мінімалках
Романенко політтехнолог Левочкина.
Портников говоряща голова від Петра Олексійовича.
Хто такий Любарський х.з.
Він хоче виглядати як скучающий мультиміллионер
Вірити нікому не можна, крім UA звісно.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 20:55
Shaman написав: andrijk777 написав:
...
Невже таких елементарних речей не можуть зрозуміти прихильники "вічної війни"?
ще одного провокатора запитаю - наведи приклади, хто на форумі агітує за "вічну війну"? чи це загальний вислів про когось десь?
Я ж тобі прямо відповів на це питання. В тебе якісь проблеми з пам'яттю чи як?
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