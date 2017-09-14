prodigy написав:

Сибарит написав: Vadim_ написав: Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так? Фермы пустые а молоко есть в АТБ , а в то время что бы купить молоко надо было занять очередь до открытия гастронома, как так?

Может дело в том, что от купленного в очереди молока было очень трудно отмыть бидон, а сейчас посуду от любой полочки достаточно просто сполоснуть?

Технологии не стоят на месте, и этот фактор нужно учитывать при сравнении. Может дело в том, что от купленного в очереди молока было очень, а сейчас посуду от любой полочки достаточно просто сполоснуть?Технологии не стоят на месте, и этот фактор нужно учитывать при сравнении.

В радянські часи з молока, що в колхозі наливали в молоковоз, харчувалась вся родина шофера, родина його братів, всі кормили молоком свиней (робили болтанку з дертю пшеници). Тому молоко в молочному магазині мало жирність низьку, нічого там було відмивати.

брехня, ни було такого ніколив 1981р нашу роту на 45 днів загнали в колхоз під Роздільну (Степановка)нас кормили на завтрак однією перловою кашею і на вечір теж (обід на поле привози смачніше-борщ, второе), так от ми дізналися що молдовани продають молоко (село було на кордоні, переходиш місточок через річечку і ти в МССР), пішли по молоко зранку о 6.30 до підьому , питаю у жіночки скільки молоко коштує? каже рубль двадцать, бл..н рубль двадцять дорого (в Одесі в магазині 24коп, на ринку 50-60коп за літр)кажу давайте дешевше, вона ну якщо будете брати кожного дня по за 1рубль(думаю ціна за літр).Даю рубль-вона мені 3л бутль (молоко ще горяче, тільки здоєне), так ми майже місяць в тої столовой (де на меню було написано: завтрик(ніколи не забуду) брали тільки хліб кірпічік по декілька шматочків і харчувались виключно парним молоком (нас було 4 друзів з одного кубріку), оце було справжне молоко без сепаратору.