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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11978119791198011981>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:56

  _hunter написав:ну вот я ровно про это же: почему именно эти две фамилии?

Я мав на увазі інше.
Що якщо вже брати саме них, то вбити їх могли (ракетами, кабами, шахедами) і на неокупованій території за умов війни.
Бо за війни рфяни вбивають українців і на неокупованих територіях.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:59

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Що там хоча б про саміти Миру чути?
Офіційна версія: москалі вперлися рогом і не хочуть йти на поступки. Відповідно, зараз хочуть на них надавити економічно + щоб ЗСУ стабілізувало фронт і тоді москалі мали б захотіти. Оптимісти у Вашингтоні вважають, що на все це треба кілька місяців.

Если им не надо и неипёт, рублёвка живёт своими омарами ? Какие уступки для 95 квартала?Зачем
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 18 січ, 2025 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Може розрахунок такий і був, що, наприклад, 155 (навчена... оснащена на майже мільярд), прибуде і як вжууууух. Вона ж не одна була.

Десь так, казали, що десь 7 кинули під Покровськ, а результат мінімальний...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Сина Порошенка зобов’язали сплатити штраф у 25 тис гривень за неявку по повістці

Старшого сина народного депутата Петра Порошенка Олексія оштрафували на 25 500 гривень через неявку за військовою повісткою. Відповідний документ публікує “Informator.Ua”.

В постанові зазначається, що Олексій Порошенко 4 листопада 2024 року без поважних причин не з’явився до Печерського РТЦК за повісткою для уточнення даних. За порушення Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” на сина нардепа було накладено штраф у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 грн.

У документі зазначається, що в тому випадку, якщо Олексій Порошенко проігнорує дану постанову, його штраф зросте вдвічі.

“У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня вручення даної постанови правопорушнику, стягнення штрафу провести у примусовому порядку відповідно до ст. 308 КУпАП у подвійному розмірі в сумі 51000 грн”, — йдеться в документі.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:03

  UA написав:
  fox767676 написав:Всі ці блогери пересварились один з одном
Це дійсно індикатор
І навіть у цього Любарського саме боти позитивно коментують, імхо
романенко то гор(н)дон на мінімалках

Романенко політтехнолог Левочкина.
Портников говоряща голова від Петра Олексійовича.
Хто такий Любарський х.з.
Він хоче виглядати як скучающий мультиміллионер
Вірити нікому не можна, крім UA звісно.

хто з них українець?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:05

  Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...

Він не розуміє.
Головне, не розуміє наслідки для соціуму.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:05

flyman

Краще спитай хто на війну пішов захищати виборені ідеали
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:07

  flyman написав:
  UA написав:
  fox767676 написав:Всі ці блогери пересварились один з одном
Це дійсно індикатор
І навіть у цього Любарського саме боти позитивно коментують, імхо
романенко то гор(н)дон на мінімалках

Романенко політтехнолог Левочкина.
Портников говоряща голова від Петра Олексійовича.
Хто такий Любарський х.з.
Він хоче виглядати як скучающий мультиміллионер
Вірити нікому не можна, крім UA звісно.

хто з них українець?

UA звісно.
Всі інші масони, хочуть надурити песикота :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:17

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Що там хоча б про саміти Миру чути?
Офіційна версія: москалі вперлися рогом і не хочуть йти на поступки. Відповідно, зараз хочуть на них надавити економічно + щоб ЗСУ стабілізувало фронт і тоді москалі мали б захотіти. Оптимісти у Вашингтоні вважають, що на все це треба кілька місяців.

Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:18

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Що там хоча б про саміти Миру чути?
Офіційна версія: москалі вперлися рогом і не хочуть йти на поступки. Відповідно, зараз хочуть на них надавити економічно + щоб ЗСУ стабілізувало фронт і тоді москалі мали б захотіти. Оптимісти у Вашингтоні вважають, що на все це треба кілька місяців.

Якщо в України дійсно є десь в резерві ... бригад, яким тільки озброєння не вистачає.
Але я щось маю сумнів.

Півроку тому майже впевнений був, що є резерви навчені оснащені. Судячи по заявам-цілям.

Може розрахунок такий і був, що, наприклад, 155 (навчена... оснащена на майже мільярд), прибуде і як вжууууух. Вона ж не одна була.

Хай верховноголовнокомандуючий чі як він там себе бажає , заіде без сопровозждаючих в окоп
Vadim_
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  #<1 ... 11978119791198011981>
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