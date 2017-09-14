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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 21:20
UA написав: Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Що там хоча б про саміти Миру чути?
Офіційна версія: москалі вперлися рогом і не хочуть йти на поступки. Відповідно, зараз хочуть на них надавити економічно + щоб ЗСУ стабілізувало фронт і тоді москалі мали б захотіти. Оптимісти у Вашингтоні вважають, що на все це треба кілька місяців.
Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
Почему в СА призівали в 18 а не в 45+ ?
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Додано: Суб 18 січ, 2025 21:21
UA написав:
Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 18 січ, 2025 21:30
а нафига 18 летние если есть 38 летний неприкаянный оборванец без смартфона - абырвалг ?
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fox767676
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Додано: Суб 18 січ, 2025 21:31
Дюрі-бачі написав: UA написав:
Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...
Ну так рф це і робить.
Помірні виплати в разі загибелі, але кажуть що вони їх чітко платять, та значна для простого люду сумма при підписанні контракту.
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UA
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Додано: Суб 18 січ, 2025 21:36
hxbbgaf написав:
Короче, похоже, тут действительно больше нечего делать. Когда форумы пустеют, одни боты и остаются, а боты сейчас, в основном, какие? Кому надо тут целыми днями сидеть и вгонять нас в депрессию и подавлять волю к сопротивлению? Думаю, понятно.
вот этот незламник что не может в тепляк отсвечивать ?
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fox767676
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