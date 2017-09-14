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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11978119791198011981

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:20

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Що там хоча б про саміти Миру чути?
Офіційна версія: москалі вперлися рогом і не хочуть йти на поступки. Відповідно, зараз хочуть на них надавити економічно + щоб ЗСУ стабілізувало фронт і тоді москалі мали б захотіти. Оптимісти у Вашингтоні вважають, що на все це треба кілька місяців.

Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.

Почему в СА призівали в 18 а не в 45+ ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.

Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:30

а нафига 18 летние если есть 38 летний неприкаянный оборванец без смартфона - абырвалг ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:31

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.

Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...

Ну так рф це і робить.
Помірні виплати в разі загибелі, але кажуть що вони їх чітко платять, та значна для простого люду сумма при підписанні контракту.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 21:36

  hxbbgaf написав:Короче, похоже, тут действительно больше нечего делать. Когда форумы пустеют, одни боты и остаются, а боты сейчас, в основном, какие? Кому надо тут целыми днями сидеть и вгонять нас в депрессию и подавлять волю к сопротивлению? Думаю, понятно.


вот этот незламник что не может в тепляк отсвечивать ?
fox767676
 
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