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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 22:39
candle645 написав: flyman написав:
5 років вчити студента у вузі, щоб аби шо?
2 роки, щоб отримати 20-річного військовозобов"язаного.
достатньо ПТУ
вангую аншлаг абітурієнтів
а як щодо іноземних спеціалістів, їх теж готувати до джихада?
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Додано: Суб 18 січ, 2025 22:52
Banderlog написав: Shaman написав:
наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...
чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас
А ти на які умови перемиря згоден? Що для тебе не капітуляція?
я вже писав - тепер черга капітулянтів. не треба оце питання на питання
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Додано: Суб 18 січ, 2025 22:53
candle645 написав:
Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік.
"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", – пояснив заступник міністра.
Да уж...
Мені ліньки навіть переконатися і відкрити Конституцію. Але по пам'яті наче щось там було про право на освіту.
Цікаво, як практично проведуть оце "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"?
Це ж не просто сказати -- "все. Йдіть звідси". Якісь підстави, постанова КМУ, міносвіти повинні вийти.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 18 січ, 2025 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 22:57
flyman написав: candle645 написав: flyman написав:
5 років вчити студента у вузі, щоб аби шо?
2 роки, щоб отримати 20-річного військовозобов"язаного.
достатньо ПТУ
вангую аншлаг абітурієнтів
а як щодо іноземних спеціалістів, їх теж готувати до джихада?
так а куда они денутся - с подводной-то лодки?
Нет: их закон о воинской обязанности и военной службе не касается.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 22:57
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
...
Невже таких елементарних речей не можуть зрозуміти прихильники "вічної війни"?
ще одного провокатора запитаю - наведи приклади, хто на форумі агітує за "вічну війну"? чи це загальний вислів про когось десь?
Я ж тобі прямо відповів на це питання. В тебе якісь проблеми з пам'яттю чи як?
важко повторити?
чи це ти тоді відповів, що я? так я ще тоді сказав, що ти брехло. ляпати язиком можеш, а обґрунтувати - ні...
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Додано: Суб 18 січ, 2025 22:58
tester7336 написав: tester7336 написав: pesikot написав:
По факту имеет мужика, который забил на закон.
ну так она же не высшего сорта что бы пристроить своего мужика.
как может так и крутится.
про сорти, це до UA - це ж найвищий сорт. Ветеран МВД, візуальний контакт, УБД
У тебе дісклексія ? Написане не можешь зрозуміте ?
Є закон. Його потрібно виконувати
В моему прикладі таке потужне невиконання закону і втеча від ТЦК
Потім таку втечу покажуть на всіх ТГ-каналах, розкажуть які ТЦК людолови
коли кажеш про інших то поколупай спочатку там своє око.
ще раз - якби вона була вищосортна то пристроїла б свого мужика кудись де він би також цілком законно не йшов на війну. а так як вона не того сорту - то обрала той метод боротьби за життя і здоров’я свого чоловіка який їй доступний.
Он умственно отсталый.
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание
Придут триколорные законы, он будет здесь рассказывать про новые законы.
Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:01
иду туда
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:02
UA написав: Дюрі-бачі написав: UA написав:
Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...
Ну так рф це і робить.
Помірні виплати в разі загибелі, але кажуть що вони їх чітко платять, та значна для простого люду сумма при підписанні контракту.
тобто у нас проблеми з виплатами, а на Раші чітко платять, кажуть... ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні дістатися?..
Востаннє редагувалось Shaman
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:05
Дюрі-бачі написав: UA написав:
Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...
називай всі фактори. так на вході гроші платять - але на виході стоїть дядя чечен, й ці жадібні маргінали будуть штурмувати пішки, на мотиках, й так далі, поки його не пристрелять.
тобто компонентів два - гроші на вході, й жорсткий пресинг всередині війська...
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:07
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: UA написав:
Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...
Ну так рф це і робить.
Помірні виплати в разі загибелі, але кажуть що вони їх чітко платять, та значна для простого люду сумма при підписанні контракту.
тобто у нас проблеми з виплатами, а на Раші чітко платять, кажуть... ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні достатися?..
Тобто треба казати, що в нас выплати краще ніж в рф, якщо це брехня?
Тобто якщо брешеш то патріот. Правильно?
А вы знаєте який пресинг всередині нашого війська? На хрестах розпяти можуть. Бити на підвалах
Харе фуфло нести які орки страшні, байки діда Панаса
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 18 січ, 2025 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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