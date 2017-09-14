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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1198111982119831198411985 ... 11988>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 22:39

  candle645 написав:
  flyman написав:5 років вчити студента у вузі, щоб аби шо?

2 роки, щоб отримати 20-річного військовозобов"язаного.

достатньо ПТУ
вангую аншлаг абітурієнтів
а як щодо іноземних спеціалістів, їх теж готувати до джихада?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 22:52

  Banderlog написав:
  Shaman написав:наведіть хоч один свій варіант, на який можуть потенційно погодитися обидві сторони...

чекаю - чи знову почнеться, ми люди маленькі, це питання не до нас

А ти на які умови перемиря згоден? Що для тебе не капітуляція?

я вже писав - тепер черга капітулянтів. не треба оце питання на питання 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 22:53

  candle645 написав:
Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік.
"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", – пояснив заступник міністра.

Да уж...

Мені ліньки навіть переконатися і відкрити Конституцію. Але по пам'яті наче щось там було про право на освіту.

Цікаво, як практично проведуть оце "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"?
Це ж не просто сказати -- "все. Йдіть звідси". Якісь підстави, постанова КМУ, міносвіти повинні вийти.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 січ, 2025 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 22:57

  flyman написав:
  candle645 написав:
  flyman написав:5 років вчити студента у вузі, щоб аби шо?

2 роки, щоб отримати 20-річного військовозобов"язаного.

достатньо ПТУ
вангую аншлаг абітурієнтів
а як щодо іноземних спеціалістів, їх теж готувати до джихада?

так а куда они денутся - с подводной-то лодки?

Нет: их закон о воинской обязанности и военной службе не касается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 22:57

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Невже таких елементарних речей не можуть зрозуміти прихильники "вічної війни"?

ще одного провокатора запитаю - наведи приклади, хто на форумі агітує за "вічну війну"? чи це загальний вислів про когось десь?

Я ж тобі прямо відповів на це питання. В тебе якісь проблеми з пам'яттю чи як?

важко повторити? :D чи це ти тоді відповів, що я? так я ще тоді сказав, що ти брехло. ляпати язиком можеш, а обґрунтувати - ні...:lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 22:58

  tester7336 написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:По факту имеет мужика, который забил на закон.
ну так она же не высшего сорта что бы пристроить своего мужика.
как может так и крутится.

про сорти, це до UA - це ж найвищий сорт. Ветеран МВД, візуальний контакт, УБД

У тебе дісклексія ? Написане не можешь зрозуміте ?

Є закон. Його потрібно виконувати
В моему прикладі таке потужне невиконання закону і втеча від ТЦК

Потім таку втечу покажуть на всіх ТГ-каналах, розкажуть які ТЦК людолови


коли кажеш про інших то поколупай спочатку там своє око.
ще раз - якби вона була вищосортна то пристроїла б свого мужика кудись де він би також цілком законно не йшов на війну. а так як вона не того сорту - то обрала той метод боротьби за життя і здоров’я свого чоловіка який їй доступний.

Он умственно отсталый.
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание
Придут триколорные законы, он будет здесь рассказывать про новые законы.
Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:01

окоп метро арсенальна

иду туда
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:02

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.

Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...

Ну так рф це і робить.
Помірні виплати в разі загибелі, але кажуть що вони їх чітко платять, та значна для простого люду сумма при підписанні контракту.

тобто у нас проблеми з виплатами, а на Раші чітко платять, кажуть... ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні дістатися?..
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 січ, 2025 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:05

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.

Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...

називай всі фактори. так на вході гроші платять - але на виході стоїть дядя чечен, й ці жадібні маргінали будуть штурмувати пішки, на мотиках, й так далі, поки його не пристрелять.

тобто компонентів два - гроші на вході, й жорсткий пресинг всередині війська...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:07

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:Саме тому сотий раз кажут про мобілізацію М18-25.
Але Флер проти, тому москалі дійдуть до Чопа.
Є ж перевірений метод як не робити мобілізацію: просто даєш військовослужбовцю кілька мільйонів авансом, а не посмертно...

Ну так рф це і робить.
Помірні виплати в разі загибелі, але кажуть що вони їх чітко платять, та значна для простого люду сумма при підписанні контракту.

тобто у нас проблеми з виплатами, а на Раші чітко платять, кажуть... ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні достатися?..

Тобто треба казати, що в нас выплати краще ніж в рф, якщо це брехня?
Тобто якщо брешеш то патріот. Правильно?
А вы знаєте який пресинг всередині нашого війська? На хрестах розпяти можуть. Бити на підвалах

Харе фуфло нести які орки страшні, байки діда Панаса
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 18 січ, 2025 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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