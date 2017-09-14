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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:07
Vadim_ написав:
иду туда
С челобитной к царю ?
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fox767676
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:09
Shaman написав:
обто у нас проблеми з виплатами, а на Раші чітко платять, кажуть... ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні достатися?..
Ну москалі набирають сотні тисяч добровольців, а ми - кілька тисяч в рік... І от ця оплата авансом - суттєво підвищує довіру, бо з нею державі важко кинути...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:10
Бетон написав:
Он умственно отсталый.
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание
Придут триколорные законы, он будет здесь рассказывать про новые законы.
Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон
Бетон, скажу так, впервые вижу клиента адвоката проигравшего первую инстанцию и подающего скаргу в Раду правосудия на судью, а не апелляцию.
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stm
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
обто у нас проблеми з виплатами, а на Раші чітко платять, кажуть... ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні достатися?..
Ну москалі набирають сотні тисяч добровольців, а ми - кілька тисяч в рік... І от ця оплата авансом - суттєво підвищує довіру, бо з нею державі важко кинути...
Сотни тысяч?
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stm
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:14
stm так, більше тисячі в день
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:18
Дюрі-бачі написав:stm
так, більше тисячі в день
Поэтому облавы на мигрантов?
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stm
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:20
_hunter написав:
Нет: их закон о воинской обязанности и военной службе не касается.
я про те, що в такій схемі ВО не потрібне
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flyman
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:22
Бетон написав: Shaman написав: UA написав:
Ну так рф це і робить.
Помірні виплати в разі загибелі, але кажуть що вони їх чітко платять, та значна для простого люду сумма при підписанні контракту.
тобто у нас проблеми з виплатами, а на Раші чітко платять, кажуть... ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні достатися?..
Тобто треба казати, що в нас выплати краще ніж в рф, якщо це брехня?
Тобто якщо брешеш то патріот. Правильно?
А вы знаєте який пресинг всередині нашого війська? На хрестах розпяти можуть. Бити на підвалах
Харе фуфло нести які орки страшні, байки діда Панаса
ти як так поміняв авторів? чи сам не розумієш, як так сталося. довелося відновлювати.
в Раші та сама бюрократія, як в нас. але кількість покинутих москальських трупів значно дуже велика.
дивись, якщо не бачиш ситуацію в російській армії, я тобі доводити нічого не буду. бо потім ти скажеш, що й з Бучею нічого не зрозуміло.
мені з поточною схемою нападу все зрозуміло, що там за порядки. механізми з часів 2СВ не змінилися, людей там не рахують. якщо хтось це не розуміє, то вибач...
ти себе переконуєш, що в окупації не так й погано?.. це тобі не допоможе...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 18 січ, 2025 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:24
Дюрі-бачі написав:stm
так, більше тисячі в день
колись було, зараз вже не певен - скільки вже рекорд - 5 млн руб? з чого таке постійне зростання - інфляція?
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Shaman
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:34
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:stm
так, більше тисячі в день
колись було, зараз вже не певен - скільки вже рекорд - 5 млн руб? з чого таке постійне зростання - інфляція?
Місяць тому назад , зростання стабілізувалось на 2 млн фублів, але при цьому той хто підписав мав право обнулити кредит в банку розміром до 10 млн....
За місяць виявилось що ті кому банк довірив 10 млн (навіть під заставу і в кредит) виявились настільки розумними що не захотіли підписувати...
Тому за місяць первинна виплата зросла до 3,5 млн фублів....
Навіть якщо педераційники втрачають всього 100 000 мяса в рік
То щоб компенсувати цих 100 000 * 3 500 000 =350 млрд/рік тільки за підписання і наперед
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budivelnik
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