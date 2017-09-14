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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 119831198411985119861198711988>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:35

  stm написав:
  Бетон написав:
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание

Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон

Бетон, скажу так, впервые вижу клиента адвоката проигравшего первую инстанцию и подающего скаргу в Раду правосудия на судью, а не апелляцию.

извините, что разочарую.
я подал апелляцию. к сожалению, впервые увидеть такого человека у вас не получилось)
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:42

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание

Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон

Бетон, скажу так, впервые вижу клиента адвоката проигравшего первую инстанцию и подающего скаргу в Раду правосудия на судью, а не апелляцию.

извините, что разочарую.
я подал апелляцию. к сожалению, впервые увидеть такого человека у вас не получилось)

Так вы и мстите ) там 5 судей, сложнее написать бред. Хотя, бред от судей в решениях я видела редко. Удачи, потом можно ещё Высший суд и скаргу на 5 судей, ну что бы последовательно выходило )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:43

  stm написав:
  stm написав:
  Бетон написав:
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание

Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон

Бетон, скажу так, впервые вижу клиента адвоката проигравшего первую инстанцию и подающего скаргу в Раду правосудия на судью, а не апелляцию.

извините, что разочарую.
я подал апелляцию. к сожалению, впервые увидеть такого человека у вас не получилось)
Так вы и мстите ) там 5 судей, сложнее написать бред. Хотя, бред от судей в решениях я видела редко. Удачи, потом можно ещё Высший суд и скаргу на 5 судей, ну что бы последовательно выходило )

спасибо. благое дело делаем))
вашими молитвами
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:50

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.

Так і не в окупації за війни ракетами, шахедами, кабами вбивають цивільних українців.

ну вот я ровно про это же: почему именно эти две фамилии?

то це приклад, що буде з тими, хто не просто займає проукраїнську позицію, а є символом української культури. ти ж юрист - це ж як, військовий злочин?

вже писав - трошки неполіткоректно, але правда. чим менше українського та більше російського - тим легше пропетляти в окупації. з певного рівня українського - не вийде - або змусять відректися, або депортують (в кращому випадку). умовному ЛАДу взагалі однаково - був пожиттєвий генсек, став пожиттєвий президент - що тоді виборів не було, що зараз не стане - "а так какая разница"
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:51

  Бетон написав:спасибо. благое дело делаем))
вашими молитвами

Да, не следите, расстроена, я - атеист открытый...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:56

  stm написав: я - атеист открытый...

Тебя в окоп нужно. Быстро пройдет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:59

Shaman

ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні достатися?..



На День поліції в Оболонському районі столиці відкриється памʼятник поліцейським, які захищали Київ в березні 2022 року. Назва памʼятника буде «Невстановлений візуальний контакт». На підніжжі буде вигравіровано «UA»
Статуя заввишки 4 метри буде не в повний ріст, а лише половина. Нижня. Як символ , як саме він брав участь у бойових діях.


Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:05

  UA написав:
  stm написав: я - атеист открытый...

Тебя в окоп нужно. Быстро пройдет.

Не первый раз хотите избавится, понимаю )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:05

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.

Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо.
Ну і не місто Львів а цілий регіон.
Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.
Какой регион? Всё правобережье? Может существовать.
3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?

  ЛАД написав:Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.

Колись(відносно недавно) відділення Донецька було "чушь".
"Чушь" я писал не об отделении. Перечитайте тот пост.
Чушь я писал о том, что по словам yama война началась из-за того, что кто-то, в отличие от "мирного тихого спокойного города Львова", "говорил на русском, и ждал руский мир". И о том, что за восток и юг Украины должны воевать жители востока и юга, а не львовяне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:11

  jump написав:.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово 8)
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО :P

На превеликий жаль - не спромоглись... :|

Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.
ЛАД
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