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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:35
stm написав: Бетон написав:
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание
Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон
Бетон, скажу так, впервые вижу клиента адвоката проигравшего первую инстанцию и подающего скаргу в Раду правосудия на судью, а не апелляцию.
извините, что разочарую.
я подал апелляцию. к сожалению, впервые увидеть такого человека у вас не получилось)
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:42
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание
Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон
Бетон, скажу так, впервые вижу клиента адвоката проигравшего первую инстанцию и подающего скаргу в Раду правосудия на судью, а не апелляцию.
извините, что разочарую.
я подал апелляцию. к сожалению, впервые увидеть такого человека у вас не получилось)
Так вы и мстите ) там 5 судей, сложнее написать бред. Хотя, бред от судей в решениях я видела редко. Удачи, потом можно ещё Высший суд и скаргу на 5 судей, ну что бы последовательно выходило )
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stm
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:43
stm написав: stm написав: Бетон написав:
Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание
Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон
Бетон, скажу так, впервые вижу клиента адвоката проигравшего первую инстанцию и подающего скаргу в Раду правосудия на судью, а не апелляцию.
извините, что разочарую.
я подал апелляцию. к сожалению, впервые увидеть такого человека у вас не получилось)
Так вы и мстите ) там 5 судей, сложнее написать бред. Хотя, бред от судей в решениях я видела редко. Удачи, потом можно ещё Высший суд и скаргу на 5 судей, ну что бы последовательно выходило )
спасибо. благое дело делаем))
вашими молитвами
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:50
_hunter написав: detroytred написав: Shaman написав:
почитай, гугл в допомогу. може й зрозумієш, чому саме їх обрав як приклад, що очікує українців в окупації.
Так і не в окупації за війни ракетами, шахедами, кабами вбивають цивільних українців.
ну вот я ровно про это же: почему именно эти две фамилии?
то це приклад, що буде з тими, хто не просто займає проукраїнську позицію, а є символом української культури. ти ж юрист - це ж як, військовий злочин?
вже писав - трошки неполіткоректно, але правда. чим менше українського та більше російського - тим легше пропетляти в окупації. з певного рівня українського - не вийде - або змусять відректися, або депортують (в кращому випадку). умовному ЛАД
у взагалі однаково - був пожиттєвий генсек, став пожиттєвий президент - що тоді виборів не було, що зараз не стане - "а так какая разница"
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Shaman
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:51
Бетон написав:
спасибо. благое дело делаем))
вашими молитвами
Да, не следите, расстроена, я - атеист открытый...
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stm
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:56
stm написав:
я - атеист открытый...
Тебя в окоп нужно. Быстро пройдет.
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UA
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Додано: Суб 18 січ, 2025 23:59
Shaman
ти коли під Києвом воював, з якої сторони був? показував, як простіше Оболоні достатися?..
На День поліції в Оболонському районі столиці відкриється памʼятник поліцейським, які захищали Київ в березні 2022 року. Назва памʼятника буде «Невстановлений візуальний контакт». На підніжжі буде вигравіровано «UA»
Статуя заввишки 4 метри буде не в повний ріст, а лише половина. Нижня. Як символ , як саме він брав участь у бойових діях.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:05
UA написав: stm написав:
я - атеист открытый...
Тебя в окоп нужно. Быстро пройдет.
Не первый раз хотите избавится, понимаю )
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:05
andrijk777 написав: ЛАД написав:
3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.
Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо.
Ну і не місто Львів а цілий регіон.
Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.
Какой регион? Всё правобережье? Может существовать.
3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
ЛАД написав:
Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.
Колись(відносно недавно) відділення Донецька було "чушь".
"Чушь" я писал не об отделении. Перечитайте тот пост.
Чушь я писал о том, что по словам yama
война началась из-за того, что кто-то, в отличие от "мирного тихого спокойного города Львова", "говорил на русском, и ждал руский мир". И о том, что за восток и юг Украины должны воевать жители востока и юга, а не львовяне.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:11
jump написав:
.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись...
Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.
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