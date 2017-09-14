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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:20
ЛАД написав: jump написав:
.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись...
Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.
як же, існувати без Раші... Сербія може існувати, Чорногорія може, країни Прибалтики можуть, а Галичина не може... але це гіпотетично - а фактично буде існувати Україна, як це декого не влаштовує
як же тобі важко жити в Україні з антиукраїнською позицією
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 19 січ, 2025 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:20
ЛАД написав: jump написав:
.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись...
Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.
а Криворізько-Донецька радянська республіка не погібла
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:23
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.
Колись(відносно недавно) відділення Донецька було "чушь".
"Чушь" я писал не об отделении. Перечитайте тот пост.
Чушь я писал о том, что по словам yama
война началась из-за того, что кто-то, в отличие от "мирного тихого спокойного города Львова", "говорил на русском, и ждал руский мир". И о том, что за восток и юг Украины должны воевать жители востока и юга, а не львовяне.
а ось таке я вже чув. від хлопців які вже по посадках третій рік бігають, вже з не одним пораненням. що якщо ніхто не хоче воювати, то вони повертаються. а всім іншим треба переселятися в центр та на захід країни... далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:25
Shaman
С Беларуси зайдут
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:30
UA написав: stm написав:
я - атеист открытый...
Тебя в окоп нужно. Быстро пройдет.
я тоже атеист.
нас двоих нужно, получается.
неверные
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:30
Shaman написав:
далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...
Ти гарантуєш що не зможе?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:31
UA написав: Shaman написав:
далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...
Ти гарантуєш що не зможе?
спілкуйся, як ти звик - "за базар ответишь"?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:34
для ЛАДа
є свіже відео "в"язня совісти" дубіни, де чеше наратив "крававая палітіка унічтажєнія рускаязичних"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 19 січ, 2025 00:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:38
tester7336 написав:
Старшого сина народного депутата Петра Порошенка Олексія
Якщо цей хлопець до сих пір в Україні, я б йому дав героя.
А що там сини зе, а самому зе виписали повістку, ну приколісти, я б такого п'яним не придумав.
ПС. Не корміть 3х буквенних тролів, вони просто дуже хочуть уваги))
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:39
Shaman написав: UA написав: Shaman написав:
далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...
Ти гарантуєш що не зможе?
спілкуйся, як ти звик - "за базар ответишь"?
"при будь-яких розкладах" "за базар ответишь"
В ДТЕКу не можешь бути електриком, тебе б давно вбило током.
Контролер зняття показань?
Прибиральників бронюють?
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