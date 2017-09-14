RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1198411985119861198711988>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:20

  ЛАД написав:
  jump написав:.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово 8)
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО :P

На превеликий жаль - не спромоглись... :|

Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.

як же, існувати без Раші... Сербія може існувати, Чорногорія може, країни Прибалтики можуть, а Галичина не може... але це гіпотетично - а фактично буде існувати Україна, як це декого не влаштовує 8)

як же тобі важко жити в Україні з антиукраїнською позицією :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 січ, 2025 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7957
З нами з: 29.09.19
Подякував: 712 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:20

  ЛАД написав:
  jump написав:.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово 8)
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО :P

На превеликий жаль - не спромоглись... :|

Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.

а Криворізько-Донецька радянська республіка не погібла
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37961
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:23

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, думал, что подобная чушь уже выветрилась. Оказывается, нет.

Колись(відносно недавно) відділення Донецька було "чушь".
"Чушь" я писал не об отделении. Перечитайте тот пост.
Чушь я писал о том, что по словам yama война началась из-за того, что кто-то, в отличие от "мирного тихого спокойного города Львова", "говорил на русском, и ждал руский мир". И о том, что за восток и юг Украины должны воевать жители востока и юга, а не львовяне.

а ось таке я вже чув. від хлопців які вже по посадках третій рік бігають, вже з не одним пораненням. що якщо ніхто не хоче воювати, то вони повертаються. а всім іншим треба переселятися в центр та на захід країни... далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7957
З нами з: 29.09.19
Подякував: 712 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:25

Shaman
С Беларуси зайдут
serg1974
 
Повідомлень: 896
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:30

  UA написав:
  stm написав: я - атеист открытый...

Тебя в окоп нужно. Быстро пройдет.

я тоже атеист.
нас двоих нужно, получается.
неверные
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:30

  Shaman написав:далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...

Ти гарантуєш що не зможе?
UA
 
Повідомлень: 9195
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2311 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:31

  UA написав:
  Shaman написав:далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...

Ти гарантуєш що не зможе?

спілкуйся, як ти звик - "за базар ответишь"? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7957
З нами з: 29.09.19
Подякував: 712 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

для ЛАДа

є свіже відео "в"язня совісти" дубіни, де чеше наратив "крававая палітіка унічтажєнія рускаязичних"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2025 00:39, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37961
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:Старшого сина народного депутата Петра Порошенка Олексія


Якщо цей хлопець до сих пір в Україні, я б йому дав героя.

А що там сини зе, а самому зе виписали повістку, ну приколісти, я б такого п'яним не придумав.

ПС. Не корміть 3х буквенних тролів, вони просто дуже хочуть уваги))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 266
З нами з: 21.11.19
Подякував: 238 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 00:39

  Shaman написав:
  UA написав:
  Shaman написав:далі Дніпра при будь-яких розкладах Раша не зможе...

Ти гарантуєш що не зможе?

спілкуйся, як ти звик - "за базар ответишь"? :lol:

"при будь-яких розкладах" "за базар ответишь"
В ДТЕКу не можешь бути електриком, тебе б давно вбило током.
Контролер зняття показань?
Прибиральників бронюють?
UA
 
Повідомлень: 9195
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2311 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 1198411985119861198711988>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81300
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13492)
19.01.2025 00:15
Ринок ОВДП (7331)
18.01.2025 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.