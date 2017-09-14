Додано: Нед 19 січ, 2025 00:40

detroytred написав: candle645 написав: Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік.

"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", – пояснив заступник міністра. Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік., – пояснив заступник міністра.

Да уж...



Мені ліньки навіть переконатися і відкрити Конституцію. Але по пам'яті наче щось там було про право на освіту.



Цікаво, як практично проведуть оце "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"?

Це ж не просто сказати -- "все. Йдіть звідси". Якісь підстави, постанова КМУ, міносвіти повинні вийти. Да уж...Мені ліньки навіть переконатися і відкрити Конституцію. Але по пам'яті наче щось там було про право на освіту.Цікаво, як практично проведуть оце "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"?Це ж не просто сказати -- "все. Йдіть звідси". Якісь підстави, постанова КМУ, міносвіти повинні вийти.

З Конституцією якраз все просто - "вона на паузі", більш цікаво як будуть розрулювати з Цивільним Кодексом (пряма та однозначна заборона нав"язувати один договір як передумову для іншого), та Законом про Права Споживачів (аналогічно, але більше про клієнтів платних послуг освіти). Звичайних постанов КМУ там зовсім недостатньо.Щоправда виЇзд М18-60 під час військового стану теж заборонений окупаційною владою СС ще під час "Холодної Війни", в 1995 були чисто технічні правки типу заміни "усересе" на України - який повинен був бути скасованим після прийняття пототочної редакції Конституції України, і під час ВС в 18 теж не застосовувався як неконституційний - в 22 чомусь замість прийняти відповідну заборону саме ЗАКОНОМ - "відкопали стюардесу". Тому - можливо все...І взагалі - сама ідея це нове слово в сфері вищої освіти. В далекому 92 я зрозумів, що відвідування занять на військовій кафедрі це безглузда трата часу та нервів - так вони майже рік не могли мене самостійно відрахувати навіть із ВК (не говорячи про КНУ). Майже рік передавали через однокурсників спочатку погрози, а потім і майже ввічливі прохання... В результаті цілий куратор курсу від ВК підійшов персонально та попрохав підписати якийсь рапорт, але на той час я вже проникся ідеями Ніцше, і реакція на текст "прошу вашого клопотання" була очевидною - "кому це потрібно і хто саме повинен просити???...". Як ВК розрурила власні проблеми - ХЗ, але освіту в КНУ та диплом я отримав.Мабуть був молодим та дурним, приблизно в той самий час мій сусід дитинства очолив страйк в Чернівецькому університеті проти відміни військової кафедри