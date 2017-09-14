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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:40
detroytred написав: candle645 написав:
Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік."БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"
, – пояснив заступник міністра.
Да уж...
Мені ліньки навіть переконатися і відкрити Конституцію. Але по пам'яті наче щось там було про право на освіту.
Цікаво, як практично проведуть оце "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"?
Це ж не просто сказати -- "все. Йдіть звідси". Якісь підстави, постанова КМУ, міносвіти повинні вийти.
З Конституцією якраз все просто - "вона на паузі"
, більш цікаво як будуть розрулювати з Цивільним Кодексом (пряма та однозначна заборона нав"язувати один договір як передумову для іншого), та Законом про Права Споживачів (аналогічно, але більше про клієнтів платних послуг освіти). Звичайних постанов КМУ там зовсім недостатньо.
Щоправда виЇзд М18-60 під час військового стану теж заборонений окупаційною владою СС ще під час "Холодної Війни", в 1995 були чисто технічні правки типу заміни "усересе" на України - який повинен був бути скасованим після прийняття пототочної редакції Конституції України, і під час ВС в 18 теж не застосовувався як неконституційний - в 22 чомусь замість прийняти відповідну заборону саме ЗАКОНОМ - "відкопали стюардесу". Тому - можливо все...
І взагалі - сама ідея це нове слово в сфері вищої освіти. В далекому 92 я зрозумів, що відвідування занять на військовій кафедрі це безглузда трата часу та нервів - так вони майже рік не могли мене самостійно відрахувати навіть із ВК (не говорячи про КНУ). Майже рік передавали через однокурсників спочатку погрози, а потім і майже ввічливі прохання... В результаті цілий куратор курсу від ВК підійшов персонально та попрохав підписати якийсь рапорт, але на той час я вже проникся ідеями Ніцше, і реакція на текст "прошу вашого клопотання" була очевидною - "кому це потрібно і хто саме повинен просити???...". Як ВК розрурила власні проблеми - ХЗ, але освіту в КНУ та диплом я отримав.
Мабуть був молодим та дурним, приблизно в той самий час мій сусід дитинства очолив страйк в Чернівецькому університеті проти відміни військової кафедри
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:44
UA написав:
В ДТЕКу не можешь бути електриком, тебе б давно вбило током
Похоже таки шандарахнуло
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:50
andrijk777 написав:
........
Ми не мали шансу.
Таких ідей в 90-х було мало і вони були слабо популярні, усі хотіли "Великої України".
А дальше був Майдан і в принципі вже половина України пішла проєвропейським шляхом.
Далі був 2 Майдан і знову перемога проєвропейської частини(вже фактично більшість).
А далі війна, яка спутала усі карти.
Далі - побачимо як закінчиться ця війна.
1. На 2 Майдане победила примерно такая же часть населения, как и на 1.
2. Не может "половина України піти проєвропейським шляхом". Как вы себе это представляете без раздела Украины? Половина Киева идёт а Европу, половина не идёт?
Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:51
detroytred написав: candle645 написав:
Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік.
"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", – пояснив заступник міністра.
Да уж...
Мені ліньки навіть переконатися і відкрити Конституцію. Але по пам'яті наче щось там було про право на освіту.
Цікаво, як практично проведуть оце "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"?
Це ж не просто сказати -- "все. Йдіть звідси". Якісь підстави, постанова КМУ, міносвіти повинні вийти.
я не розумію - ви серйозно чи ні.
та просто вводиться предмет для всіх і все.
не здав - вилетів. і будеш вічним второкурсником в різних вузах.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:53
Shaman написав: Banderlog написав:
А ти на які умови перемиря згоден? Що для тебе не капітуляція?
я вже писав - тепер черга капітулянтів. не треба оце питання на питання
ти тут правила встановлюєш на те є правила фоуму і модерація.
Ти всі мирні переговори зводиш до капітуляції. Враження що тобі тільки розвал росії і лічна нафтова сверловина.
Які для тебе прийнятні умови перемирря?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:56
fler написав:
...........
Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.
Вы как доктор наук могли бы не забывать, что "нафтобаза" и НПЗ несколько разные вещи.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:58
tester7336 написав:
я не розумію - ви серйозно чи ні.
та просто вводиться предмет для всіх і все.
не здав - вилетів. і будеш вічним второкурсником в різних вузах.
не для всіх, бо:
1. дискримінація по сексу
2. дискримінація для негромадян
це як би, "жінок та негрів звільнити від матана", бо штангенциркуль фокса фіксує не правильну 3Д модель черепної коробки
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 19 січ, 2025 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 00:59
andrijk777 написав: sashaqbl написав: fler написав:
А до вас ніяк не дійде, що "м'ясом" ми ворога не зупинимо, навіть якщо мобілізуємо ще мільйон людей..
В нас в баті нема "мяса". Потрібні водії, механіки, техніки, айтішники, спеціалісти по радіо.
На жаль, якщо воюватиме "хтось чужий", а свої - тільки на форумі, ворога ми не зупинимо. І навіть донатами вже не зупинимо...
Можливо ви і праві. Але нажаль довіра втрачена.
Та й відбувся якби відбір. Всі що хотіли/довіряли - пішли.
Всі що залишились - йти не хочуть. А зараз тим більше - після усіх історій про "м'ясо".
*Додам що втрата довіри - це в принципі закономірний процес. По-моєму більшість війн йдуть якби "в одну сторону" - це зменшення бажання воювати.
А тим більше у нас(у влади) навіть чіткого "плану Перемоги" немає. Немає плану!
Какой вам нужен "чіткий "план Перемоги"?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:00
flyman написав:
для ЛАДа
є свіже відео "в"язня совісти" дубіни, де чеше наратив "крававая палітіка унічтажєнія рускаязичних"
Шо ж ты одной рукой тянешь мокрощелина, чаплыжку и дубину , а другой обвиняешь лада в утисках української мови? Поскребли провокатора Назарова оказался гагаузом диордицей , а если флаймана ?
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 19 січ, 2025 01:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:01
flyman написав: tester7336 написав:
я не розумію - ви серйозно чи ні.
та просто вводиться предмет для всіх і все.
не здав - вилетів. і будеш вічним второкурсником в різних вузах.
не для всіх, бо:
1. дискримінація по сексу
2. дискримінація для негромадян
це як би, "жінок та негрів звільнити від матана", бо штангенциркуль фокса фіксує не правильну 3Д модель черепної коробки
ви текст читаєте чи аби бовкнути?
"БЗВП є обов'язковою для всіх
. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"
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