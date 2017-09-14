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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:09
tester7336 написав: flyman написав: tester7336 написав:
я не розумію - ви серйозно чи ні.
та просто вводиться предмет для всіх і все.
не здав - вилетів. і будеш вічним второкурсником в різних вузах.
не для всіх, бо:
1. дискримінація по сексу
2. дискримінація для негромадян
це як би, "жінок та негрів звільнити від матана", бо штангенциркуль фокса фіксує не правильну 3Д модель черепної коробки
ви текст читаєте чи аби бовкнути?
"БЗВП є обов'язковою для всіх
. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"
а ще можна ввести базовий курс катехізиса обов"язковий для всіх, та короткий курс історії СН.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:11
Hotab написав:
............
Дійде нарешті, що в будь якій армії на одного безпосередньо воюючого є (і без них ніяк) 2 «тиловики», а вірніше частини забезпечення , планування і підтримки бойових дій. Чи це надто важко заплившим на баварських ковбасках мізкам ??
"це надто важко" людям, которым до армии, как до Юпитера. Или ещё дальше. Которые в армии никогда не служили, военному делу нигде и никогда не учились и не собирались. А представление о войне ограничивается фильмами, где "Ура! В атаку!" или как Рембо. Но при этом считают, что они всё знают о войне и планировать операции смогли бы лучше Залужного и, тем более, Сырского. И победить смогли бы и втрое меньшей армией.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:19
flyman написав:
а ще можна ввести базовий курс катехізиса обов"язковий для всіх, та короткий курс історії СН.
захочуть - введуть.
ви можете вплинути на тих хто приймає закони тільки під час виборів.
ну або майдан. або виїхати з країни.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:26
tester7336 написав: flyman написав:
а ще можна ввести базовий курс катехізиса обов"язковий для всіх, та короткий курс історії СН.
захочуть - введуть.
ви можете вплинути на тих хто приймає закони тільки під час виборів.
ну або майдан. або виїхати з країни.
сміятись вже можна, чи це тільки розігрів ЦА перед справжніми жартами?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:32
flyman написав: tester7336 написав: flyman написав:
а ще можна ввести базовий курс катехізиса обов"язковий для всіх, та короткий курс історії СН.
захочуть - введуть.
ви можете вплинути на тих хто приймає закони тільки під час виборів.
ну або майдан. або виїхати з країни.
сміятись вже можна, чи це тільки розігрів ЦА перед справжніми жартами?
ну розкажіть що могла зробити ЦА коли приймали новий закон про мобілізацію.
посміємося разом. чи наприклад заборонили виїзд з країни. плавці тиси посміються разом з вами.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:47
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
ну отримають, і що далі?
ИМХО це готують ресурс на нову війну...
Почему на новую?
На текущую.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:50
tester7336 написав: detroytred написав:
Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік.
"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", – пояснив заступник міністра.
Да уж...
Мені ліньки навіть переконатися і відкрити Конституцію. Але по пам'яті наче щось там було про право на освіту.
Цікаво, як практично проведуть оце "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"?
Це ж не просто сказати -- "все. Йдіть звідси". Якісь підстави, постанова КМУ, міносвіти повинні вийти.
я не розумію - ви серйозно чи ні.
та просто вводиться предмет для всіх і все.
не здав - вилетів. і будеш вічним второкурсником в різних вузах.
Да, якось не уявив, що БЗВП можуть подати в якості навчального предмету. Бо обов'язкове військове в мене асоціюється лише зі школою предметом НВП.
Ще й смутило в отому посилання в переліку відрахування - "якщо вони відмовляються прийняти військову присягу".
Отже як саме Присягу в навчальний предмет втиснути?
Вона ж до предмету, як отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок з предмету БЗВП, наче ж ніяким боком?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 01:51
ЛАД написав: fler написав:
...........
Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.
Вы как доктор наук могли бы не забывать, что "нафтобаза" и НПЗ несколько разные вещи.
Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко.
Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).
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